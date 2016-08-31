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Evdeki ölü alanları değerlendirmenin 10 parlak yöntemi

Özlem K. Özlem K.
N.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Yatak Odası
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Günümüzde inşa edilen evler giderek küçülüyor oysa sahip olduğumuz eşya sayısı da gün be gün artıyor. Bu da iç mimarları ve tasarımcıları evlerimizi mümkün olduğunca efektif şekilde kullanma ve ölü alanlara mahal vermeme konusunda çarpıcı çalışmalar yapmaya yönlendiriyor. Doğru düzgün kullanılamayan, boş kalmış, işlevsiz alanların mümkün mertebe azaltılıp depolama ya da dekoratif amaça hizmet edebilmesi için enteresan tasarımlar yapılıyor. Bugün sayfamıza bu enteresan be şık tasarımlardan on tanesini taşıdık. Evin antre, mutfak, oturma odası, yemek odası, banyo gibi tüm mekanları için farklı çözümlerin sunulduğu bu fikiler umuyoruz ki siz okuyucularımız için de ilham verici olacaktır.

Merdiven altı için özel tasarlanmış bir portmanto

Innovative storage solutions. homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

Merdiven altları kullanımı en zor alanlardan bir ve çoğu kez ya tamamen ölü alan olarak bırakılıyorlar ya da dip kısımlarına olan erişim zorluğu nedeniyle atıl kalıyorlar. Oysaki tıpkı çağdaş mutfak dolaplarında da uygulandığı üzere, öne doğru çekince komple dışarı çıkabilecek kiler tarzı bir dolap ile bu alanlar son derece kullanışlı bir hal alabilirler. Herhangi bir hazır mutfak firmasının yerine göre kolaylıkla tasarlayıp uygulayabileceği böylesi bir çalışma ihtiyaçlara göre de şekillendirilebilir. Fotoğrafta gördüğümüz örnekte merdiven altı ceketler ve ayakkabıların konulduğu gizli bir portmanto görevi görüyor.

Duvarın tepesine ve tavana monte bir kitaplık

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Kitaplarınızı koyabileceğiniz bir kütüphane için boş duvarınız yok mu? Dert etmeyin, tavanlarınız ne güne duruyor… Duvarın üst kısmına ve tavana monte edilerek sağlamlaştırılabilecek ahşap bir kitaplık ile yerden kayıp vermeden geniş bir kitaplığa ya da depolama alanına sahip olabilirsiniz.

Yoksa sizin dolap kapaklarınız boş mu duruyor?

Bespoke oak larder homify Kırsal Mutfak
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

Mutfak dolaplarının ve giysi dolaplarının kapaklarını da depolama amaçlı değerlendirebilirsiniz. Tasarımı doğru bir şekilde yapılmış mutfak dolaplarının kapaklarında baharatlarına yer açabilir ya da baharat kutuları gibi küçük ancak çok sayıda olan diğer gıdalarınızı depolayabilirsiniz. Eğer önceden bu şekilde tasarlanıp üretilmiş dolap kapaklarınız yoksa, uygun bir ray ve kanca grubuyla sapından asılacak türdeki mutfak eşyalarınız için bir depolama alanı oluşturabilirsiniz. Giysi dolaplarınız için de aynı şey geçerli. Kapağın iç kısmına monte edeceğiniz kanca şeklindeki vidalar ya da ray ve kanca takımıyla kemerleriniz, fularlarınız, kravatlarınız ve benzeri asılacak diğer giysi ve aksesuarlarınız için bir alan oluşturmanız mümkün.

Doğru tasarım ile her yer depolama alanı olmaya uygundur

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Hiçbir işe yaramayan kenar ve köşelerin tamamını harika birer depolama alanına dönüştürebilirsiniz. Bu alanın ne kadar küçük ya da biçimsiz olduğunun hiçbir önemi yoktur. Yapılacak doğru bir tasarım ile, en kötü şekle sahip, en ölü alanları bile depolama amaçlı kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Eğer kafanızda bir fikir varsa ancak tam olarak ne yapacağınızı bilemiyorsanız, homify üzerinden de ulaşabileceğiniz onlarca mobilya firmasından yardım alabilir, en iyi tasarım için bir profesyonelle anlaşabilirsiniz.

Duvara gömme bir aksesuar dolabına ne dersiniz?

Çalışmalar, RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK Modern Giyinme Odası
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK

Çalışmalar

RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK

Takılarınız ve diğer aksesuarlarınız için duvara gömme, ayna kapaklı bir takı dolabı da işinizi mükemmel şekilde görecektir. Tıpkı gömme giysi dolapları gibi olan ancak oldukça dar olduğu için birçok duvara uygulanabilecek olan böylesi bi çalışma basit bir müdahale ile kolayca monte ettirebilir.

Basamakları boş geçmek olmaz!

Ahşap Merdiven Uygulaması homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

Ahşap Merdiven Uygulaması

homify
homify
homify

Doğru bir planlama ile çeşitli merdiven altı depolama alanlarını oluşturmak mümkün. Fotoğraftaki örnekte görüldüğü üzere her bir basamağı çekmece olarak değerlendirebilir ya da çok çeşit çözümlerden birini uygulayabilirsiniz. Bu çözümler arasında gardırop tipi merdiven altları, kiler dolabı tarzı merdivenin yan tarafından öne doğru çekilen raflı dolaplar, ceket ve ayakkabılarınız koymak için gizli bir portmanto sayılabilir.

Bu noktada önemli olan şey önceden planlamak ve iyi bir merdiven ya da inşaat firması ile çalışmak, çünkü derme çatma olmayan, kaliteli bir depolama alanı yaratmak için merdiven dizaynınızı ona göre yaptırmalısınız. Bunun için işin profesyonellerinden yardım almakta fayda olacaktır. Evin diğer mekanları ile uyum içerisinde bir merdiven tasarımı hem holü çok şık gösterecek hem de merdiven altını mümkün olduğunca fonksiyonel olarak kullanmanızı sağlayacaktır.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Asma tavanla gelen depolama alanı

Casa m+l, Laura Marini Architetto Laura Marini Architetto Minimalist Mutfak
Laura Marini Architetto

Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto

Alçı levhalar ile yapılan asma tavan çalışmaları depolama alanları oluşturmak için de kullanılabilir. Fotoğrafta tavana yapılmış bir alçı levha uygulaması sayesinde oluşturulmuş bir raf görüyoruz. Açık planlı bir mutfağa ait olan bu rafta dekoratif olarak da güzel bir görünüm veren kahve kupaları sergileniyor.

Yatak başlarının çevresi boş kalmasın!

N.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Yatak Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

N.Ö. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Fotoğrafta küçük bir yatak odası görüyoruz. Küçük olmasına rağmen ölü alan bırakmayan harika bir tasarım sayesinde yatak başının iki yanı ve üstünde boydan boya bir depolama alanı oluşturulmuş. Ankastre aydınlatmaya sahip bir raf da içeren bu dolap oldukça işlevsel.

Ölü alan düşmanı köşe koltuk takımları

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details Eklektik Oturma Odası
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

Köşe koltuk takımları hakikaten de köşeye yerleştirilerek hem güzel bir görünüm oluşturur hem de köşedeki kullanılmayan, ölü alanı değerlendirir. Bu nedenle, küçük oturma odası dekorasyonunda en sık önerdiğimiz mobilya parçası bu tür koltuk takımlarıdır.

Banyoda raf için biraz yaratıcılık işe yarayabilir

Provence Villa in İstanbul, Orkun Indere Interiors Orkun Indere Interiors Kırsal Banyo
Orkun Indere Interiors

Provence Villa in İstanbul

Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors

Banyolarımız da raflara en çok ihtiyaç duyduğumuz mekanlardan biri. Genelde banyolar için depolama alanları oldukça yetersiz oluyor. Birçok inşaat firması banyolara depolama ünitesi ya hiç koymuyor ya da oldukça yetersiz miktarda koyuyor. Oysaki havlularımız, makyaj malzemelerimiz, sabunlar, deterjanlar gibi hijyen malzemelerimiz ve bunların yedekleri için bol miktarda depolama alanı ihtiyacımız var. Üstelik günümüzde iş bununla da bitmiyor, evimizin her odası her köşesi gibi banyolarımıza da birçok dekoratif obje koymak isteyebiliriz. Boyut olarak oldukça küçük olan banyolarımızda tüm bu malzemeleri saklamak için de normalde ölü alan kalan duvarları kullanmak çok mantıklı. Banyo duvarları işlevsel hale getiren, nemli ortamlar için özel malzemelerden üretilmiş duvar rafı modellerini birçok firmadan bulmak mümkün.

Banyolar için daha fazla depolama fikri görmek isterseniz, ’Küçük banyolar için akıllı depolama çözümleri’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.

7 küçük ve işlevsel mutfak
Evdeki ölü alanları değerlendirmek için siz ne gibi formüller uyguluyorsunuz?

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