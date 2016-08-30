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Mutfaklarınız için muhteşem raf modelleri

Homify Homify
Casa em Sonoma, California, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Eklektik Mutfak
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Mutfakları sadece yemek yapmak ve yemek için kullanıyor olsak da günümüzün büyük bir kısmının mutfakta geçtiğini söyleyebiliriz. Bu kadar çok vakit geçirdiğimiz bir alanın dekorasyonuna da elbette biraz daha fazla özen gösterebiliyoruz. Ayrıca sık kullandığımız bir alan olmasının yanı sıra yapacağımız yemeklerin güzelliğinden, yemek pişirmenin ne kadar vaktimizi alacağına kadar birçok şey mutfak dekorasyonumuzla ilgili olabilir. Bütün bunlar düşünüldüğünde fonksiyonel, kullanışlı, sağlam ve pratik bir mutfağa sahip olmanın önemi daha iyi anlaşılıyor. Peki fonksiyonel bir mutfağın olmazsa olmazı depolama alanları hakkında farklı ve şık fikirler bulmak ister misiniz? Bu yazımızda sizlere birbirinden güzel mutfak rafları tanıtacağız. Daha kullanışlı ve her köşesi değerlendirilmiş bir dekorasyon için bu raflardan ilham alabilirsiniz.

Mutfak dekorasyonunun diğer özellikleri için de fikirler bulmak isterseniz “9 özgün mutfak modeli” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Sağlam ve pratik demir raflar

homify İskandinav Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfağında yeterince depolama alanı bulunmayanlar için ideal bir çözüm olan raf sistemlerini onlarca farklı malzeme ve modelde bulabilirsiniz. Yalnızca satın alacaklarınızı değil eski eşyaları değerlendirmek için kendi yapacağınız rafları da mutfaklarınızda kullanabilirsiniz. Mutfak ve banyo aksamları üzerine çalışan firmalardan farklı fikirler için danışmanlık almak mümkün. 

Tezgah üstü rafları

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka İskandinav Mutfak
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

Tezgah üstünde en çok ihtiyaç duyacağınız mobilya çeşidi sağlam ve kullanışlı raflar olacaktır. Özellikle yemek pişirme sırasında kullanacağınız baharat ve çeşnileri ya da sık kullanacağınız eşyaları muhafaza etmek için en ideal yöntem böyle bir tezgah üstü raf olabilir. Elinizin altında mutlaka olması gereken bu lake rafları duvara çok kolay bir şekilde monte edebilirsiniz. 

Ahşap duvar rafları

Малогабаритная квартира, Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva İskandinav Mutfak Ahşap Gri
Elena Arsentyeva

Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva

Mutfak dekorasyonunda en öne çıkan malzeme genelde ahşaptır. Özellikle iskandinav, kırsal, modern ve akdeniz stil dekorasyonlarda ahşap rafların önemli bir yeri vardır. Farklı boyut ve renk tonlarında bulabileceğiniz ahşap rafları mutfağınızın her köşesinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu dekorasyonda kullanılan ahşap raflar dekorasyonun neredeyse ana ögesi haline gelmiş. 

Mutfakta boş duvar bırakmayın

homify Eklektik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak dekorasyonunda ne kadar çok depolama alanı oluşturulursa o kadar kullanışlı bir dizayn kazanılır. Bu nedenle mutfakta hiçbir köşeyi boş bırakmamak lazım. Bu dekorasyondaki gibi boş kalan duvarları basit ahşap raflarla süsleyerek hem dekorasyonu güzelleştirmiş hem de depolama alanı kazanmış olursunuz. 

Stilinize uygun seçimler yapın

Casa em Sonoma, California, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Eklektik Mutfak
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Mutfak raflarının uygulanması son derece pratik olsa da seçim yaparken bir takım kriterleri göz önünde bulundurmak gerekir. Bunlardan en önemlisi sağlamlık ve stilinize uygunluk olacaktır. Mutfak dekorasyon stilinizi bozmayacak hatta uyumu tamamlayacak raf modelleri seçmekte fayda var. Bu konuda en risksiz seçim ise ahşap raf olacaktır çünkü hemen her stile uygun olduğu söylenebilir. 

Raf ışıklandırmaları

homify İskandinav Mutfak
homify

homify
homify
homify

Raf uygulaması sırasında dikkat etmeniz gereken bir diğer detay da ışıklandırma olacak. Özellikle yükseğe monte edilen raflar için ışıklandırma ögeleri kullanmanız gerekebilir. Ayrıca şık ışıklandırmalar ile dekorasyonunuzu güzelleştirme şansınız da var. 

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Dekoratif raflar

homify Asyatik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Raf seçimi yaparken stilinize uygun bir model seçerseniz depolama alanı kazanmanın yanı sıra stilinizi de güçlendirirsiniz. Bunun için dekoratif raflardan da faydalanabilirsiniz. Şık işlemeleri olan, farklı renklerde ve modellerde raflar bulmak mümkün.

Endüstriyel görünüm

Bilbaoo Residencial , Lo Interior Lo Interior Eklektik Mutfak
Lo Interior

Lo Interior
Lo Interior
Lo Interior

Farklı stillerde ögeler kullanmayı seviyorsanız ve eklektik bir dizayn oluşturacaksanız bu raflar ilginizi çekebilir. Metal malzemeden imal edilen bu endüstriyel raflar şık olmasının yanı sıra oldukça sağlam ve dayanıklılar. Ahşap dolaplar ile kombinasyonu da muhteşem sonuçlar veriyor. 

Cam şıklığı

Peponi House STUDIO [D] TALE Tropikal Mutfak
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

Cam raflar da mutfaklar için en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Özellikle farklı renklerde üretilen kalın camlar beyaz dekorasyonlara muhteşem bir şıklık kazandırıyor. Cam raf kullanırken dikkat etmeniz gereken tek şey, üzerine fazla ağır yükler koymamak olacak. 

Köşe raflar

Apartamento DT, Amanda Carvalho - arquitetura e interiores Amanda Carvalho - arquitetura e interiores Modern Mutfak
Amanda Carvalho – arquitetura e interiores

Amanda Carvalho - arquitetura e interiores
Amanda Carvalho – arquitetura e interiores
Amanda Carvalho - arquitetura e interiores

Köşeli mutfaklarda da raf kolaylığından faydalanabilirsiniz. Köşem raflar sayesinde mutfağınızın her noktasını değerlendirmek mümkün. Ayrıca bu şekilde daha düzenli ve şık bir dekorasyona sahip olabilirsiniz.

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