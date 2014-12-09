Milano'da muhteşem bir renovasyon

Milano'nun merkezinde 19. yüzyıldan kalma bir sabun fabrikasından dönüştürülmüş bir evi sizlerle paylaşacağız. Fabrika öyle ustalıkla renove edilmiş ki, turumuzun sonunda sizin de hayran kalacağınızdan eminiz. Fabrikanın son katındaki bu daireye bir çatı katı demek mümkün. Fabrikanın tüm alanları ustalıkla kullanışlı bir evin bölümlerine dönüştürülmüş.
Burası mutfak ve yemek odasına dönüştürülmüş. Masa odanın tam ortasına yerleştirilmiş ve tüm ilgiyi üstüne çekiyor. Masanın etrafındaki beyaz sandalyeler ise çok hoş birer tasarım ürünü. Tavandan sallanan estetik lamba ise sandalyelerle uyum sağlıyor. Tüm oda endüstriyel görünümlü pencereden dolan gün ışığıyla aydınlanıyor. Ahşap yer döşemeleri ise alana rustik bir hava katıyor.
Evin odalarına mutfaktan başlayan bu merdivenle çıkılıyor. Merdiven sadece fonksiyonuyla değil, yaratıcı tasarımıyla da dikkat çekiyor. Merdivenin koruması tırabzan yerine tabandan tavana uzanan cam bir panelle sağlanmış ve çok hoş bir görüntü ortaya çıkmış. Merdivenin sonundaki sahanlıkta cam sanki bir dükkan vitrini gibi bir görüntü veriyor.
Oturma odası konforunun yanı sıra ışıl ışıl parlamasıyla da dikkat çekiyor. Bunun bir kaç nedeni var. Orijinal taban tahtaları korunmuş ama ufak bir zımpara ve cila işleminden geçirilmiş. Sonunda bal rengi bir görünüm kazanmışlar. Mobilyalar konfor vaat ediyorlar ve bolca kullanılan yastıklar bu konforu arttırıyor. Tekstil ürünleri için oturma odalarında ideal seçim olan doğal tonlar kullanılmış. Dış cepheye bakan tuğla duvar beyaza boyanarak odanın daha aydınlık olması sağlanmış. Duvardan duvara uzanan televizyonun da üzerinde bulunduğu ünite hoş bir görüntü veriyor. Televizyon ses sistemi de duvarlara uygun biçimde beyaz renkte seçilmiş. Odanın aydınlatması için tercih edilen spotlar ise odanın gece de ferah ve aydınlık olmasını sağlayacak cinsten.
Mutfak tezgahı sürgülü bir kapıyla tamamen gizlenebiliyor. Mutfakta bir gardırop varmış gibi görünüyor. Mutfaktan oturma odasına giden kapı ise bir kemeri andırıyor. Mutfak tezgahı ve gereçleri için modern bir seçim yapılmış. Kalorifer peteğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Evin pek çok yerinde modern seçimler yapılmış olmasına radyatörler eski haliyle korunmuş ve evin karakterine katkı sağlamış.
Fabrikanın karakteri evin her yerinde hissedilmekle birlikte modern unsurlar tasarıma özenle yerleştirilmiş. Böylece çok hoş bir eklektik tarz ortaya çıkmış.
Oturma odasının içine bir çalışma bölmesi yerleştirilmiş. Bir platform üzerine konan çalışma alanı sürgülü cam kapılarla oluşturulmuş. Cam odanın sessiz ve sakin olmasını sağlarken, bir yandan hoş bir görüntü sağlıyor. Çalışma masası duvara bakacak şekilde yerleştirilmiş ki çalışırken oturma odasını görüp dikkatinizin dağılması önlenmiş. Cam odanın dışarı bakan kısmında bulunan küçük bir pencere dışarıdan doğal ışığın içeri girmesine yarıyor. Daha önce tamamen cam bir odada çalışmayı hayal etmiş miydiniz? Burada çalışmak keyifli olsa gerek.
Banyo için söylenebilecek tek kelime lüks. Küvet yere gömülü duruyor. Siyah bir çerçeveye oturtulan beyaz küvet çok hoş bir kontrast oluşturmuş. Banyo duvarları için kullanılan doğal taş banyonun lüks görüntüsüne büyük katkı sağlıyor. Evin bir çok yerinde kullanıldığı gibi küvet ve banyonun diğer kısmını birbirinden ayırmak için yine cam kullanılmış. Küvetin yan tarafında bulunan ve girintili bölüme konan iki küçük heykel de hoş birer ayrıntı olarak dikkat çekiyor. Girintili bölümün aydınlatması heykellere daha fazla dikkat çekiyor. Küvetin yanı başındaki mum ise romantik küvet sefalarında kullanılmak üzere konmuş olsa gerek.
Bebek odasının görünümü alışılmışın dışında. Tuğladan yapılmış kemerli tavanlar ve yüksek duvarlar bu odada binanın genel karakteristiğinin çok net biçimde ortaya çıkmasına yarıyor. Beyaz ve bej renkler tercih edilen yatak ve beşik, tuğlanın koyu tonuyla uyumlu bir görüntü çiziyor. Aynı şekilde duvarın rengi de bu uyumu destekliyor. Küçük bir camı bulunan odada bebeğinizin gün ışığından rahatsız olmadan mışıl mışıl uyuyabilecek.