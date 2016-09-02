Kullanışlı ve şık bir aile evi

Son olarak çocuk odasını da görüp bugünkü ev tanıtım yazımızı yavaş yavaş noktalamak istiyoruz. Yatağa bakıldığında daha küçük çocuklar ve bekler için bu odanın planlandığını anlıyoruz. Tıpkı yatak odası gibi burada da bolca doğal ışık bulabilmek mümkün. Modern dolap ve çekmeceler ise bebeğin ya da çocuğun her türlü ihtiyacını içerebilecek büyüklükte tasarlanmış.

Değişik ev modellerine merakınız varsa ve bu yazıyı da beğendiyseniz, daha önce yine bu sitede yayınlanmış olan ve ‘Görür görmez insanı çarpan masal gibi 6 ev’ başlığını taşıyan yazımıza da göz atabilirsiniz.