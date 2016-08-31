Evdeki ölü alanları değerlendirmenin 10 parlak yöntemi

Doğru bir planlama ile çeşitli merdiven altı depolama alanlarını oluşturmak mümkün. Fotoğraftaki örnekte görüldüğü üzere her bir basamağı çekmece olarak değerlendirebilir ya da çok çeşit çözümlerden birini uygulayabilirsiniz. Bu çözümler arasında gardırop tipi merdiven altları, kiler dolabı tarzı merdivenin yan tarafından öne doğru çekilen raflı dolaplar, ceket ve ayakkabılarınız koymak için gizli bir portmanto sayılabilir.

Bu noktada önemli olan şey önceden planlamak ve iyi bir merdiven ya da inşaat firması ile çalışmak, çünkü derme çatma olmayan, kaliteli bir depolama alanı yaratmak için merdiven dizaynınızı ona göre yaptırmalısınız. Bunun için işin profesyonellerinden yardım almakta fayda olacaktır. Evin diğer mekanları ile uyum içerisinde bir merdiven tasarımı hem holü çok şık gösterecek hem de merdiven altını mümkün olduğunca fonksiyonel olarak kullanmanızı sağlayacaktır.