Mayorka'da lüks bir ev

Lewis & Co

Lewis & Co

Mayorka'da gece hayatının çok canlı olduğunu söylemiştik. Bazen şortlarınızdan ve sandaletlerinizden kurtulup daha göz alıcı şeyler giymeniz gerekebilir. Her ana uygun giyinmenizi sağlayabilecek kadar elbise alacak bir giyinme odası bu yüzden düşünülmüş ince bir ayrıntı. Burada tüm elbiselerinizi ütülü ve her an giyilmeye hazır bir şekilde saklayabilirsiniz. Eğer tatil arasında ülkenize dönmeniz gerekirse, bavul hazırlamanız da kolay olacaktır.