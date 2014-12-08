Sıradışı yerli mobilya modelleri

Çoğumuz sıradışı, diğerlerine benzemeyen, görenleri hem şaşırtacak hem de onların üzerine iz bırakacak bir evimiz olsun isteriz. Bunu yapmanın, evinize gelenler üzerinde bu etkiyi yaratmanın birçok yolu var elbette, ama bunu en garantili ve kolay olanlarından biri klasik ve klişe mobilyalar yerine, biraz çizgi dışına çıkıp risk almak ve bu yazıda sizlere tanıtacağımıza benzer orijinal parçaların peşine düşmek.

Kanepeden sehpaya, kitaplıktan elbise dolabına kadar piyasada tasarımcıların elinden çıkma birçok sıradışı, alışılmadık şekil, renk ve yaklaşımlara sahip ürün bulmak mümkün. Bunlar için çok uzağa gitmenize de gerek yok. Örneğin bugün sizlere tanıtacağımız ürünler hepsi Türk tasarımcıların elinden çıkma ve hepsi evinize farklı bir hava katmaya aday, alışılmadık ürünler. İşte yerli tasarımcıların elinden çıkma, sıradışı ve özgün mobilya modelleri arasında bir gezinti.