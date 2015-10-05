Ev dekorasyonu ile ilgilenenlere pratik fikirler hazırladığımız bu yazımızda duvara monte ve portatif raf modellerini irdeleyeceğiz. Modern stil ev dizaynı günümüzde oldukça sık tercih ediliyor. Farklı stilleri bir araya getiren çalışmalar ve tasarımlar da mevcut. Öncelikle ev dekorasyonu için tercih ettiğiniz mobilya ürünleri ile ilgili kullanılan alan daha iyi nasıl değerlendireceğinizi bir düşünün. Sahip olduğunuz ev dizaynı mümkün mertebe en işlevsel ve estetik görünüm kazanacak şekilde tasarlanmış mıdır, yoksa bunun için daha fazla alana ihtiyaç var mıdır? İşte tam bu noktada her daim yardımınıza yetişen duvara monte ve portatif raf modelleri oldukça pratik olanaklar sunuyor. Geniş alanlar yaratmada büyük bir yük zeminden kaldıran portatif raf modelleri, günümüzde yepyeni tasarımlarıyla evlerde yerini buluyor. Ayrıca Kullanışlı, zarif ve dekoratif raf modelleri yazımızda da ilginç modelleri bulacağınızı umuyoruz. Her evin ihtiyacı olacak duvara monte ve portatif raf modellerini birlikte incelemeye başlayabiliriz.