Büyüleyici dönüşüm: Pastel renklerle ferahlayan alanlar

Daha ferah ve dingin atmosfer oluşturmak isteyenler için, renk ve ışık dengesi kullanımı oldukça önemlidir. Bu çalışmada açık ve ferah atmosferi ile şahane bir dönüşüm projesini inceleyeceğiz. Özellikle karanlık ve kasvetli iç mekanlardan kurtulmak ve yeniden dekore etmek isteyenlere işlevsel fikirler verebilir. Doğal ışığı muntazam alan, daha konforlu ve ferah alanlar tasarlamak için renklerin dili, doğru ışıklandırma ve pencerelerin konumu oldukça etkilidir. Eski ve işlevsiz halinden, daha ferah ve dingin alanlara dönüştürmek üzere modern çözümlerle yenilenen evin iç mekan görsellerini incelemeye başlayabiliriz.
Oturma odasının dönüşüm öncesi ve sonrası görsellerini birlikte inceleyelim. Önceki kasvetli ve karanlık haline oranla, daha aydınlık ve ferah bir atmosfer hakim. Dolayısıyla daha işlevsel kullanım olanakları sunan mobilyalarla huzur veren bir oturma odası dekore edilmiş. Klasik ve eski usül koyu renkli ahşap mobilyaları değişmenin zamanı gelmişti. Daha modern ve günümüz dekorasyon stillerine uygun mobilyalar, doğru ve ölçülü ışıklandırma ile göz alıcı bir çalışma.
Gözü okşayan renk tercihleri ile eski kasvetli ve karanlık halini aratmayan oturma odasında, oturma alanı ile yemek alanı bir arada çözülmüş. Pastel renklerin kattığı ahenk, huzurlu ve dingin bir oturma alanı oluşturuyor. Şık ışıklandırma unsurları ile desteklenen bu çalışma, dingin ve huzur veren oturma odası dekor fikirleri arayanlara örnek sayılabilir. Mobilya tercihlerinde modern çizgiden vazgeçilmiyor, konfor sunan alternatifler değerlendiriliyor.
Sıcak bir atmosfer sağlanan mutfak, bölgesel ışıklandırma ve ahşap dokuların natürelliği ile gözü okşuyor. Koyu renkli mutfak tezgahı değiştirilerek, evin diğer alanları ile uyumlu ferahlık katan açık renkli zemin kaplamaları tercih edilmiş. Modern çizgisi ile hem fonksiyonel hem de estetik bir çalışma.
Kahvaltı keyfini sevenler için sıcak ve samimi bir köşe. Ahenk yaratan pastel renklerin zeminlerde tercih edilmesi huzur veren, şık bir atmosfer oluşturuyor. Ahşap yemek masası tablası ve beyaz sandalyeler iç mekan dekoru ile ulumlu ve sıcak bir hava katıyor. Göze hitap eden duvar dekorları ve çiçekli sandalye minderleri ile samimi ve göze hitap eden bir mutfak. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler bulabilirsiniz.
Yumuşak ve açık renklerin hol ve girişlerde aydınlık bir atmosfer sunduğu aşikar. Gerek duvar zemini, gerekse dolap kaplamaları ile gözü okşayan renkler tercih edilmiş. Genellikle karanlık ve kasvetli koridor ve hollerden birçok kişi sıkılır. Burada dönüşüm sonrası fonksiyonel depolama sistemleri duvarlarda boydan boya çözülürken, aydınlık ve ferah bir atmosfer sağlanıyor.
Göz yoran karmaşası ile banyonun önceki halini ve biten aşamadaki son halini burada görmekteyiz. Dönüşüm projesinde banyo alanında yer kaplayan küvet kaldırılmış. Daha rahat ve konfor sunan bir duş alanı tasarlanmış. Duvar yüzeyindeki kaplamalar değiştiriliyor, modern banyo aksesuarları ile lavabo yenileniyor. Daha fonksiyonel ve ferah bir banyo atmosferi sağlanıyor.
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