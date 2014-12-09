Geleneksel yatak odaları

Aşağı yukarı herkesin hayalidir her şeyiyle bir otel süitine benzeyen geniş bir yatak odası sahibi olmak. Rahatça uyunabilecek konforlu bir yatak, tüm kıyafetlerimizi sığdırabileceğimiz bir gardırop, ve ister klasik ister modern tarzda yatak odasıyla uyum gösterecek başka bir kaç mobilya hayalleri süsler. Yeni bir ev alsanız da bazen bu hayalleri gerçekleştirmek mümkün olmaz. Çünkü bunun için yeterli alan ve bütçeye sahip olamayabilirsiniz. Elimizdeki bütçeyi yatak odasından ziyade misafir denetimine açık olan oturma odası ve salonlara harcamayı tercih ederiz.
Yatak odası dekore etmek kolay bir iş değildir, özellikle de eşimizle birlikte yaşıyorsak. Bugün bu yazıda sizlere yatak odası dekorasyonuyla ilgili bazı ipuçları vereceğiz. Hazırsanız başlayalım.
Roselind Wilson zarif ve stil sahibi iç mekan tasarımlarıyla özdeşleşmiş bir iç mimar. Bu yüzden resimdeki estetik tonlar ve huzurlu havasıyla dikkat çeken yatak odasının da onun elinden çıkmış olmasına şaşırmamak gerekiyor. Gri ve bej tonları kullanılan yatak odası huzur dolu görünüyor. İpek yastık kılıfları ve yorgan iyi bir uykuyu garanti ederken, kadife döşemesiyle öne çıkan kanepede de yatmak istemediğiniz zamanlarda vakit geçirebilirsiniz. Odaya bakınca insanın yatıp güzel bir uyku çekesi gelmiyor mu?
Bu yatak odasının tasarımında TOPES+PARTNERS imzası var. Viktoriya tarzı yatak başı, kristal avize ve duble perdeler odaya sanki bir saray odasıymış havası katıyor ve ev sahiplerinin krallar ve kraliçeler gibi hissetmesine olanak sağlıyor. Mobilyaların seçimi ve yerleştirilmesi sizi durup dinlenmeye davet ederken, seçilen renk tonları da odaya zarafet katıyor. Bir hafta sonu böyle bir odada yeni uyanmış, yatakta keyif yaparken birinin size kahvaltı getirdiğini bir hayal etsenize. Hoş olmaz mıydı?
Sadelikten yanaysanız bu odaya aşık olacaksınız. Aslında bu tarz yatak odası kadar oturma odasında da iyi gidebilir. Odaya romantik bir hava katabilir. Kesington'daki bu yatak odasının altında Justin Van Breda'nın imzası var. Odada kullanılan şifonyer, sandalye ve ayna birbirleriyle bir bütünlük sağlarken, kitapla dolu şömineyle de uyum sağlıyor. Oda güney cephede olmasıyla gün şığını bolca alıyor ve sabahları dinlenerek uyanmanızı garanti ediyor. Sizce de bu odada uyumak rahatlatıcı gibi görünmüyor mu?
Bu odaya ilk baktığınızda aklınızda ne uyanıyor? Sizce de çok hoş bir yatak odası değil mi? İnce dokunuşlarla donatılmış odada kullanılan masa tabure ve ayna içinde bulunduğu her odaya retro bir hava kazandıracak tarzda seçilmiş. Sarı duvar kağıdı ve gri tonlarla süslenmiş açık renkli halı odayı klasik ve modernin bir araya uyum içinde geldiği bir odaya dönüştürmüş. Odadaki pencere çok büyük olmasa da yine de odaya doğal ışık girmesini sağlıyor. Odanın genelinde seçilen parlak ve canlı renkler odayı aydınlık hale getiriyor. Tavanda kullanılan estetik avize ve yatağın baş ucundaki abajur da odanın aydınlık olmasına yardımcı oluyor. Ayrıca yatak da oldukça rahat görünüyor. Bu resme bakmak bile insanın uykusunu getirir diye düşünüyoruz. Sizce de öyle değil mi?
Yatak odası evin en büyük odası olmak zorunda değil. Ama yatak odasının küçük olması odayı tasarlarken tarzdan ve konfordan ödün verileceği anlamına da gelmiyor. Honeywerkz'e ait bu yatak odasında kahverengi ve toprak rengi tonlar tercih edilmiş. Kahverengi renklerin psikolojisinde insana doğayı çağrıştıran bir renk ve insanın kendini tazelemesine yardımcı oluyor. Duvarlarda kullanılan duvar kağıdı ise odanın genel havasıyla uyum sağlıyor. Bu oda çok yatak odasını çok aydınlık sevmeyenler için birebir.
Bu son yatak odasıyla turumuzu tamamlıyoruz. Sanırım bu turun sonunda siz de hemen yatağa atlayıp güzel bir uyku çekmek istediniz. Umarız bu yatak odası fikirleri size de ilham vermiştir ve kendi yatak odanızı dekore ederken size yardımcı olacaktır.