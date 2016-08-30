Kırsal stiliyle öne çıkan şahane ev

Sayfamızın bugünkü konuğu lüks evleriyle meşhur kırsal bir bölge olan Esher'de yer alan ve geniş bir bahçe içinde konumlanan, tripleks bir villa. Cul-de-sac alı verilen ve kabaca çıkmaz sokak olarak çevirebileceğimiz bir tür sokakta konumlanan bu ev eskiden geniş bi bahçe içerisinde yer alan küçük ve yetersiz bir evmiş. Evin yeri sahipleri Londralı bir inşaat firması olan Totus Construction ile anlaşmış ve ev komple elden geçirilmiş ve mimarisinde de bazı değişiklikler yapılmış. Konut öncelikle dört bir yanından genişletilmiş, çatı konstrüksiyonu komple yenilenmiş ve hatta konuta bi çatı katı eklenerek üçüncü bir kat oluşturulmuş. Tüm bu inşaat çalışmaları, villanın dekorasyonu ve bahçede gerçekleştirilen peyzaj çalışması yalnızca yirmi altı hafta sürmüş!
Konut Londra'nın güney batısında, lüks evleriyle meşhur Esher kasabasında yer alıyor. Bu bölgede yer alan evin hemn hepsi kırsal stile sahip. Bugün konuğu olacağımız ev de, modernize edilmiş bir kırsal stile sahip. Çağdaş yapı malzemeri ile çağdaş çizgileri bünyesinde barındırıyor ancak eğimli çatısı ve iç mimarisinde kullanılan ahşap detaylar ile kırsal stile olan bağını gösteriyor. Konutun dekorasyonu da tamamen kırsal stilde tgerçekleştirilmiş. Abartısız, şehirli zevklere de hitap eden ancak gelenekselden fazla uzaklaşmayan bu villayı gelin gezmeye başlayalım.
Konutun geleneksel ve modern ögeleri bir arada barındırdığından bahsetmiştik. Bu fotoğrafta mevzubahis detaylar oldukça açık bir şekilde görülebilir: Siyah ve beyaz bina, eğimli çatı ve düz çatılı alanlar, geniş, sürgülü cam kapılar…
Bünyesinde oturma odası, yemek odası ve mutfağı barındıran açık planlı bi yaşam alanına sahip olan konut, komple açılabilir cam kapıları ile iç mekan ve dış mekan arasındaki sınırları da adeta ortadan kaldırıyor.
Yaşam alanında en geniş yer ayırılan kısım belki de mutfak alanı. L şeklinde bir ada ünite çevresinde şekillenen mutfakta bir duvar boyunca, tabandan tavana mutfak dolaplar yer alıyor. Diğer duvarda ise tezgah, tezgah altı dolaplar ve labavo bulunuyor. Ada ünitedeki tezgahın son dönemin en popüler malzemelerinden biri olan cilalanmş brüt beton olduğuna da dikkatinizi çekelim.
Açık planlı yaşam alanınından çift kanatlı bir kapı aracılığıyla ikinci bir oturma odasına geçiliyor. Bu odada televizyon yok, yani bu mekan dinlenme ve sohbet odası.
Konutun yatak odasında da yanı elegans devam edeiyor. Sade ancak son derece şık bir dekorasyona sahip olan yatak odasında doğal ahşap rengine ek olarak bej tonları kullanılmış.
Kahverengi tonlarının doğal görünümü ve rahatlatıcı etkisi banyoda da devam ediyor. Çift lavabolu banyoda hem bir duş alanı hem de oval şekilli ayrı bir küvet yer alıyor.
Konutun oldukça geniş bir antresi var. Ahşap zemin ile beyaz badananın muhteşem uyumu kırsal stilin adeta alameti farikası ve bu konutta da bu ikili muhteşem bir görünüm sağlamış. Antrenin aşırı geniş olması ve aynı zamanda doğal gün ışığı da alabiliyor olması sayesinde bu mekan son derece ferah ve davetkar. Ahşap merdivelerin işçiliği ise göz kamaştırıcı. Kusursuz ahşap merdivenlerin altında kalan kısım ise bir berjer ve puf ile dekore edilmiş.
Konutun sonradn oluşturulan çatı katı ise oldukça geniş ve yatak ve oturma odası olarak kullanılıyor. Yatağın oldu bu kısıma tavan penceresi konmuş, diğer uçta yer alan köşe koltuk ise, boydan boya olan pencereden (ilk fotoğraftan görebilirsiniz) bahçenin muhteşem manzarasını görüyor.
Çatı katları ilginizi çekiyorsa, ’İnsanın içini ısıtacak 6 çatı katı’ başlıklı yazımıza göz atmanızı da tavsiye ederiz.