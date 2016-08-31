Türkiye'den 7 muhteşem aile evi

Ülkemizde yaygın konut tipi apartman daireleri olsa da, villa ve benzeri müstakil ev modellerine oldukça büyük bir ilgi var. Özellikle, şehir hayatının kalabalık ve gürültüsünden kaçış arayanların ilgiyle takip ettiği müstakil konut ve villalar, muhteşem mimarileri ve göz alıcı iç mekan tasarımları ile popülerlik kazanıyor. Müstakil konutların apartman gibi toplu konutlara göre en büyük avantajı tek ya da iki katlı yapıları sayesinde deprem gibi doğal afetlere karşı daha dayanıklı olmalarıdır. Ayrıca yalnızca ev sahibine ait olacak bir bahçeye sahip olmaları da önemli avantajlarındandır. Eğer deprem bölgesinde yaşıyorsanız ve bahçe sahibi olmak hayalinizse hiç düşünmeden müstakil konut tiplerini değerlendirmelisiniz. Minimal ya da country, şehirde ya da kırsalda, betonarme ya da çelik konstrüksiyon olsun, villa tipi konutların yerini hiçbir dairenin tutamayacağını düşünüyorsanız sizin için Türkiye'den 7 aile evi derledik.
Farklı ülkelerden örnekler de görmek isterseniz “8 farklı hikaye 8 farklı ev” başlıklı yazımızı tavsiye ederiz.
Hatay'da bulunan bu üç katlı ev dikkat çekici dış cephesi ve güzel bahçesi ile görenleri hayran bırakacak güzellikte. En üst katında geniş cam cepheli bir teras bulunan evin balkonları ve bahçesi de keyifli vakit geçirmek için ideal bir yapıda planlanmış. Cam cepheli terası hem kış bahçesi hem oda hem de teras olarak kullanılabilecek kadar fonksiyonel. Böyle bir eve sahip olmak için ilk adımı Homify mimarlarına danışarak atabilirsiniz.
Sıra dışı bir mimariye sahip olan bu göz kamaştırıcı ev Kayseri'de bulunuyor. Muhteşem bahçesi, geniş yüzme havuzu, modern tasarımı ve rüya gibi dekorasyonu ile benzerlerinden ayrılan evin her odasını görmenizi tavsiye ederiz. İki katlı yapının ön cephesi tamamen cam olarak tasarlanmış bu sayede büyük bir ferahlık kazanan evin iç mekanı oldukça aydınlık.
Girne'de bulunan bu iki katlı yapının geniş bir girişi ve dikkat çeken dış cephe ışıklandırmaları bulunuyor. Geniş cam kapılara yer verilen odalarda ferahlık ve modernlik ön planda tutulmuş. Balkon, teras ve verandası ile tam bir hayal evi gibi olan bu evde bütün konuklarınız için yer var. Evin iç mekan tasarımına ve dekorasyonuna da bir göz atmadan geçmeyin deriz.
Plastik dış cephesi ile sade bir çehreye sahip olan bu evin mimarisinde klasik izler görmek mümkün. Bunun yanı sıra iç mekanında modern tasarımdan faydalanılmış. Taş bahçe duvarları, dış cephe rengi ve çatı yapısı ile son derece şık bir yapı. Ayrıca göz alıcı bir dekorasyona da sahip olan evin iç mekanlarına firma sayfasından bakabilirsiniz.
Bursa'da bulunan bu sıra dışı yapı modern mimarinin muhteşem bir örneği. Cam cephesi ve farklı formu ile dikkat çeken yapının etrafı şık bir süs havuzu ile çevrilmiş. Evin birçok yerinde farklı mimarisinin özelliklerini bulmak mümkün. Aynı şekilde iç mekan tasarımı da akılda kalıcı ve övgüyü hak eden bir güzelliğe sahip.
Edremit için tasarlanan bu projede dış cephe kombinasyonu ve girişi süsleyen geniş seramik zemin dikkat çekiyor. Geleneksel ögelerin sıkça kullanıldığı tasarımda bakımlı bir bahçeye yer verilmiş. Şık çitlerle çevrilen geniş bahçenin ise iç açıcı bir havası var. Böyle bir villa herkesin hayalini süsleyen aile evi olabilir.
Tek katlı bu konak tipi yapının büyük bir avlusu ve sütunlarla desteklenen verandası var. Bu yönüyle oldukça sanatsal bir mimariye sahip. Büyük bir bahçeye sahip olan yapının diğer alanlarını da görmeden geçmeyin.