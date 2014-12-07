Avrupa'da 5 rustik seyahat noktası

Aralık geldi. Ay sonuna geldiğimizde hepimizi bir yeni yıl heyecanı saracak. Bazıları yılbaşını evde yakınlarıyla geçirmeyi tercih edecek, bazıları ise tüm yılın yorgunluğunu kısa da olsa bir tatille atlatıp yeni yerler görmeyi seçecek. Eğer yarımküreyi değiştirip sıcak iklimlere doğru gitmeyi planlamıyorsanız, yılbaşı tatili için en iyi seçeneklerden bir kır evi kiralayıp doğayla iç içe olmak.
Bu yazıda size birbirinden güzel beş rustik ev seçeneği sunacağız. Turumuz Bavyera'nın muhteşem manzarasından, İskoçya'nın yemyeşil yamaçlarına kadar uzanacak. Umarız siz de yılbaşı tatilinize geçirmek isteyeceğiniz tarzda bir eve rastlarsınız.
Gezimize Madrid yakınlarındaki Becerril de la Sierra köyüyle başlıyoruz. Burada bizi hem malzemesiyle hem de yapım tekniğiyle çevreye son derece uyumlu bir dağ evi karşılıyor. Sürdürülebilir ve ekolojik tasarım prensipleriyle inşa edilen evin ana malzemesini taş oluşturuyor. Ancak cephelerde cam kullanımına da rastlıyoruz. Ön cephedeki geniş cam pencere eve hem şeffaflık kazandırıyor hem de evin rustik tasarımıyla bir kontrast oluşturuyor. Evin en göze çarpan yanı ise asimetrik biçimde tasarlanmış çatısı. Çatının bir tarafı neredeyse yere değiyor. Öte yandan bahçe peyzajı da dikkat çekici bir diğer nokta. Umarız yılbaşında da hava fotoğrafın çekildiği andaki gibi parlak olur ve kış güneşinin tadını çıkarabilirsiniz.
Gelin zamanda bir yolculuk yapalım ve muhteşem bir İtalyan köy evini ziyaret edelim. Ev kayıtlarda on dokuzuncu yüzyıldan kalma görünse de evin bazı bölümlerinin Orta Çağ'da yapıldığı tahmin ediliyor. Bu eski çiftlik evi bakım görmüş ve ev sahibinin orijinaline sadık olduğu bir anlayışla genişletilmiş. Böylece görsel olarak on ikinci yüzyılın ikinci yarısında yeniden inşa edilen Roma kilisesi görüntüsü bozulmamış. Bu evde geçirilecek yılbaşı eminiz akıllardan çıkmayacak bir yılbaşı olacaktır. Yeni yıla zeytinyağlı İtalyan yemekleri ve şarapları eşliğinde girmenin unutulması mümkün değil diye düşünüyoruz.
Saint Andrews kasabasının birkaç kilometre ötesindeki bu eski çiftlik evi çok ilginç bir görüntü veriyor. Bahçeye uzanan ahşap platformla, ev sahibine açık bir mutfak ve yemek alanı sunulmuş. Britanyalı uzmanlar geleneksel değerler ve modern tasarımı bir arada kullanma noktasında çok başarılılar ve bu ev de bunu açıkça gösteriyor. Evin büyük bölümünü oluşturan taş ve mutfak bölümünde kullanılan ahşap hoş bir tezat sağlıyor ve eve rustik bir hava veriyor. İskoçya'nın yemyeşil doğası eşliğinde bir yılbaşı geçirmenin çok keyifli olacağından eminiz.
Şu ana kadar üç ülke gezdik. Dördüncü ülkemiz ise Almanya. Almanya'nın Bavyera eyaletindeki bu ev Bavyera tarzını yansıtan çok karakteristik bir örnek. Dört yüz elli senelik bu ev 21. yüzyılın şartlarına uyum sağlaması için restore edilmiş. Sizce de bu ev ahşap malzemesiyle meşhur guguklu saatlere benzemiyor mu? Evin rustik havası özenle tasarlanmış, konforlu ve rahat bir tatil vaat ediyor. Ev içinde bulunduğu yemyeşil doğasıyla da göze çarpıyor. Ayrıca tamamen doğal malzemeden üretilen evin sağlıklı bir ev olduğunu söylemeye de gerek yok sanırız. Yeni yıl tatilinde Bavyera'da havanın sıcak olacağını söyleyemeyiz ama şömine karşısında keyifli vakit geçirebileceğinize şüphe yok.
Kır evinde yaşamak demek, lükten uzak olacağınız anlamına gelmiyor. Paris'in kuzeyindeki bu ev de bunun en iyi kanıtı. Evin eski ve doğal görüntüsüne zarar vermeden eklenen havuz ve modern undurlar evi daha da cazip hale getiriyor. Cennet gibi bir yerde inşa edilen ev hem ev sahiplerine hem de tatilcilere yorgunluklarını tamamen atabilecekleri bir ortam sunuyor. Belki havuza yeni yıla tatilinde havuza giremeyeceksiniz ama böyle bir eve alışırsanız, buraya yazın da gelmeyi isteyebilirsiniz. Hem yaz hem kış için ideal bir ev değil mi?
Umarız seçtiğimiz rustik evleri beğenmişsinizdir. Sizin favoriniz hangisi? Görüşlerinizi bekliyoruz.