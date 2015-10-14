Amerikan panel kapı modelleri

Bu sayfamızda ev dekorasyonu ile uyumlu onlarca değişik çeşidi olan Amerikan panel kapı modellerini derledik. Hangi odada, nasıl bir dekorasyon ile ne tür bir Amerikan kapı kullanılmış gibi örneklerden, dikkat çekici ve sıra dışı olan tekil modellere kadar birçok panel kapı çeşidini homify'da çalışmalarını sergileyen iç mimar, dekoratör, Amerikan panel kapı imalatçısı ve diğer mobilya firmalarına ait fotoğraflardan oluşturduk. Yeni kapı almayı planlıyorsanız bu derleme sizlere ilham kaynağı olabilir.

Çok daha fazla kapı çeşidi görmek için ise sayfanın üst sekmesinden bulunan Ürünler linkine tıklayıp, açılan sayfadaki menüden Pencere ve Kapılar sekmesini seçip, açılan alt menüden Kapılar sayfasına tıklayabilirsiniz. Bu sayfada yüzlerce farklı kapı örneği görecek, fotoğraflar üzerinden bu kapıları imal eden firmaların bilgilerine ulaşabileceksiniz. Bu bilgiyi özellikle yazıyorum zira Facebook sayfamızda firma detayları ve fiyatlarla ilgili sorular göze çarpıyor.Ayrıca, yine üst sekmede bulunan Odalar linki üzerinden tek tek oda kategorilerine ulaşabilir, buradan seçeceğiniz mekan türüne göre çeşitli firmaların çalışmalarına ulaşabilirsiniz.