Geleneksel yatak odaları

Aşağı yukarı herkesin hayalidir her şeyiyle bir otel süitine benzeyen geniş bir yatak odası sahibi olmak. Rahatça uyunabilecek konforlu bir yatak, tüm kıyafetlerimizi sığdırabileceğimiz bir gardırop, ve ister klasik ister modern tarzda yatak odasıyla uyum gösterecek başka bir kaç mobilya hayalleri süsler. Yeni bir ev alsanız da bazen bu hayalleri gerçekleştirmek mümkün olmaz. Çünkü bunun için yeterli alan ve bütçeye sahip olamayabilirsiniz. Elimizdeki bütçeyi yatak odasından ziyade misafir denetimine açık olan oturma odası ve salonlara harcamayı tercih ederiz.

Yatak odası dekore etmek kolay bir iş değildir, özellikle de eşimizle birlikte yaşıyorsak. Bugün bu yazıda sizlere yatak odası dekorasyonuyla ilgili bazı ipuçları vereceğiz. Hazırsanız başlayalım.