Milano'da muhteşem bir renovasyon

Mutfak tezgahı sürgülü bir kapıyla tamamen gizlenebiliyor. Mutfakta bir gardırop varmış gibi görünüyor. Mutfaktan oturma odasına giden kapı ise bir kemeri andırıyor. Mutfak tezgahı ve gereçleri için modern bir seçim yapılmış. Kalorifer peteğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Evin pek çok yerinde modern seçimler yapılmış olmasına radyatörler eski haliyle korunmuş ve evin karakterine katkı sağlamış.

Fabrikanın karakteri evin her yerinde hissedilmekle birlikte modern unsurlar tasarıma özenle yerleştirilmiş. Böylece çok hoş bir eklektik tarz ortaya çıkmış.