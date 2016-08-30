Kırsal stiliyle öne çıkan şahane ev

Sayfamızın bugünkü konuğu lüks evleriyle meşhur kırsal bir bölge olan Esher'de yer alan ve geniş bir bahçe içinde konumlanan, tripleks bir villa. Cul-de-sac alı verilen ve kabaca çıkmaz sokak olarak çevirebileceğimiz bir tür sokakta konumlanan bu ev eskiden geniş bi bahçe içerisinde yer alan küçük ve yetersiz bir evmiş. Evin yeri sahipleri Londralı bir inşaat firması olan Totus Construction ile anlaşmış ve ev komple elden geçirilmiş ve mimarisinde de bazı değişiklikler yapılmış. Konut öncelikle dört bir yanından genişletilmiş, çatı konstrüksiyonu komple yenilenmiş ve hatta konuta bi çatı katı eklenerek üçüncü bir kat oluşturulmuş. Tüm bu inşaat çalışmaları, villanın dekorasyonu ve bahçede gerçekleştirilen peyzaj çalışması yalnızca yirmi altı hafta sürmüş!

Konut Londra'nın güney batısında, lüks evleriyle meşhur Esher kasabasında yer alıyor. Bu bölgede yer alan evin hemn hepsi kırsal stile sahip. Bugün konuğu olacağımız ev de, modernize edilmiş bir kırsal stile sahip. Çağdaş yapı malzemeri ile çağdaş çizgileri bünyesinde barındırıyor ancak eğimli çatısı ve iç mimarisinde kullanılan ahşap detaylar ile kırsal stile olan bağını gösteriyor. Konutun dekorasyonu da tamamen kırsal stilde tgerçekleştirilmiş. Abartısız, şehirli zevklere de hitap eden ancak gelenekselden fazla uzaklaşmayan bu villayı gelin gezmeye başlayalım.