Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir hafta daha geride kaldı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yazılarımızda en güzel tasarımları ve dekorasyon fikirlerini göz alıcı fotoğraflarla sizlerle paylaştık. Belki yoğun bir hafta geçirdiniz ve sitemize çok fazla bakma fırsatınız olmadı. Ama üzülmeyin bu haftanın öne çıkan yazılarını sizler için bu yazıda derledik. İlginizi çeken yazıya linkleri tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bu hafta yeni tasarımcılardan harika mutfak tasarımlarının yanı sıra yerli tasarımcıların imzasını taşıyan aksesuarlara yer verdik. Ayrıca sıra dışı mutfak ve banyo karolarını ve birbirinden güzel mutfak zemin kaplamalarını beğeninize sunduk. Ayrıca mutfağını yenilemek isteyenler, mutfak renovasyonuyla ilgili yazımızı ilgi çekici bulabilirler.