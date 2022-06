Evdeki ölü alanları değerlendirmenin 10 parlak yöntemi

Günümüzde inşa edilen evler giderek küçülüyor oysa sahip olduğumuz eşya sayısı da gün be gün artıyor. Bu da iç mimarları ve tasarımcıları evlerimizi mümkün olduğunca efektif şekilde kullanma ve ölü alanlara mahal vermeme konusunda çarpıcı çalışmalar yapmaya yönlendiriyor. Doğru düzgün kullanılamayan, boş kalmış, işlevsiz alanların mümkün mertebe azaltılıp depolama ya da dekoratif amaça hizmet edebilmesi için enteresan tasarımlar yapılıyor. Bugün sayfamıza bu enteresan be şık tasarımlardan on tanesini taşıdık. Evin antre, mutfak, oturma odası, yemek odası, banyo gibi tüm mekanları için farklı çözümlerin sunulduğu bu fikiler umuyoruz ki siz okuyucularımız için de ilham verici olacaktır.