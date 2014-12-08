Mayorka'da lüks bir ev

Mayorka dünyanın dört bir yanından turistler için her zaman
popüler bir yer olmuştur. Balear Adaları'nın en büyüğü olan Mayorka yaz aylarında genç yaşlı milyonlarca turistle dolup taşıyor. Bazıları Mayorka'ya çılgın gece hayatı için gelirken, bazılarıysa yaşadıkları şehir hayatından kaçıp denizin keyfini çıkarmak için tercih ediyor bu adayı. Bu talebi fark eden havayolu şirketleri çok yoğun uçak seferleriyle Mayorka'ya ulaşımı sağlıyorlar. Mayorka'da her uygun araziye her geçen gün yeni bir eve inşa ediliyor. Lewis&Co şirketi de İngiliz asaleti ve tropikal ada özelliklerini bir araya getirerek bir ev meydana getirmiş. Konfor, zarafet ve şıklığın bir araya geldiği evde dünyevi pek çok ihtiyacınıza karşılık bulabiliyorsunuz.
Gri ve kahverenginin beraber kullanımı dengeli ve uyumlu bir yaşam alanı yaratmış. Hasır örgülü sandalyeler ve palmiye ağacının verdiği tropikal hava köşeli koltuk takımı ve sehpalarla dengelenmiş. Renklerin psikolojisinde kahverengi genelde doğayla özdeşleştirilir ve genelde dinlenilecek odalarda kullanılır. İster kafanız ister vücudunuz yorgun olsun, bu sıcak ve davetkar renk seçimi sizi olumlu yönde etkileyecek ve tatilin tadını çıkarmanıza yardımcı olacak.
Lüks bir tatil evinde rahat ve zarif bir yatak odası olmaması düşünülemez. İlginç yapısı ve koyu kahverengi tonuyla yatak bu odanın başrolünde. Doğal ve sade tonların hakim olduğu odada duvarda asılı olan tablo da sanki İspanya bayrağının sarı kırmızı renklerini çağrıştırıyor. Bunun bilinçli yapıldığından çok emin değiliz ama tablonun kırmızı tonu odaya hakim olan cansız renklere tutkulu bir hava kazandırmış. İster yatakta dinlenin, ister kanepede kitap okuyun. Tercih sizin. Ama hangisini yaparsanız yapın bu odada dinleneceğiniz kesin.
U şeklinde tezgahıyla dikkat çeken açık planlı mutfak çok iyi planlanmış ve çok rahat görünüyor. En son model malzemelerle donatılmış bu mutfakta arkadaşlarınıza ve ailenize olağanüstü ziyafetler hazırlayabilirsiniz. Üstelik bunu tatilin tadını çıkarırken yapmak da çok keyifli bir şey. Plajda yiyeceğiniz sandviçleri de hazırlayabilirsiniz. Üç kişinin rahatlıkla yemek yiyebileceği tezgah masa, çok teferruatlı davetler haricinde salona yemek taşımanıza engel olacak.
Tatilde bile olsanız zaman zaman işlerinizi takip etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu odayı ikiye bölen sürgülü cam kapı sayesinde çalışmanız gereken zamanlarda rahatsız edilmeden çalışabileceksiniz, üstelik kapının cam olması nedeniyle karanlığa da gömülmeyeceksiniz. Bu yaşam alanı modern bir çizgiyi yansıtıyor. Perde ve yastıklar klasik bir tarza göz kırparken, yastıkların renk tonları odaya hakim olan renklerle uyum sağlıyor. Plajda güneş altında geçen uzun bir günden sonra oldukça konforlu görünen kanepeye uzanıp rahatlayabilirsiniz.
Mayorka'da gece hayatının çok canlı olduğunu söylemiştik. Bazen şortlarınızdan ve sandaletlerinizden kurtulup daha göz alıcı şeyler giymeniz gerekebilir. Her ana uygun giyinmenizi sağlayabilecek kadar elbise alacak bir giyinme odası bu yüzden düşünülmüş ince bir ayrıntı. Burada tüm elbiselerinizi ütülü ve her an giyilmeye hazır bir şekilde saklayabilirsiniz. Eğer tatil arasında ülkenize dönmeniz gerekirse, bavul hazırlamanız da kolay olacaktır.
Bu büyüleyici turu pastel tonların hakim olduğu evin banyosuyla tamamlıyoruz. Tasarımcılar duvarlar için gökkuşağının en rahatlatıcı rengini, maviyi seçmişler. Böylece banyonun dinlendirici işlevine katkıda bulunmuşlar. Duş ve zemin için seçilen toprak renkleri ve yuvarlak hatlı küvetle günün eğlencesini bu banyoda sonlandırmak çok keyifli olacak. Sanki kişisel bir spadaymış gibi küveti doldurup, bol köpüklü bir rahatlama seansı düzenleyebilirsiniz.
Umarız bu olağanüstü evi beğenmişsinizdir. Belki de bu evi gördükten sonra gelecek yaza ilişkin planlarınızı değiştirip rotanızı Mayorka'ya çevireceksiniz.