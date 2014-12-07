Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir hafta daha geride kaldı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yazılarımızda en güzel tasarımları ve dekorasyon fikirlerini göz alıcı fotoğraflarla sizlerle paylaştık. Belki yoğun bir hafta geçirdiniz ve sitemize çok fazla bakma fırsatınız olmadı. Ama üzülmeyin bu haftanın öne çıkan yazılarını sizler için bu yazıda derledik. İlginizi çeken yazıya linkleri tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Bu hafta yeni tasarımcılardan harika mutfak tasarımlarının yanı sıra yerli tasarımcıların imzasını taşıyan aksesuarlara yer verdik. Ayrıca sıra dışı mutfak ve banyo karolarını ve birbirinden güzel mutfak zemin kaplamalarını beğeninize sunduk. Ayrıca mutfağını yenilemek isteyenler, mutfak renovasyonuyla ilgili yazımızı ilgi çekici bulabilirler.
Salon bir evin en önemli bölümüdür. Kişisel kullanım için önemli olmasının yanı sıra, misafirlerimizi de salon da ağırlarız. Hatta çoğu durumda evin misafir denetimine açık tek yeridir salon. Öyle ki bir zamanlar anneler salonları ev ahalisinin kullanımına açmaz, ancak misafir geldiği zamanlarda salona girilebilirdi. Neyse ki şimdilerde durum böyle değil. Ancak yine de salon evin vitrini işlevini sürdürüyor. Bu nedenle de evin en çok özenilen bölümü olma özelliğini koruyor. Duvarların boyasından, perdelere ve halılara, koltuk takımlarından televizyon ünitelerine salona koyacağımız tüm eşyaları seçerken karar vermekte zorlanıyoruz.
Bu yazıda yerli tasarımcıların imzasını taşıyan bir grup salon tasarımına yer verdik. Birbirinden güzel bu salon tasarımları umarız size de ilham verir.
Seçeceğiniz renkten, kullanacağınız mobilyaya, halıdan perdeye kadar pek çok başat unsur odalarınızın temel tarzını belirler. Ancak piyasada pek çok seçenek olmasına rağmen, çoğu zaman birbirine benzeyen modellere rastlarız. Dolayısıyla evinize asıl karakterini sizin zevklerinizi yansıtacak küçük aksesuarlar verecektir. Bazen bir vazo ya da bir ayaklı lamba, bazen küçük bir biblo ya da resim evinizin kompozisyonu tamamlar ve kişiliğinizi yansıtmanıza yardımcı olur.
Yerli tasarımcıların yaratıcı ellerinden çıkan çeşitli aksesuarları bu yazıda beğeninize sunduk. Eminiz sizin de hoşunuza gidecek bir aksesuar vardır.
Banyo ve mutfak gibi suyla haşır neşir olunan ortamların vazgeçilmez malzemesi fayans ve karolardır. Dünya üzerinde pek çok farklı firma farklı desenlerde ve boyutlarda fayanslar üretiyor ancak tasarım trendleri kimi zaman farklı markaların bile benzer ürünler üretmesine neden oluyor. Oysa sıra dışı fayans desen ve şekilleri ilk bakışta göz almaya yetiyor. Biz de Homify olarak bu yazıda az bulunur, farklı fayans seçeneklerini sizlerle buluşturmayı hedefledik. Sizce de fayanslar banyo ve mutfakların tüm karakterlerini belirlemiyor mu?
Mutfak zeminleri mutfağın karakterini yansıtan en önemli unsurlardan biri. Bugünlerde mutfak zeminlerini kaplamak için o kadar farklı malzeme seçeneği var ki, seçim yapmayı oldukça zorlaştırıyor. Fayanstan, porselene, ahşaptan çimentoya çok farklı malzemelerle birbirinden farklı mutfaklar yaratmanız mümkün. Zemin malzemelerinin mutfakların görüntülerini nasıl değiştirdiğini bu yazımızı görünce daha net göreceksiniz. Belki de burada göreceğiniz zemin çözümleri mutfağınızda daha önce kullanmayı hiç düşünmediğiniz bir malzemeyi kullanmanıza neden olacak.
Mutfak trendleri öyle hızlı değişiyor ki, çoğu kişi mutfağını yenilemenin yollarını arıyor. Ancak bugünlerde mutfak için öyle değişik fikirler var ki, nasıl bir mutfak istediğimiz konusunda karar vermek zorlaşıyor. Yemek odasıyla mutfağı birleştirmeli mi, yoksa mutfak sadece yemek hazırlanacak bir mekan mı olmalı. Mutfağı yenilerken ne tarz malzemeler seçmeli? Minimalist bir mutfak mı yoksa klasik bir mutfak mı? Tüm bu sorular mutfağını yenilemek isteyen ev sahiplerinin kafasını kurcalıyor.
Bu yazıda İber yarımadasındaki Homify uzmanlarına ait dört farklı mutfak tasarımını yakından inceleyebilirsiniz.