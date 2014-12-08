Endüstriyel tarzda bir ev yaratmak

Endüstriyel ev tasarımı ilk olarak ellili yıllarda New York'ta başladı. Bu ev tasarımı için yeni bir fikirdi. O günden bu yana depolar ve eski fabrikalar evlere dönüştürülmeye başladı. Bu durumda kafanızda bunun benim küçük apartman dairem ya da stüdyomla ne alakası var diye bir soru oluşmuş olabilir.
1950'ler New York'unda yaşamıyor olmanız endüstriyel tarzı evinizde uygulamanıza engel değil. Bunun bir çok yolu var. Bu yazıda biz de evinizde endüstriyel bir tazr yaratmak isterseniz dikkat etmeniz gereken hususlara değineceğiz. Hazırsanız başlayalım.
Endüstriyel tarzda hiçbir şey gizlenmeyip, açıktan gösterilmeli. Kirişler, borular, tuğlalar her şey göz önünde olmalı. Eğer evimizde bu tarzı uygulamaya karar verirseniz bu tarz yapı özelliklerini gizlememeye gayret göstermeniz gerek.
Bu ticari alan bir eve dönüştürülmüş ve tüm yapısal özellikleri gizlenmeden ortada bırakılmış. Elektrikk tesisatı ve havalandırma borusu açık şekilde görülüyor. Tavana boya ya da alçı yapılmadan çıplak sıvasıyla bırakılmış. Ayrıca mutfak paslanmaz çelik ve ahşap kombinasyonundan oluşmuş. Bu malzemeler endüstriyel tasarımın başlıca malzemelerindendir.
Duvarların ve tavanın tamamlanmamış gibi duran görüntüsüyle son model mutfak cihazlarının oluşturduğu kontrast hoş bir hava veriyor. Ayrıca alan canlı çiçeklerle daha da ilginç bir hale getirilmiş. Sizce de göz alıcı değil mi?
Endüstriyel tarzın vazgeçilmez rengi gridir. Mobilyalar, lambalar, metal eşyalar kısacası tüm eşyalarda griyi seçebilirsiniz. Gri, bej, beyaz ve siyahla uyum sağlar. Ama bir nebze kontrast yaratmak isterseniz hakim renklerin dışına çıkıp biraz canlı renkler de ekleyebilirsiniz. Tıpkı bu odadaki kırmızı kanepe gibi.
İkili koltuğun üstündeki yastıklar ve duvardaki afişler de koltukla yaratılmak istenen kontrastı desteklemiş. Balkon kapısından içeri giren doğal ışık ve büyük netal lambaların verdiği ışıkla aydınlatma, endüstriyel tarzı vurgular nitelikte.
Bu tarzın en önemli özelliklerinden biri de odayı mümkün mertebe aydınlatma gerekliliğidir. Aydınlatma bu tarzda çok önemlidir çünkü metal eşyalar iyi ışıkta çok daha şık görünürler. Eğer terk edilmiş bir fabrikayı eve dönüştürmemişsek hayalimizdeki endüstriyel aydınlatma için başka yollar bulmamız gerek. Büyük metal lamba seçimi bunun için bir çözüm olabilir. Barselona'da bir eve ait bu fotoğrafta da gördüğümüz gibi seçilen lambalar eve ellilerin New York havasını vermiş.
Tavanda bulunan dört adet büyük metal lamba, yatak kenarlarındaki iki abajur ve masada duran bir abajurla birlikte oda oldukça aydınlık ve davetkar görünüyor.
Bit pazarlarını ya da antika dükkanlarını ziyaret etmek her zaman çok işe yarar. Buralarda farklı işlevler kazandırarak yeniden kullanabileceğimiz ofis mobilyalarına, dolap ve masalara rastlamak mümkündür. Bu tarz mobilyaları elden geçirirken unutmamanız gereken şey, endüstriyel tarzın zıtlıkları ve zamanın eşyalara verdiği hasarı gizlemeden ortaya koyması gerektiğidir. Boyadaki hatalar, çizikler, ve küçük darbeler gururla gösterilebilmelidir.
Bu mutfaktaki masadan sandalyeye, tabureden bakkal terazisine, masanın altındaki kasalardan şişelere her şey bu dediğimiz biçimde eski ürünlerden devşirilmiş. Sizce de estetik bir mutfak olmamış mı? Sanki torunumuzun mutfağıyla anneannemizin mutfağı bir araya gelmiş gibi değil mi?
Dikkatinizi çekmek istediğimiz bir diğer unsur ise yine aydınlatmalar olacak. Diğer örneklerde de olduğu gibi geniş metal lambalar mutfağa endüstriyel bir hava kazandırmış.
On dokuzuncu yüzyıl sonlarında fabrikaların ve barok sarayların yan yana olması gibi, endüstriyel tarz da diğer dekorasyon tarzlarıyla bir arada durabilir. Bu da bu tarzın avantajlarından biridir. Bu oturmaodasında endüstriyel tarzdaki tuğla duvar, metal sehpa ve lambalar, zarif mermer şömineyle bir arada uyum içinde durabiliyor. Üstelik bu anakronik dokunuş, odaya sıcak ve davetkar bir hava katıyor.
Burada da aydınlatmalara dikkat çekmek istiyoruz. Yine aynı şekilde büyük metal lambalar kullanılmış.