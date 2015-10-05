Ev dekorasyonu ile ilgilenenlere pratik fikirler hazırladığımız bu yazımızda duvara monte ve portatif raf modellerini irdeleyeceğiz. Modern stil ev dizaynı günümüzde oldukça sık tercih ediliyor. Farklı stilleri bir araya getiren çalışmalar ve tasarımlar da mevcut. Öncelikle ev dekorasyonu için tercih ettiğiniz mobilya ürünleri ile ilgili kullanılan alan daha iyi nasıl değerlendireceğinizi bir düşünün. Sahip olduğunuz ev dizaynı mümkün mertebe en işlevsel ve estetik görünüm kazanacak şekilde tasarlanmış mıdır, yoksa bunun için daha fazla alana ihtiyaç var mıdır? İşte tam bu noktada her daim yardımınıza yetişen duvara monte ve portatif raf modelleri oldukça pratik olanaklar sunuyor. Geniş alanlar yaratmada büyük bir yük zeminden kaldıran portatif raf modelleri, günümüzde yepyeni tasarımlarıyla evlerde yerini buluyor. Ayrıca Kullanışlı, zarif ve dekoratif raf modelleri yazımızda da ilginç modelleri bulacağınızı umuyoruz. Her evin ihtiyacı olacak duvara monte ve portatif raf modellerini birlikte incelemeye başlayabiliriz.
Evlerimizde en çok ihtiyaç duyulan objelerden biri de mutlaka raflarımız olmalıdır. İster portatif raf olsun, ister duvara monte raf kullanın; kitaplar, aksesuarlar ve bilumum eşyalar yer döşemesinde gereksiz alan kaplayacaktır. Amaca ve ihtiyaca göre farklı boyutlarda dizayn edilecek açık raflar modellerinden biri olarak, ahşap kutuların duvara monte edilmiş pratik tasarımlarından faydalanabilirsiniz.
Nefis bir duvar dekoru oluştururken, göz yoran kalabalık görüntüden sakınmak istersiniz. Antre ya da hol girişlerinde değerlendirilecek duvara monte raf modelleri oldukça kullanışlı. Zarif tasarımlarıyla metal raflar, çok amaçlı kullanılarak askılık görevi de görüyor. Hafifliği ve pratik kullanımı sayesinde şık duvar dekorları oluştururken, geyik boynuzu formunu anımsatan askılık modeli ile duvarlarınızı renklendirebilirsiniz.
Hem kullanışlılığı bakımından, hem de portatif raf olarak değerlendirebileceğiniz modeller aynı zamanda mekana uyum ve ahenk katıyor. Duvar dekoru olarak değerlendirilen çerçeve modeli ile kare şeklindeki raflarla benzer ton ve doku yakalanmış. Öte yandan aynı sade dili sürdürürken, basit ama şık bir raf ve sehpa takımlarına dönüştüğünü söyleyebiliriz.
Renkli bir oda dekorasyonu dizayn etmek istiyorsanız ya aksesuarlardan ya da mobilya veya duvar renklerinden faydalanırsınız. Şık ve modern raf dizaynlarına rengarenk sepetler ya da çekmece tipi kutularla değerlendirerek yaratıcı fikirlerle donatabilirsiniz. Benzer nizamla uygulanan çekmece formları, renkli birer kutu haline dönüşüyor. Kapalı ve kullanışlı raf modelleri oldukça işlevsel ve dünyanın yükünü ortadan kaldırmanıza yardımcı oluyor.
Siyah ve ahşap dokularının yakıştırıldığı açık raf modelleri oldukça işlevsel modeller olarak değerlendiriliyor. Hem estetik hem de istenildiğinde bir kitaplık raflarına dönüşebilecek kutular, sehpa veya tabure görevi görebilecek niteliklerde değerlendirilebilir. Çok amaçlı kullanımlar için basit ve yalın çizgilerle açık raf modellerini değerlendirebilir, bunun için hemen her eve yakışacak kolay şekil alabilecek ahşap materyalini kullanabilirsiniz. İstenildiğinde renkli folyo kaplama malzemeleri ile pratik yöntemlerle yapıştırarak renklerini ve hatta desenlerini değiştirebilirsiniz.
Tek rengin ve özellikle siyaha yakın koyu renklerin oldukça şık durduğunu söylemeliyiz. Modern stil dizayn edilmiş siyah renk açık raf modelleri ile aksesuar ve gereçleriniz için nefis bir duvar dekoru oluşturabilirsiniz. Mekandaki alana ve boyutlara göre raf sayısını azaltabilir ya da arttırabilirsiniz.
Açık kitaplık raf modeli olarak değerlendirebileceğiniz modelde, aynı zamanda ıvır zıvırlarınızı ya da bilumum gereçlerinizi muhafaza edebileceğiniz çekmeceler de mevcut. Küçük bir yer kaplayan portatif kitap raflığı genç odası dekorasyonu ya da çalışma odaları için oldukça kullanışlı. Ahşap mobilya tercihleri ile de oldukça uyum sağlayacak.
Devasa boyutlarda ve göze çarpacak formlarla dikkatleri diğer eşyalardan daha ön plana çıkarmak istemiyorsanız, küçük ama kullanışlı portatif raf modellerini deneyebilirsiniz. Tek kişilik bir ev için her zaman büyük raflara ihtiyaç olmayacaktır. Ya da gençlerin odasında çok fazla yer kaplamayan portatif bir raf modeline ihtiyaç duyabilirsiniz. Ayakkabı ya da terliklerin konulduğu örnekte, sizler de belirlediğiniz ihtiyaca göre bu gördüğünüz metal açık raf modelini değerlendirebilirsiniz.
Hemen hemen her mekana ve eve uyum sağlayacak oldukça kullanışlı bir portatif raf modeli. Açık rafları ile göz önünden kaldırabileceğiniz ve hemen ulaşabileceğiniz gereçleri kullanabileceğiniz gibi, kitaplarınızı, aksesuarlarını da muhafaza edebilirsiniz. Tekerlekli portatif raf modelleri, istenildiği zaman ihtiyaca göre kolaylıkla eşyalarınızın taşınmasını sağlarken, geniş alanlarda farklı konumlarda kullanılabilme özelliklerine sahip.
Renkli ve içinizi açan bir genç odası dekorasyonu. Duvar dekoru olarak değerlendirilen raf modelleri hem kullanışlı hem de mekanlar uyum sağlayan form ve renklerde tercih edilmiş. İstenildiğinde aykırı renk ve formları tercih edebileceğiniz gibi, böylesi güzel ve ferah bir yatak odası için aksesuar ve kitaplık raf modellerini değerlendirebilirsiniz.
Modern stil dizaynı ile duvara monte edilen siyah metal açık raf modelleri oldukça kullanışlı. Banyo dekorasyonu genel olarak evin küçük birimlerine yapılır ve bu sebeple birçok eşya ve ıvır zıvır ortadan kaldırılmak zorundadır. Siz de eşya yükünden ve görüntü kalabalığından kurtulmak istiyorsanız, gördüğünüz modern stil dizayn edilmiş duvara monte açık raf modellerini değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda askılık görevi de görürken, duvar dekoru olarak da şık bir görüntü oluşturuyor.
İster antre ya da koridorda değerlendirin, ister yatak odası dekorasyonuna dahil edin; bu tip açık raf modelleri oldukça estetik bir görüntü katıyor. Hemen hemen her yere uyum sağlayacak raf modelleri, metal askılıklarla bütünlük sağlıyor. Sıra dışı bir giysi dolabına dönüştürmek için elinizde ihtiyacını olan tüm veriler mevcut.
Hem işlevsel hem de dizaynı ile dikkat çeken bir model. Son zamanlarda yeni ve ilginç tasarımlarla dikkat çeken mutfak dolaplarında, küçük alana büyük şeyler sığdırmak için parlak fikirler değerlendiriliyor. Kapalı metal rafların dizayn edildiği mutfak dolapları diğer bütün raf modelleri gibi göz önünden tüm kalabalığı ve ıvır zıvırı kaldırmanıza yardımcı olacak.
Yaratıcı fikirlerle dizayn edilen portatif raf uygulamalarına şahane bir örnek. Aynı zamanda elbise askılı olarak değerlendirilen model, portatif ve açık raf özelliği ile de bir gardırobun tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. İster giysileriniz için, ister ayakkabı ve bilumum eşya için oldukça kullanışlı bir model. Dizaynı ve formu ile dikkat çeken portatif raf modeli mekanlarınızda ilgi çeken bir aksesuar görevi görecek.
Modern stil dizayn edilmiş salon veya oturma odası dekorasyonunda kullanabileceğiniz oldukça işlevsel bir açık raflı Tv ünitesi. Beyaz rengin tercih edildiği açık raflar dinamik formları ile dikkat çekiyor. Duvar dekoru olarak da değerlendirebileceğiniz açık beyaz raflarla uyum ve ahengi yakalayabilirsiniz.