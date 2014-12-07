Avrupa'da 5 rustik seyahat noktası

Aralık geldi. Ay sonuna geldiğimizde hepimizi bir yeni yıl heyecanı saracak. Bazıları yılbaşını evde yakınlarıyla geçirmeyi tercih edecek, bazıları ise tüm yılın yorgunluğunu kısa da olsa bir tatille atlatıp yeni yerler görmeyi seçecek. Eğer yarımküreyi değiştirip sıcak iklimlere doğru gitmeyi planlamıyorsanız, yılbaşı tatili için en iyi seçeneklerden bir kır evi kiralayıp doğayla iç içe olmak.

Bu yazıda size birbirinden güzel beş rustik ev seçeneği sunacağız. Turumuz Bavyera'nın muhteşem manzarasından, İskoçya'nın yemyeşil yamaçlarına kadar uzanacak. Umarız siz de yılbaşı tatilinize geçirmek isteyeceğiniz tarzda bir eve rastlarsınız.