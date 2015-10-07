Bebekler için en sevimli ahşap beşik modelleri

Bir bebek sahibi olmak kadar mutluluk verici şey herhalde yoktur. İnsanın hayatında yeni bir sayfa açan, hayatımızı komple değiştiren bu sevimli minyatür bireyler elbette yalnızca hayatımızı değiştirmekle kalmayacak, evimizi de değiştirecekti. İnsan kendisine göstermediği özeni bebeğine gösterir. Kendisine harcadığı emek ve paranın çok daha fazlasını bebeği için harcamaya hazırdır. Bebeğini güzel bir ortamda yetişmek istemekten de daha doğal bir şey olamaz. Bebeğin huzuru demek anne babanın huzur demek. Dolayısıyla, bir bebek beklediğimiz zaman da yapacağımız ilk işlerden biri bebeğe huzur dolu bir oda hazırlamak. Bebek için özel bir karyola, yani bebek beşiği, üstü bebeğin altını değiştirmek için düzenlenmiş çekmeceli komodin, dolap ve bebeği emzirmek için annenin kullanacağı koltuk bebek odalarının değişmez mobilyaları. Bu sayfamızda ise, sizler için işte bu odaların en önemli parçası olan ahşap bebek beşiklerini derledik. Kimi yurt içinden kimi ise yurt dışından firmaların tasarlayıp imal ettiği bu ahşap beşikleri umarız sizler de beğenirsiniz.