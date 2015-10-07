Bebekler için en sevimli ahşap beşik modelleri

Bir bebek sahibi olmak kadar mutluluk verici şey herhalde yoktur. İnsanın hayatında yeni bir sayfa açan, hayatımızı komple değiştiren bu sevimli minyatür bireyler elbette yalnızca hayatımızı değiştirmekle kalmayacak, evimizi de değiştirecekti. İnsan kendisine göstermediği özeni bebeğine gösterir. Kendisine harcadığı emek ve paranın çok daha fazlasını bebeği için harcamaya hazırdır. Bebeğini güzel bir ortamda yetişmek istemekten de daha doğal bir şey olamaz. Bebeğin huzuru demek anne babanın huzur demek. Dolayısıyla, bir bebek beklediğimiz zaman da yapacağımız ilk işlerden biri bebeğe huzur dolu bir oda hazırlamak. Bebek için özel bir karyola, yani bebek beşiği, üstü bebeğin altını değiştirmek için düzenlenmiş çekmeceli komodin, dolap ve bebeği emzirmek için annenin kullanacağı koltuk bebek odalarının değişmez mobilyaları. Bu sayfamızda ise, sizler için işte bu odaların en önemli parçası olan ahşap bebek beşiklerini derledik. Kimi yurt içinden kimi ise yurt dışından firmaların tasarlayıp imal ettiği bu ahşap beşikleri umarız sizler de beğenirsiniz.
Şölen Coşar İç Mimarlık'ın Kıbrıs'ta bir evde kullandığı bu bebek yatak odasının beşiği bebeğin gözünü rahatsız edecek aydınlatmayı engellemek için gölgelikli olarak tasarlanmış. Beyaz fon üzerinde birçok canlı rengin kullanıldığı beşiğin baş tarafında bebeğin oynaması için abaküs görünümlü iri boncuklar dizilmiş. Bu tasarım ile ilgili en güzel ve önemli şeylerden biri yalnızca pembe ya da mavi gibi kalıplaşmış renklerin kullanılmaması. Bildiğiniz üzere kız çocukları için pembe, erkek çocukları için de mavi kullanma alışkanlığı var. Oysaki, çocuk psikologlarının söylediğine göre bu renklerin bebeklikten itibaren dayatma şeklinde kullanılması son derece yanlış. Çocuğa cinsel kimlik dayatması anlamına gelen bu standart iki rengi artık terk edip çocukları bu dayatmadan kurtarmak ve cinsiyet rollerine hazırlamaktan vazgeçmek gerekmektedir. Sağlıklı bireyler yetiştirmek için dikkat edilmesi gereken bir husus…
Bir İstanbul firması olan Hilal Tasarım Mobilya tarafından tasarlanıp imal edilen bu sevimli beşiğin en büyük özelliği kolayca taşınabilir olması. Bebeğin ilk haftalarda (hatta zaman zaman bu sürenin ayları bulduğunu biliyoruz) ebeveyn odasında kalması nedeniyle ilk etapta bu odaya yerleştirilebilecek olan fiyonk motifli bu beşik sonraki dönemlerde bebek odasına taşınabilir. Tekerlekleri sayesinde kolaylıkla kolaylıkla hareket ettirilen beşiği evin her yerinde kullanabilirsiniz. Cibinlik ise bebeği sineklerden korumak için son derece işlevsel, aynı zamanda da çok şık bir detay.
Bu sevimli ahşap beşik yine bir Hilal Tasarım Mobilya çalışması. Büyük tekerlekleri sayesinde arzu ettiğiniz odaya kolaylıkla sürebileceğiniz beşik için neredeyse endüstriyel tasarım diyebiliriz. Büyük lastik tekerlekleri ve ham ahşap görüntüsü ile tarz sahibi ebeveynlerin tarz sahibi bebekleri için harika bir tasarım örneği.
İşte sıra dışı ve çılgın bir örnek! İtalyan NYDA Design'ın tasarlayıp imal ettiği bu sallanır beşiklerin bir taraflarında basit çizimli hayvan figürleri bulunuyor. İki farklı moedle sahip koleksiyonda ahşap beşiklerden birinin adı Bunny ve adından da anlaşılacağı üzere tavşan figürlü, diğerinin ismi ise Teddy ve yine adından anlaşılacağı üzere ayı figürlü. Tamamen modüler olan sistemlerde üzerine geçirilmiş olan sağlam kumaş bulunan dört adet ahşap çubuk beşiğin baş ve ayak kısımlarına geçiriliyor. İşte size hafif, portatif, pratik, sallanır bir beşik modeli.
Bu muhteşem tasarımın adı Noah's Cradle, yani Nuh'un Beşiği. Hollandalı tasarımcı Van Joost bu çılgın tasarımında Nuh'un gemisinden etkilenmiş. Ahşap parçalarının bir araya getirilip sıkıştırılması ile elde edilen malzemeden üretilen bu beşiğin iki yanına toplam dört adet delik açılmış. Halatlarla istediğiniz yere, örneğin bir ağaca ya da evin içinde tavana, asabileceğiniz bu sıra dışı tasarım bebek beşiğinde fark yaratmak isteyen okuyucularımız için bire bir.
Bu seferki sıra dışı ahşap beşik modelimiz İtalya'dan geliyor. Leda Cradle isimli bu çalışma eşsiz bir tasarıma sahip. Adını Yunan mitolojisindeki Leda ve kuğu hikayesinden alan ve tasarım olarak da kuğuya benzeyen bu muhteşem beşiğin üst kısmı ahşaptan, alt kısmı ise kumaş giydirilmiş metalden imal edilmiş. Adeta bir sanat eseri olan bu ahşap beşik bebek büyüdüğünde dahi görsel bir obje olarak evde tutulabilir. Toplam boyu yüz yetmiş yedi santimetre uzunluğunda, genişliği ise yine yüz yetmiş yedi santimetre olan bu beşik için geniş bir alan gerekiyor.
Bambu malzemenin muhteşem bir zarafetle kullanıldığı, dönem filmlerinden fırlamış gibi görünen, kolonyal tarza sahip bu beşik Fransız firma L'atelier de Monsieur Jacques imzasını taşıyor. İki parçadan oluşan beşiğin alt kısmı ayakları, ayrılabilen üst kısmı ise anne kucağı gibi taşınabilen bir parça. Fırfırlı örtüsüyle şirin bir tasarıma sahip bu beşiğin üst kısmında taşımayı kolaylaştıran iki adet de hareketli kol bulunuyor. Normal zamanlarda aşağıya doğru duran bu kollar beşiği taşımamız gerektiğinde yukarı doğru kaldırılmak suretiyle kulp işlevi görüyor.
İhtişamlı mobilyaları ve gösterişli yatak odası takımlarını sevenlerin vazgeçilmez modellerinden biri olan sayvanlı yatakların beşik versiyonları da mevcut. Klasik bir tasarıma sahip olan bu bebek odası mobilya takımının karyolası tıpkı yetişkin yatakları gibi sayvanlı. Şıklığı ile göz dolduran takımın tasarımı ve imalatı Birleşik Krallık'tan Custard & Crumble firmasına ait.
(Yetişkinler için farklı tarzlardaki sayvanlı yatak çeşitlerini incelemek isterseniz, Sayvanlı karyola modelleri isimli yazımıza göz atabilirsiniz.)
Fotoğrafta görmüş olduğunuz bu sıra dışı beşik modeli Alman tasarım firması Kidskoje'ye ait. Üç parçadan oluşan takım, beşik, el arabası ve ayaklı stanttan oluşuyor. Sağlam sapları sayesinde beşiği omzunuza takıp dolaştırabilirsiniz. Arzu ederseniz,dört tekerlekli çekçek arabaya yerleştirip çekerek götürebilirsiniz. Diğer zamanlarda ise stantının üstüne koyarak yerden yükseltebilirsiniz. Bebek büyüdüğünde ise bu ahşap beşiği mutlulukla oyuncak olarak kullanacaktır. Beşiğin diğer fotoğraflarına bu linkten bakabilirsiniz.
Mersinli firma Akdeniz Dekorasyon tarafından tasarlanıp imal edilen bu beşik ise ebeveyn yatağına yanaştırılabilir olması ile fark yaratıyor. Doğumdan sonraki özellikle ilk aylarda bebeğin ebeveyn odasına yatırılması nedeniyle böyle bir çözüme gitmiş olan firmanın beşik modelinin üç tarafı korkuluklu, yatağa sıfır dayanan kısmı ise bebeğe kolay müdahale edilebilmesi için açık olarak tasarlanmış.
Şaka bir yana, bu tasarımı listeye eklemeden geçemedim. Sıra dışı tasarımlarıyla ünlü sanat ve tasarım atölyesi İngiliz Richard Clarkson Studio'ya ait olan bu çalışma yetişkinler için adeta bir beşik görevi görüyor. Yarım küre şeklindeki mobilya kıvrılmış ahşap plakalardan imal edilmiş ve tasarım yumuşak bir minder ile desteklenmiş. Firma aynı zamanda bulut şeklindeki ışık ve ses sistemi ile tanınıyor, internette mutlaka denk gelmişsinizdir. Gelmediyseniz, bu enteresan tasarım için sizi bu linke alalım.