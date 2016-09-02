Kullanışlı ve şık bir aile evi

Bugünkü ev tanıtım yazımızda yine oldukça değişik ancak bir o kadar da başarılı bir ev tasarımıyla karşınızda olacağız. Size tanıtacağımız bugünkü evimiz, İspanya’nın Katalonya bölgesinin çarpıcı ve popüler şehri Barcelona’da yer alıyor. Projeyi üstlenen mimarların ailelerin kullanması için tasarladıkları anlaşılan evimizde modern mimarinin örneklerini en kalın çizgileriyle görebilmek mümkün. Şimdi vakit kaybetmeden evimize daha yakından bakacağımız gezimize başlayalım.
Evi oldukça geniş bir açıdan görmemizi sağlayan bu fotoğraf, başlangıç kısmında değindimiz noktayı biraz daha berrak kılar nitelikte. Sizin da kolayca gözlemleyebileceğiniz üzere evin her yerine modernist tasarımın dokunuşları hakim durumda. Evin boyutları hiç de azımsanacak ölçüde değil, üstelik asma kat sayesinde ekstra alan da yaratılmış durumda. Bir ailenin rahatlıkla yaşayabileceği bu evin iç mekanına şimdi daha da yakından bakalım.
Evin boyutlarının genişliği; modern, endüstriyel tarzların minimal uygulamalarıyla birleşince ortaya bir hayli geniş bir hareket alanı çıkmasını sağlıyor. Özellikle çocukların koşturup haylazlık yapabilmeleri için ne kadar da uygun değil mi? Ayrıca böyle alanlar sağladıkları, rahatlık, ferahlık ve aydınlık duygularıyla elbette erişkinler için de büyük avantaj sağlıyorlar. Arkadaki kırmızı tuğladan duvarın şıklığı ve koltuğun genişliği de dikkatlerden kaçacak gibi değil doğrusu.
Bir önceki fotoğrafta gördüğümüz duvarın devamını da bu fotoğrafta görüyoruz. Çocuklardan bahsettik, öyleyse bu geniş alanda onlara da bir köşe ayrılmalı diye düşünülmüş olmalı. Minik yaramazlara ayrılan bu bölümde de evin geneline oranla dekorasyon tarzı anlamında herhangi bir sapma görünmüyor. Kırmızı tuğla duvarlaar varlığını devam ettirirken, endüstriyel tarza işaret eden ayrıntılar da göze çarpmayacak gibi değil. Çiçekler ise oldukça başarılı ayrıntılar olarak düşünülmüş.
Mutfak ise modernist dekorasyon konusunda ders konusu olarak okutulacak nitelikte adeta. Özellikle siyah-beyaz renk kontrastının mükemmel uygulanmasıyla harikulade bir görüntüye kavuşan mutfak, tarzı sevenlerin aklından çıkmayacak bir güzellik olarak kendini gösteriyor. Mutfağın geniş alanı, özellikle yemeklerde ailenin birlikte sosyalleşmesi için de mükemmel bir ortam sağlıyor. Aydınlatmaya özel bir önem verildiğini de avize seçiminin şıklığından fark edebiliyoruz.
Gördüğünüz fotoğraf bizlere ilk fotoğrafta uzaktan gördüğünüz asma katın girişini gösteriyor. Asma katın dekorasyonun için de gereken özenin gösterilmiş olduğunu anlıyoruz: Şık ahşap zemin döşemesi, duvarda estetik ve elegant duran çerçeveler, alt katla uyumlu endüstriyel tarzda komponentler. Asma katta bir adet yatak odası ve bir adet çocuk odası bulunmakta.
Yatak odasında da, evin genel genel dekorasyon çizgisinden herhangi bir sapma bulmak mümkün değil. Alçak tarzda iki kişilik yatak odanın ortasında konumlandırılmış. Bir tabloyla renk ve estetik kazanan odanın, doğal ışık yönünden bir hayli zengin olduğunu fotoğraftan bile anlamak mümkün. Ancak gece için de yeterli (ve oldukça şık) yapay aydınlatma unsurlarının bulunduğunu söyleyebiliriz.
Son olarak çocuk odasını da görüp bugünkü ev tanıtım yazımızı yavaş yavaş noktalamak istiyoruz. Yatağa bakıldığında daha küçük çocuklar ve bekler için bu odanın planlandığını anlıyoruz. Tıpkı yatak odası gibi burada da bolca doğal ışık bulabilmek mümkün. Modern dolap ve çekmeceler ise bebeğin ya da çocuğun her türlü ihtiyacını içerebilecek büyüklükte tasarlanmış.
Değişik ev modellerine merakınız varsa ve bu yazıyı da beğendiyseniz, daha önce yine bu sitede yayınlanmış olan ve ‘Görür görmez insanı çarpan masal gibi 6 ev’ başlığını taşıyan yazımıza da göz atabilirsiniz.