Ahşap yer döşemesi ile gelen mucize

İster kırsalda bir çiftlik evinde yaşayın, ister şehir içinde bahçeli bir evde ya da bir apartman dairesinde, eğer sizi gökyüzü ile buluşturan bir bahçeniz varsa milyonlarca şehirli insandan biraz daha şanslısınız demektir. Teras, bahçe, veranda, kış bahçesi, balkon gibi alanlar evinize zenginlik ve şıklık kazandırdığı gibi vaktinizin çoğunu geçirmek isteyeceğiniz mükemmel yaşam alanları da sunar. Bahçe ve teras gibi alanların ufak yenilemelerle göz alıcı dekorasyonlara kavuşabileceğinden size daha önce birçok yeni fikir yazımızda bahsettik. Bu yazımızda ise sizlere dış mekanlarda kullanılan ahşap zemin döşemesinin bir bahçeyi nasıl yenilediğini mükemmel bir örnekle anlatacağız. Tanıtacağımız bu evin küçük sayılabilecek bir arka bahçesi bulunuyor. Ev sahipleri bu eski arka bahçeyi daha modern bir dinlenme alanına dönüştürmek için ahşap yer döşemesi kullanmayı tercih etmişler ve ortaya gerçekten özendirici bir bahçe çıkmış. Gelin bu bahçeyi daha yakından inceleyelim.
Bahçe dekorasyonunuz hakkında daha farklı fikirlere ihtiyaç duyarsanız “Bahçe dekorasyonu ile ilgili 7 pratik fikir” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Bahçenin ilk hali için söylenebilecek pek fazla şey yok. Yeşil ve bakımlı çimenlere sahip olan bu küçük arka bahçe ev sahipleri için kullanışlı bir dinlenme alanı olsa da modern bir görüntüden uzak. Evin içini yeniledikten sonra arka bahçelerine de modern bir görüntü kazandırmak isteyen ev sahipleri bu konuya zemin döşemesi ile çözüm bulmuşlar. Yalnızca ahşap malzeme ve bir iki yeni mobilya kullanılarak yapılan bu değişim sizi de etkileyecek. Eğer siz de dış mekanlarınız yer döşemeleri arıyorsanız Homify zemin döşemecilerinden fikir alabilirsiniz.
Eski bahçenin bir bölümü taş karo döşemesi ile yemek masası için ayrılmış. Sıradan ahşap bahçe mobilyalarının kullanıldığı yemek alanında bol bol saksı bitkisi görebilirsiniz. Bu fotoğrafa bakınca ev sahiplerinin bitkilendirme tercihleri konusunda fikir sahibi olmak mümkün. Yeni dekorasyonda bahçedeki saksı bitkilerinin arttığını da söyleyebiliriz. Çiçekli bitkilerin yanı sıra çalı ve sarmaşıkları da kullanan bahçe sahipleri bu alana oldukça özen göstermiş gibi görünüyor.
Bu fotoğrafta bahçe zemininin tamamen ahşap yer döşemesi ile kaplandığını görebilirsiniz. Bazı kısımları daha yüksek planlayarak bahçede eğlenceli alanlar oluşturan tasarımcılar ortaya gerçekten başarılı bir iş çıkarmışlar. Bahçe duvarları ve ağaçlar dekorasyonda sabit tutulmuş. Özellikle bahçe duvarlarını kaplayan sarmaşık bitkilere herhangi bir değişiklik uygulanmamış. Ancak zemin ve mobilyalar tamamen değiştirilmiş. Ayrıca yeni birkaç saksı ile daha şık bir bitkilendirme oluşturulmuş.
Zemini tamamen değişen dekorasyonda mobilyalar da yenilenmiş. Ahşap bahçe mobilyalarının kullanıldığı eski dekorasyona göre daha konforlu bir ortam oluşturulmuş. Yeni dekorasyonda kullanılan rattan bahçe mobilyaları eskisine göre daha rahat görünüyor çünkü sandalye yerine koltuk özelliğine daha yakın. Ayrıca dekorasyonun renk dengesine uygun şemsiyelerle şık bir gölgelendirme de sağlanmış. Bahçenin bazı yerlerine şezlong, minder ve dinlenme koltuğu eklenerek dekorasyon zenginleştirilmiş.
Bazı yerleri tuğla bazı yerleri tal olan bahçe duvarları yenileme sırasında korunmuş. Bu sayede bahçenin esas güzelliği olan sarmaşıklar da zarar görmemiş. Dekorasyonda, zemindeki yeşil alan kapatıldığı için bitkilendirme ek saksılarla dengelenmiş. Yenileme sonucunda birçok farklı dinlenme alanı barındıran modern ve şık bir bahçe dekorasyonu sağlanmış. Ayrıca bitkilendirmeden de kayıp verilmemiş. Son derece başarılı bir bahçe yenileme projesi.