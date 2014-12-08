Endüstriyel tarzda bir ev yaratmak

Endüstriyel ev tasarımı ilk olarak ellili yıllarda New York'ta başladı. Bu ev tasarımı için yeni bir fikirdi. O günden bu yana depolar ve eski fabrikalar evlere dönüştürülmeye başladı. Bu durumda kafanızda bunun benim küçük apartman dairem ya da stüdyomla ne alakası var diye bir soru oluşmuş olabilir.

1950'ler New York'unda yaşamıyor olmanız endüstriyel tarzı evinizde uygulamanıza engel değil. Bunun bir çok yolu var. Bu yazıda biz de evinizde endüstriyel bir tazr yaratmak isterseniz dikkat etmeniz gereken hususlara değineceğiz. Hazırsanız başlayalım.