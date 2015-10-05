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​Duvara monte ve portatif raf modelleri

Meral Eser Meral Eser
homify
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Ev dekorasyonu ile ilgilenenlere pratik fikirler hazırladığımız bu yazımızda duvara monte ve portatif raf modellerini irdeleyeceğiz. Modern stil ev dizaynı günümüzde oldukça sık tercih ediliyor. Farklı stilleri bir araya getiren çalışmalar ve tasarımlar da mevcut. Öncelikle ev dekorasyonu için tercih ettiğiniz mobilya ürünleri ile ilgili kullanılan alan daha iyi nasıl değerlendireceğinizi bir düşünün. Sahip olduğunuz ev dizaynı mümkün mertebe en işlevsel ve estetik görünüm kazanacak şekilde tasarlanmış mıdır, yoksa bunun için daha fazla alana ihtiyaç var mıdır? İşte tam bu noktada her daim yardımınıza yetişen duvara monte ve portatif raf modelleri oldukça pratik olanaklar sunuyor. Geniş alanlar yaratmada büyük bir yük zeminden kaldıran portatif raf modelleri, günümüzde yepyeni tasarımlarıyla evlerde yerini buluyor. Ayrıca Kullanışlı, zarif ve dekoratif raf modelleri yazımızda da ilginç modelleri bulacağınızı umuyoruz. Her evin ihtiyacı olacak duvara monte ve portatif raf modellerini birlikte incelemeye başlayabiliriz.

Kutu kutu raflarla ortadan kalkan dünyanın yükü

SJ Bookcase Large & Midi We Do Wood Oturma OdasıRaflar
We Do Wood

SJ Bookcase Large & Midi

We Do Wood
We Do Wood
We Do Wood

Evlerimizde en çok ihtiyaç duyulan objelerden biri de mutlaka raflarımız olmalıdır. İster portatif raf olsun, ister duvara monte raf kullanın; kitaplar, aksesuarlar ve bilumum eşyalar yer döşemesinde gereksiz alan kaplayacaktır. Amaca ve ihtiyaca göre farklı boyutlarda dizayn edilecek açık raflar modellerinden biri olarak, ahşap kutuların duvara monte edilmiş pratik tasarımlarından faydalanabilirsiniz.

Pastel renklerle göz yormayan güzellik

Products, Maze Interior Maze Interior Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

Nefis bir duvar dekoru oluştururken, göz yoran kalabalık görüntüden sakınmak istersiniz. Antre ya da hol girişlerinde değerlendirilecek duvara monte raf modelleri oldukça kullanışlı. Zarif tasarımlarıyla metal raflar, çok amaçlı kullanılarak askılık görevi de görüyor. Hafifliği ve pratik kullanımı sayesinde şık duvar dekorları oluştururken, geyik boynuzu formunu anımsatan askılık modeli ile duvarlarınızı renklendirebilirsiniz. 

Kutu kutu raflar

homify
homify

homify
homify
homify

Hem kullanışlılığı bakımından, hem de portatif raf olarak değerlendirebileceğiniz modeller aynı zamanda mekana uyum ve ahenk katıyor. Duvar dekoru olarak değerlendirilen çerçeve modeli ile kare şeklindeki raflarla benzer ton ve doku yakalanmış. Öte yandan aynı sade dili sürdürürken, basit ama şık bir raf ve sehpa takımlarına dönüştüğünü söyleyebiliriz.

Renkli ve modern

homify Modern Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

Renkli bir oda dekorasyonu dizayn etmek istiyorsanız ya aksesuarlardan ya da mobilya veya duvar renklerinden faydalanırsınız. Şık ve modern raf dizaynlarına rengarenk sepetler ya da çekmece tipi kutularla değerlendirerek yaratıcı fikirlerle donatabilirsiniz. Benzer nizamla uygulanan çekmece formları, renkli birer kutu haline dönüşüyor. Kapalı ve kullanışlı raf modelleri oldukça işlevsel ve dünyanın yükünü ortadan kaldırmanıza yardımcı oluyor.

Products, Maze Interior Maze Interior Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

Mekana ve alana göre dizayn edilen açık raf modelleri

Kollektion Raumspiel, deindreh deindreh Oturma OdasıRaflar
deindreh

deindreh
deindreh
deindreh

Siyah ve ahşap dokularının yakıştırıldığı açık raf modelleri oldukça işlevsel modeller olarak değerlendiriliyor. Hem estetik hem de istenildiğinde bir kitaplık raflarına dönüşebilecek kutular, sehpa veya tabure görevi görebilecek niteliklerde değerlendirilebilir. Çok amaçlı kullanımlar için basit ve yalın çizgilerle açık raf modellerini değerlendirebilir, bunun için hemen her eve yakışacak kolay şekil alabilecek ahşap materyalini kullanabilirsiniz. İstenildiğinde renkli folyo kaplama malzemeleri ile pratik yöntemlerle yapıştırarak renklerini ve hatta desenlerini değiştirebilirsiniz.

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Duvara monte metal açık raflar

ZEFIRO: LA SCENOGRAFIA PERFETTA, Siderio Siderio Oturma OdasıRaflar
Siderio

Siderio
Siderio
Siderio

Tek rengin ve özellikle siyaha yakın koyu renklerin oldukça şık durduğunu  söylemeliyiz. Modern stil dizayn edilmiş siyah renk açık raf modelleri ile aksesuar ve gereçleriniz için nefis bir duvar dekoru oluşturabilirsiniz. Mekandaki alana ve boyutlara göre raf sayısını azaltabilir ya da arttırabilirsiniz.

Az yer çok eşya: Raflar ve çekmeceler

homify
homify

homify
homify
homify

Açık kitaplık raf modeli olarak değerlendirebileceğiniz modelde, aynı zamanda ıvır zıvırlarınızı ya da bilumum gereçlerinizi muhafaza edebileceğiniz çekmeceler de mevcut. Küçük bir yer kaplayan portatif kitap raflığı genç odası dekorasyonu ya da çalışma odaları için oldukça kullanışlı. Ahşap mobilya tercihleri ile de oldukça uyum sağlayacak.

Küçük ve kullanışlı

Products, Maze Interior Maze Interior Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

Devasa boyutlarda ve göze çarpacak formlarla dikkatleri diğer eşyalardan daha ön plana çıkarmak istemiyorsanız, küçük ama kullanışlı portatif raf modellerini deneyebilirsiniz. Tek kişilik bir ev için her zaman büyük raflara ihtiyaç olmayacaktır. Ya da gençlerin odasında çok fazla yer kaplamayan portatif bir raf modeline ihtiyaç duyabilirsiniz. Ayakkabı ya da terliklerin konulduğu örnekte, sizler de belirlediğiniz ihtiyaca göre bu gördüğünüz metal açık raf modelini değerlendirebilirsiniz.

Tekerlekli portatif raf modelleri

Loft en Les Corts (37m2), Brigitte Hübner Brigitte Hübner Modern Yatak Odası
Brigitte Hübner

Brigitte Hübner
Brigitte Hübner
Brigitte Hübner

Hemen hemen her mekana ve eve uyum sağlayacak oldukça kullanışlı bir portatif raf modeli. Açık rafları ile göz önünden kaldırabileceğiniz ve hemen ulaşabileceğiniz gereçleri kullanabileceğiniz gibi, kitaplarınızı, aksesuarlarını da muhafaza edebilirsiniz. Tekerlekli portatif raf modelleri, istenildiği zaman ihtiyaca göre kolaylıkla eşyalarınızın taşınmasını sağlarken, geniş alanlarda farklı konumlarda kullanılabilme özelliklerine sahip.

Genç odası için raf modelleri

Genç Odası, Hilal Tasarım Mobilya Hilal Tasarım Mobilya Modern Çalışma Odası
Hilal Tasarım Mobilya

Genç Odası

Hilal Tasarım Mobilya
Hilal Tasarım Mobilya
Hilal Tasarım Mobilya

Renkli ve içinizi açan bir genç odası dekorasyonu. Duvar dekoru olarak değerlendirilen raf modelleri hem kullanışlı hem de mekanlar uyum sağlayan form ve renklerde tercih edilmiş. İstenildiğinde aykırı renk ve formları tercih edebileceğiniz gibi, böylesi güzel ve ferah bir yatak odası için aksesuar ve kitaplık raf modellerini değerlendirebilirsiniz.

Banyolar için açık metal raflar

Products, Maze Interior Maze Interior BanyoDepo
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

Modern stil dizaynı ile duvara monte edilen siyah metal açık raf modelleri oldukça kullanışlı. Banyo dekorasyonu genel olarak evin küçük birimlerine yapılır ve bu sebeple birçok eşya ve ıvır zıvır ortadan kaldırılmak zorundadır. Siz de eşya yükünden ve görüntü kalabalığından kurtulmak istiyorsanız, gördüğünüz modern stil dizayn edilmiş duvara monte açık raf modellerini değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda askılık görevi de görürken, duvar dekoru olarak da şık bir görüntü oluşturuyor.

Metal askılık ve ahşap açık raf modelleri

Вешалки для одежды из водопроводных труб, Home Loft Studio Home Loft Studio Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
Home Loft Studio

Home Loft Studio
Home Loft Studio
Home Loft Studio

İster antre ya da koridorda değerlendirin, ister yatak odası dekorasyonuna dahil edin; bu tip açık raf modelleri oldukça estetik bir görüntü katıyor. Hemen hemen her yere uyum sağlayacak raf modelleri, metal askılıklarla bütünlük sağlıyor. Sıra dışı bir giysi dolabına dönüştürmek için elinizde ihtiyacını olan tüm veriler mevcut.

Mutfak dolabı aksesuarlarıyla yaratıcı fikirler

Magic Corner Solution Urban Myth MutfakDepo & Kiler
Urban Myth

Magic Corner Solution

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

Hem işlevsel hem de dizaynı ile dikkat çeken bir model. Son zamanlarda yeni ve ilginç tasarımlarla dikkat çeken mutfak dolaplarında, küçük alana büyük şeyler sığdırmak için parlak fikirler değerlendiriliyor. Kapalı metal rafların dizayn edildiği mutfak dolapları diğer bütün raf modelleri gibi göz önünden tüm kalabalığı ve ıvır zıvırı kaldırmanıza yardımcı olacak.

Elbise askısı ve portatif raf uygulaması

Вешалки для одежды из водопроводных труб, Home Loft Studio Home Loft Studio Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
Home Loft Studio

Home Loft Studio
Home Loft Studio
Home Loft Studio

Yaratıcı fikirlerle dizayn edilen portatif raf uygulamalarına şahane bir örnek. Aynı zamanda elbise askılı olarak değerlendirilen model, portatif ve açık raf özelliği ile de bir gardırobun tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. İster giysileriniz için, ister ayakkabı ve bilumum eşya için oldukça kullanışlı bir model. Dizaynı ve formu ile dikkat çeken portatif raf modeli mekanlarınızda ilgi çeken bir aksesuar görevi görecek.

Tv ünitesi olarak açık raf modelleri

MOBİLYA TASARIMI, İki İç Mimar İki İç Mimar Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
İki İç Mimar

MOBİLYA TASARIMI

İki İç Mimar
İki İç Mimar
İki İç Mimar

Modern stil dizayn edilmiş salon veya oturma odası dekorasyonunda kullanabileceğiniz oldukça işlevsel bir açık raflı Tv ünitesi. Beyaz rengin tercih edildiği açık raflar dinamik formları ile dikkat çekiyor. Duvar dekoru olarak da değerlendirebileceğiniz açık beyaz raflarla uyum ve ahengi yakalayabilirsiniz.

Balkon ve teraslarda cam uygulamaları
Bu duvara monte ve portatif rafları siz nasıl buldunuz?

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