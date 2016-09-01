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Kasvetli bir mutfaktan pırıl pırıl bir mutfağa muhteşem dönüşüm

Özlem K. Özlem K.
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Mutfak tadilatı yapmak için onlarca sebep var. Mutfağın iyice eskimiş olması, fayansların, seramiklerin kırık dökük olması, mutfak dolaplarının kapanmaması/açılmaması, çekmecelerin pratik olmaması vs. bu sebeplerin başında gelse de, başka nedenlerle de mutfağımızı değiştirmek isteyebiliriz. Örneğin kötü tasarlanmış bir mutfak ölü alanların oluşmasına neden olabileceği için yetersiz ve işlevsiz kalabilir. Ayrıca, aydınlatma çalışması iyi yapılmamış, doğal gün ışığı almayan ve buna rağmen bir iki lamba ile aydınlatılmaya çalışılan bi mutfakta koyu gölgeler oluşacak ve bu durum da, bu mekanda iş yapmayı zorlaştıracaktır. Ayrıca, eski moda bir mutfağı ya da kendi zevkimize hitap etmeyen bir mutfağı değiştirmek istemek da son derece normal ve anlaışılır bir durumdur, değişim için mutfağın illa eski püskü olması gerekmez.

İster kocaman bir aileye her gün yemek yapıyor olalım isterse de yalnızca kendinize ve yalnızca ara sıra yemek yapıyor olalım, bu işi bir işkence halinden çıkarıp keyif haline getirmek için ihtiyaçlarımıza ve zevklerimize hitap eden iyi bir mutfak tercih etmeliyiz. Hepimizin kendi deneyimlerimizden de bildiği üzere, mutfaklar yalnızca yemek yaptığımız yerler de değil. Çoğumuz yemeklerimizi mutfak masasında yemiyor, en azından kahvaltımızı mutfakta yapmıyor muyuz? Üstelik, aile ve arkadaşlarımızın  ev içerisindeki iki numaralı toplantı yeri de mutfaklar. Bazen sohbet eşliğinde yemek hazırlığı yaparken, bazense iki fincan kahve eşliğinde muhabbet ederken hepimizin mutfakta geçirdiği zaman iyice artmıyor mu? O halde, evin belki de en popüler mekanı olan mutfaklarımızın kusursuz olması için çok fazla nedenimiz var…

Bugünkü Önce & Sonra sayfamızın konuğu da bir mutfak. Arjantinli bir mimarlık firması tarafından gerçekleştirilen tadilat çalışmasında, eski, yetersiz ve kasvetli bir mutfağın yerini ferah, geniş ve işlevsel bir mutfak almış. Üstelik bu yeni mutfak çok da şık! Bakalım bu mutfağın eski hali nasılmış ve yenilerken ne gibi değişiklikler yapılmış.

Önce: Karanlık ve dağınık

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Mutfakta boyu  çok da fena olmayan bir pencere var, yani doğal günışığı alabiliyor. Ancak koyu renkli dolaplar, koyu renkli zemin ve en önemlisi de tam ortadan, tavandan sarkan yetersiz bir aydınlatlama nedeniyle mekan son derece kasvetli görünüyor.

Önce: Kötü yerleşim planı

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Mutfağın diğer cephesinde de pencereler mevcut, bu büyük bir avantaj. Ancak dar alan kötü planlanmış, bu nedenle yeterisiz görünüyor, zira tüm eşyalar ortalıkta ve dağınık.

Tadilat esnasında çekilmiş bir fotoğraf

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Dar ve kasvetli mutfak, doğru bir adım atılarak oturma odası ile birleştirilmiş, bir duvar komple indirilmiş. Böylece mekan çok daha geniş ve ferah olacak.

Tadilat esnasında çekilmiş diğer açıdan bir fotoğraf

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Mutfak ile oturma odası arasındaki duvar yıkılınca mekan ferahlamış. Bu fotoğraf mutfak tarafından otırma odasına doğru bakan bir açıyla çekilmiş.

Sonra: Açık planlı ferah bir mutfak

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Oturma odası ve mutfak arasındaki duvarın da yıkılmasıyla, alan çok daha genişlemiş, böylece ortada bir adet ada ünitenin de yer aldığı geniş bir mutfak oluşturulabilmiş. Karanlık ve kasvetli bir mutfağın zorluklarını yaşamış olan aile fertleri bu sefer her şeyin açık renklerde olmasını tercih etmiş. Dolaplar, zemin ve granit tezgah hep açık renklerden seçilmiş.

Sonra: Şık ve modası geçmez kırsal stil

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Yeni mutfak kırsal stilde tercih edilmiş. Bu stilin en güzel özelliği ise klasiklemişmiş çizgileri nedeniyle asla modasının geçmeyecek olması. Oturma odasına bakan tezgahta kahvaltı barı olarak da adlandırdığımız bir oturma alanı da bulunuyor. Bu kısım bar şeklinde olması için yükseltilmiş. İki tezgah arasındaki kısma ise mutfakta en çok ihtiyaç duyduğumuz şey yerleştirilmiş: Bol bol priz!

Sonra: Muhteşem bir aydınlatma

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Mutfağın yalnızca dolapları ve zemini değil, aydınlatma sistemi de komple değiştirilmiş. Asma tavan uygulaması altına yerleştirilen birçok spot ve ada ünite üzerine yerleştirilen sarkıt aydınlatmaya ek olarak cam kapaklı dolapların içleri de şık bir görünüm oluşturmak adına aydınlatılmış.

Mutfağım için en ideal aydınlatma hangisi?’ başlıklı yazımızda mutfaklara özel farklı aydınlatma çalışmalarını inceleyebilirsiniz.

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