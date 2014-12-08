Sıradışı yerli mobilya modelleri

Çoğumuz sıradışı, diğerlerine benzemeyen, görenleri hem şaşırtacak hem de onların üzerine iz bırakacak bir evimiz olsun isteriz. Bunu yapmanın, evinize gelenler üzerinde bu etkiyi yaratmanın birçok yolu var elbette, ama bunu en garantili ve kolay olanlarından biri klasik ve klişe mobilyalar yerine, biraz çizgi dışına çıkıp risk almak ve bu yazıda sizlere tanıtacağımıza benzer orijinal parçaların peşine düşmek.
Kanepeden sehpaya, kitaplıktan elbise dolabına kadar piyasada tasarımcıların elinden çıkma birçok sıradışı, alışılmadık şekil, renk ve yaklaşımlara sahip ürün bulmak mümkün. Bunlar için çok uzağa gitmenize de gerek yok. Örneğin bugün sizlere tanıtacağımız ürünler hepsi Türk tasarımcıların elinden çıkma ve hepsi evinize farklı bir hava katmaya aday, alışılmadık ürünler. İşte yerli tasarımcıların elinden çıkma, sıradışı ve özgün mobilya modelleri arasında bir gezinti.
Bu seride tanıtacağımız ilk ürün son derece orijinal ve seçkin mobilya tasarımlarıyla dikkat çeken Alp Nuhoğlu'ya ait bir kitaplık yorumu. Modern tasarım dilini işlevsellik ve pratiklik kavramlarıyla birleştirerek, sanat eserini andıran mobilyalar ortaya çıkaran tasarımcının bu kitaplık yorumu da aynı prensiplerin orijinal bir uygulaması olarak dikkat çekiyor. Üst üste konmuş kutularla dev bir yelpazenin açılmış halini andıran bu kitaplık, hem açık, hem de kapalı bölümleriyle, yalnızca kitaplar için değil ufak-tefek aksesuar ve süs eşyalarını koymak için de ideal bir parça. Tasarımcının
LIMIT olarak adlandırdığı ürün modern ya da minimalist oturma ve çalışma odaları için aranan mobilya olabilir.
Çağdaş mobilya tasarımı üzerine yoğunlaşan İstanbul merkezli Derin adlı şirkete ait bir parçayla turumuza devam edelim. Şirket adına Amsterdam'da bulunan Paymentwall adlı şirketin ofisi için Ahmet Beykan tarafından tasarlanan serinin bir parçası olan bu sarı bank-kanepe kombinasyonu hem bir ofis mobilyası için alışılmadık rengi, hem de çizgi dışı tasarımıyla girdiği herhangi bir ortamın ilk dikkat çeken unsuru olmaya aday. Sade olmasına rağmen göz alıcı ve kesinlikle sıradışı bir parça.
Oturma odanızda kanepe ya da dolabınızı değiştirmek çok masraflı ve her zaman yapamayacağınız bir şey olabilir, ama illâ ki değişiklik istiyorsanız bunun gibi bir sehpayla da çok masraf etmeden evinize farklı bir hava katmanız mümkün. İstanbul'da bulunan Aykuthall Architectural Interiors adlı şirket adına mimar Leyla Doğrular Simpson'a ait olan bu enteresan sehpa tasarımı, üstü kapalı bir gelenek vurgusuyla çağdaş tasarım dilini başarıyla birleştiren ilgi çekici bir ürün. Ferforje ayakların zarafetini, Anadolu'daki sinileri andıran ikili yuvarla tablayla tamamlayan tasarımcının en orijinal fikirlerinden biri de üst tarafı herhangi bir malzeme yerien aynayla kaplamak olmuş. Beğenip beğenmemek size kalmış ama sıradışı bir ürün olduğunu inkâr etmezsiniz herhalde.
İşte yine başka yerde örneğini göremeyeceğiniz türden orijinal bir köşe takımı kanepeyle karşınızdayız. Tasarımı İstanbul'da hizmet veren Murat Topuz Atelier'e ait olan ürün, hem kaba olmayan yapısıyla küçük salonlara ve belki mutfaklara rahatça uyabilecek bir ürün olarak, hem de müthiş renkleriyle görür görmez dikkat çeken bir ürün. Şirketin
Patchwork Sofa adını verdiği ürün, sadece farklı renk ve desenlerden oluşan yamalı bohça şeklindeki arkalığıyla, turuncu, yeşil ve turkuaz renkli ayaklarıyla da göz alıyor. Evinize hem sıradışı bir ürün, hem de dinamik, oyuncu bir hava katmak istiyorsanız, aradığını mobilya modeli böyle bir şey olabilir.
Orijinal ve sıradışı ürünler sadece oturma odalarımıza değil, diğer odalara da renk katabilir. İşte standart çocuk odası dekorasyonuna adeta meydan okuyacak kadar özel bir ürün. İstanbul'daki Lacote Design şirketi için Soli Özyasan'ın tasarladığı bu ürün, hem eşi benzeri olmayan bir parça olarak, hem de çocuğunuzun hayal gücünü körükleyip onun hoça vakit geçirmesini sağlayacak bir renk olarak evinizin en dikkat çekici parçalarından biri olabilir. Ahşap malzemenin sıcaklığı, tasarımdaki özen ve şirinliğiyle, insan bu evi görünce tekrar çocukluğuna dönüp, saatlerce bu evin içinde ve etrafında oyunlar oynamak istiyor.
İşte yine hem son derece orijinal, hem de özel ve nitelikli bir ürün. İstanbul'daki Zift Design tarafından
Düş Kutuları adı verilen ve kitaplık olarak tasarlanan bu ürün, gerçekten de bir mobilyadan çok sanat eserini andıracak kadar özel bir mobilya modeli. Şirketin tabiriyle, farklı yerleştirme şekilleri ile mekana uyum sağlayabilen, ve kullanıldığı mekana farklı bir dekorasyon fikri katan ve çocuk düşlerinden yola çıkılarak tasarlanan bu düş kutuları; sadece çocuk odasında değil, her türlü oturma odasında da hem çok kendine özgü, hem de ahşap malzemesi sayesinde sıcak ve samimi bir hava estirmeye aday.
Tasarımın ve ürüne gösterilen özenin ifadesini bulduğu alanlardan biri de elbette evimizdeki dolaplarımız. Dolayısıyla dolap deyip geçmek yerine, bu alanda ürün veren tasarımcıların getirdiği yeniliklere de bakmak gerekiyor. Bunlardan biri de İstanbul'da bulunan ve tamamen dolap üzerine odaklanmış olan Cabinet İstanbul adlı şirket. Şirketin dikkat çekici ürünlerinden biri de
Sonsuz Esneklik adını verdikleri bu dolap modeli. Hem estetik kaygıların, hem de pratiklik ve işlevselliğin ön planda tutulduğu bu dolap, hem rengiyle içinizi açıyor, hem de özel düzenleme biçimiyle her şeyin hem derli toplu durmasını, hem de ihtiyacınız olduğu anda elinizin altında olmasını garanti ediyor.
Biliyorsunuz, çocuklar büyüdükçe yetişkinlere özenir, onlar gibi konuşmak, onlar gibi giyinmek, onlarla vakit geçirmek, kısacası onlar gibi yaşamak isterler. O zaman onları büyüklere özgü mobilyalardan mahrum etmenin ne gereği var? İşte Bursa'daki İbrdesign firması da benzer bir mantıktan hareket etmiş olacak ki, ortaya bu sıradışı, şirin ve fazlasıyla işlevsel mobilya modeli çıkmış. İbrahim Yıldırım'a ait olan firmanın tasarladığı ürün orijinal olmasının yanısıra, fotoğrafta görüldüğü gibi yatak kısmının kolayca yer değiştirilebilir olmasıyla da dikkat çekiyor.
Peki bu sıradışı mobilya modellerinden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.