Ahşap yer döşemesi ile gelen mucize

İster kırsalda bir çiftlik evinde yaşayın, ister şehir içinde bahçeli bir evde ya da bir apartman dairesinde, eğer sizi gökyüzü ile buluşturan bir bahçeniz varsa milyonlarca şehirli insandan biraz daha şanslısınız demektir. Teras, bahçe, veranda, kış bahçesi, balkon gibi alanlar evinize zenginlik ve şıklık kazandırdığı gibi vaktinizin çoğunu geçirmek isteyeceğiniz mükemmel yaşam alanları da sunar. Bahçe ve teras gibi alanların ufak yenilemelerle göz alıcı dekorasyonlara kavuşabileceğinden size daha önce birçok yeni fikir yazımızda bahsettik. Bu yazımızda ise sizlere dış mekanlarda kullanılan ahşap zemin döşemesinin bir bahçeyi nasıl yenilediğini mükemmel bir örnekle anlatacağız. Tanıtacağımız bu evin küçük sayılabilecek bir arka bahçesi bulunuyor. Ev sahipleri bu eski arka bahçeyi daha modern bir dinlenme alanına dönüştürmek için ahşap yer döşemesi kullanmayı tercih etmişler ve ortaya gerçekten özendirici bir bahçe çıkmış. Gelin bu bahçeyi daha yakından inceleyelim.

Bahçe dekorasyonunuz hakkında daha farklı fikirlere ihtiyaç duyarsanız “Bahçe dekorasyonu ile ilgili 7 pratik fikir” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.