Türkiye'den 7 muhteşem aile evi

Ülkemizde yaygın konut tipi apartman daireleri olsa da, villa ve benzeri müstakil ev modellerine oldukça büyük bir ilgi var. Özellikle, şehir hayatının kalabalık ve gürültüsünden kaçış arayanların ilgiyle takip ettiği müstakil konut ve villalar, muhteşem mimarileri ve göz alıcı iç mekan tasarımları ile popülerlik kazanıyor. Müstakil konutların apartman gibi toplu konutlara göre en büyük avantajı tek ya da iki katlı yapıları sayesinde deprem gibi doğal afetlere karşı daha dayanıklı olmalarıdır. Ayrıca yalnızca ev sahibine ait olacak bir bahçeye sahip olmaları da önemli avantajlarındandır. Eğer deprem bölgesinde yaşıyorsanız ve bahçe sahibi olmak hayalinizse hiç düşünmeden müstakil konut tiplerini değerlendirmelisiniz. Minimal ya da country, şehirde ya da kırsalda, betonarme ya da çelik konstrüksiyon olsun, villa tipi konutların yerini hiçbir dairenin tutamayacağını düşünüyorsanız sizin için Türkiye'den 7 aile evi derledik.

Farklı ülkelerden örnekler de görmek isterseniz “8 farklı hikaye 8 farklı ev” başlıklı yazımızı tavsiye ederiz.