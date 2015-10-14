Amerikan panel kapı modelleri

Bu sayfamızda ev dekorasyonu ile uyumlu onlarca değişik çeşidi olan Amerikan panel kapı modellerini derledik. Hangi odada, nasıl bir dekorasyon ile ne tür bir Amerikan kapı kullanılmış gibi örneklerden, dikkat çekici ve sıra dışı olan tekil modellere kadar birçok panel kapı çeşidini homify'da çalışmalarını sergileyen iç mimar, dekoratör, Amerikan panel kapı imalatçısı ve diğer mobilya firmalarına ait fotoğraflardan oluşturduk. Yeni kapı almayı planlıyorsanız bu derleme sizlere ilham kaynağı olabilir.
Çok daha fazla kapı çeşidi görmek için ise sayfanın üst sekmesinden bulunan
Ürünler linkine tıklayıp, açılan sayfadaki menüden
Pencere ve Kapılar sekmesini seçip, açılan alt menüden
Kapılar sayfasına tıklayabilirsiniz. Bu sayfada yüzlerce farklı kapı örneği görecek, fotoğraflar üzerinden bu kapıları imal eden firmaların bilgilerine ulaşabileceksiniz. Bu bilgiyi özellikle yazıyorum zira Facebook sayfamızda firma detayları ve fiyatlarla ilgili sorular göze çarpıyor.Ayrıca, yine üst sekmede bulunan
Odalar linki üzerinden tek tek oda kategorilerine ulaşabilir, buradan seçeceğiniz mekan türüne göre çeşitli firmaların çalışmalarına ulaşabilirsiniz.
İlk örneğimizde asaletin rengi olarak bilinen siyah renkte bir Amerikan kapı modeli var. Rus firma Blum Industry'nin birbirinden şık onlarca modelinden biri olan bu siyah panel kapının konturu desenli büyük bir camı mevcut. Siyah rengin zor bir renk olduğu aşikar. Küçük ya da iyi gün ışığı almayan mekanlarda kullanıldığı takdirde mekanı daha da boğan bir özelliği var. Bu nedenle siyah rengi yoğun bir şekilde kullanabilmek büyük odalara sahip insanların yapabildiği bir şey. Mekanlara kattığı havanın zengin ve asil olarak görülmesinin altında yatan gerçek de bundan ibaret.
Ev dekorasyonunda rustik ya da country (kırsal) tarzı benimseyip daha doğal görünümlü bir malzemeden üretilmiş Amerikan panel kapı modeli arzu edenler, doğal ahşap görünümlü kapıları tercih edebilirler. Fotoğrafta İspanyol Brico-Valera firmasına ait, cilalı çam ağacı renginde bir kapı modeli görülmekte. Evinizin mobilya tarzına ve kullandığınız renk skalasına uygun bir şekilde çam, gürgen, gül ağacı ve benzeri farklı renklere ve desenlere sahip ahşap görünümünde kapılar bulabilirsiniz.
Mid-century modern ve İskandinav tarzda sıkça kullanılan malzemelerden biri de plywood, yani kontrplaktı. İnce ve sağlam yapısı, şık görünümü ve modernist tarzıyla bir dönemin en ikonik tasarımlarında (Eames Lounge Chair and Ottoman gibi) kullanılan kontrakplak görünümlü malzeme, bu örnekte bir Amerikan kapı panelinde kullanılmış. Yatay ahşap desenleri ve çağdaş görünümüyle modern tarzda dekore edilmiş evlere çok yakışacaktır.
Linea Empire isimli bu çalışmanın tasarımı ve imalatı İtalyan Tondin Porte firmasına ait. İtalyanların tasarım ve sanat konusundaki yeri tartışılmaz. En yenilikçi, en şık tasarımlar mobilyada da, giyimde de hep İtalyanlardan çıkar, zira çok eski bir tasarım kültürleri vardır. Türkçe'de yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans'ın İtalya'dan çıkmış olması da bu nedenle şaşırtıcı değil. Fotoğraftaki örnekte de bu yenilikçi tavrı görmek mümkün. İnce ve zarif gümüş rengi çıtalarla parçalara bölünmüş olan bu kapı yenilikçi ve modern bir tasarıma sahip. Yanına barok tarzı oymalı bir dresuar yerleştirilen kapı, modern bir yapıya sahip olmasına rağmen böylesi göz alıcı bir parça ile mükemmel bir uyum yakalamayı başarmış.
Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon'un Edirne Uzunkörü'deki bir konut için yaptığı iç mimari çalışmasında kullandığı bu kapı hem sade hem de gösterişli olmayı aynı anda beceriyor. İlk bakışta üzeirnde birkaç renk detayı olan, beyaz, desensiz, girintisi çıkıntısı olmayan bir kapı gibi görünse de, yakından baktığınızda renkli taş detaylarını fark edebiliyorsunuz. Son derece sade bir düzlemde pırıl pırıl ve rengarenk taşlarla yapılmış olan bu güzel çalışma, modern ancak gösterişli tasarımlardan hoşlanan okuyucularımızın hoşuna gidecektir.
Varlığı yokluğu bir, duvarla neredeyse bütünleşmiş olan bu kapı minimalizmi dekorasyon olarak benimseyen okuyucularımız için ideal bir örnek. Üzerinde hiçbir desen, girinti ve çıkıntı, dikkat çeken bir kapı kolu ve benzeri unsurlar barındırmayan, işlevinin dışında gereksiz hiçbir detaya sahip olmayan bu Amerikan panel kapı modelini Belçikalı firma Anyway Doors tasarlayıp üretmiş. Minimalist banyoya minimalist kapı.
Bu muhteşem Amerikan panel kapı örneği geniş kapılar için çok iyi bir örnek. Çift kanata sahip kapının her iki kanadı da raylar üzerinde hareket ederek katlanarak açılıyor. Böylece kapıların açık hali çok az yer kaplıyorlar. Country (kırsal) tarza sahip bu kapı Rus firması Lesomodul'a ait bir çalışma. Beyaz renkli, camlı kapı çapraz çıtaları ile son derece şık, duvarın mavi rengi ile öne çıkmış ve duvar ve mobilyalarla muhteşem bir uyum içerisinde.
Çok geniş kapılar için birçok farklı çeşit kapı çözümü var. Bunlardan biri de sürgülü kapılar. Fotoğrafta görmüş olduğumuz, tasarımı ve imalatı Cenovalı İtalyan mimarlık firması Gosplan Architecture'a ait olan bu çalışmada iki mekan arasında oldukça geniş bir alan var. Bu alan, iki kanatlı sürgülü kapı ile birbirinden ayrılmış. Duvardaki paneller ile aynı desene sahip olan beyaz kapılar kapatıldığında duvarın bir parçası gibi görünüyor ve duvarın bütünlüğünü bozmuyor.
Tasarımı ve imalatı Duyar Ahşap Ürünleri'ne ait bu çalışma, sıra dışı pervazı ile diğer tüm örneklerden ayrılıyor. CNC* işleme tekniği ile imal edilmiş olan bu tasarım klasik tarzdan baroğa, oymalı ve gösterişli mobilyalardan hoşlanan okuyucularımız için ideal bir örnek oluşturuyor. Yüzeyi komple ayna ile kaplı olan bu panel kapı fotoğraftaki örnekte de gördüğümüz üzere,yatak odaları için oldukça iyi bir seçenek.
(*CNC (Computer Numerical Control), CNC 'bilgisayar sayımlı yönetim' anlamına gelir. CNC tezgahlar, üzerine özel bir standarda göre delikler delinmiş bantlar ile
otomatik olarak işleme yaparlar. CNC makineler, üzerine monteli bir bilgisayar aracılığı ile programlanarak
otomatik olarak işleme yapan makinelerdir. – Vikipedi)
Duyar Ahşap Ürünleri firmasına ait iİşte sıra dışı bir model daha: CNC işleme tekniğini ustalıkla kullanan firma bu modelinde ise pervazı değil kapının kendi yüzeyini güzel desenlerle işlemiş. Oryantal motiflerle süslü olan kapı klasik tasarımdaki evler ya da avangart tasarım denilen yeni nesil klasik mobilyalarla döşenmiş evler için uygun bir model. Gösterişli ve şık bir Amerikan panel kapı örneği olan bu çalışmada malzeme olarak sağlamlığı ile bilinen MDF kullanılmış.
(Avangart mobilyalarla dekore edilmiş, modern ve klasik tarzın bir arada kullanıldığı bir ev örneği görmek için Modern ve klasiğin iç içe geçtiği göz alıcı bir daire isimli yazımıza göz atmayı unutmayın.)