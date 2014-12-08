Mayorka'da lüks bir ev

Bu büyüleyici turu pastel tonların hakim olduğu evin banyosuyla tamamlıyoruz. Tasarımcılar duvarlar için gökkuşağının en rahatlatıcı rengini, maviyi seçmişler. Böylece banyonun dinlendirici işlevine katkıda bulunmuşlar. Duş ve zemin için seçilen toprak renkleri ve yuvarlak hatlı küvetle günün eğlencesini bu banyoda sonlandırmak çok keyifli olacak. Sanki kişisel bir spadaymış gibi küveti doldurup, bol köpüklü bir rahatlama seansı düzenleyebilirsiniz.

Umarız bu olağanüstü evi beğenmişsinizdir. Belki de bu evi gördükten sonra gelecek yaza ilişkin planlarınızı değiştirip rotanızı Mayorka'ya çevireceksiniz.