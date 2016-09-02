Büyüleyici dönüşüm: Pastel renklerle ferahlayan alanlar

Göz yoran karmaşası ile banyonun önceki halini ve biten aşamadaki son halini burada görmekteyiz. Dönüşüm projesinde banyo alanında yer kaplayan küvet kaldırılmış. Daha rahat ve konfor sunan bir duş alanı tasarlanmış. Duvar yüzeyindeki kaplamalar değiştiriliyor, modern banyo aksesuarları ile lavabo yenileniyor. Daha fonksiyonel ve ferah bir banyo atmosferi sağlanıyor.

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