Kasvetli bir mutfaktan pırıl pırıl bir mutfağa muhteşem dönüşüm

Mutfak tadilatı yapmak için onlarca sebep var. Mutfağın iyice eskimiş olması, fayansların, seramiklerin kırık dökük olması, mutfak dolaplarının kapanmaması/açılmaması, çekmecelerin pratik olmaması vs. bu sebeplerin başında gelse de, başka nedenlerle de mutfağımızı değiştirmek isteyebiliriz. Örneğin kötü tasarlanmış bir mutfak ölü alanların oluşmasına neden olabileceği için yetersiz ve işlevsiz kalabilir. Ayrıca, aydınlatma çalışması iyi yapılmamış, doğal gün ışığı almayan ve buna rağmen bir iki lamba ile aydınlatılmaya çalışılan bi mutfakta koyu gölgeler oluşacak ve bu durum da, bu mekanda iş yapmayı zorlaştıracaktır. Ayrıca, eski moda bir mutfağı ya da kendi zevkimize hitap etmeyen bir mutfağı değiştirmek istemek da son derece normal ve anlaışılır bir durumdur, değişim için mutfağın illa eski püskü olması gerekmez.

İster kocaman bir aileye her gün yemek yapıyor olalım isterse de yalnızca kendinize ve yalnızca ara sıra yemek yapıyor olalım, bu işi bir işkence halinden çıkarıp keyif haline getirmek için ihtiyaçlarımıza ve zevklerimize hitap eden iyi bir mutfak tercih etmeliyiz. Hepimizin kendi deneyimlerimizden de bildiği üzere, mutfaklar yalnızca yemek yaptığımız yerler de değil. Çoğumuz yemeklerimizi mutfak masasında yemiyor, en azından kahvaltımızı mutfakta yapmıyor muyuz? Üstelik, aile ve arkadaşlarımızın ev içerisindeki iki numaralı toplantı yeri de mutfaklar. Bazen sohbet eşliğinde yemek hazırlığı yaparken, bazense iki fincan kahve eşliğinde muhabbet ederken hepimizin mutfakta geçirdiği zaman iyice artmıyor mu? O halde, evin belki de en popüler mekanı olan mutfaklarımızın kusursuz olması için çok fazla nedenimiz var…

Bugünkü Önce & Sonra sayfamızın konuğu da bir mutfak. Arjantinli bir mimarlık firması tarafından gerçekleştirilen tadilat çalışmasında, eski, yetersiz ve kasvetli bir mutfağın yerini ferah, geniş ve işlevsel bir mutfak almış. Üstelik bu yeni mutfak çok da şık! Bakalım bu mutfağın eski hali nasılmış ve yenilerken ne gibi değişiklikler yapılmış.