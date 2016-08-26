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Küçük evler için 11 gardırop fikri

Aydin Sanli Aydin Sanli
Warren Mews House - Fitzrovia, TG Studio TG Studio Modern Giyinme Odası
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Gardıroplar yaşamımıza düzen katan önemli mobilyalardır. Kıyafetlerin düzenli ve derli toplu durması insana hem zaman kazandırır, hem de evin dağınık görünmesinin önüne geçer. Gardırobun geniş olması önemlidir ancak küçük evlerde böyle bir lüks yoksa, alanın ne kadar işlevsel kullanıldığı önem kazanır. 

Bu yazıda size küçük evler için tasarlanmış ve yer tasarrufu sağlayan 13 farklı gardırop modeli göstereceğiz. Yazıda göreceğiniz gardıroplar size de esin kaynağı olabilir ve evinizde genişletmeye ya da köklü değişikliklere gitmeden işlevsel bir gardıroba sahip olabilirsiniz.

1. Çok amaçlı küp

The Living Cube, Till Könneker Till Könneker Oturma OdasıDepo
Till Könneker

Till Könneker
Till Könneker
Till Könneker

Odanız çok küçükse birden fazla işlev görecek bir gardırop yaptırmak avantajlı olacaktır. Tıpkı bu resimde olduğu gibi. Küpün ön paneli vestiyer, TV ünitesi, raf ve ve ayakkabılık gibi işlev görürken içi ise elbiseler için harika bir gardırop olarak tasarlanmış. Bu tasarımda merdivenin ne işe yaradığını merak edenler için söyleyelim. O da küpün üstünde bulunan yatağa çıkıyor. Bu tarz yaratıcı gardıroplar için iç mimarlarımızdan destek alabilirsiniz.

2. Alanı iyi kullanın

Dressing Room TG Studio Modern Giyinme Odası
TG Studio

Dressing Room

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Gardırop alanı küçükse, alanı iyi kullanmak gerekir. Burada da çatı altı bölümü gardırop olarak kullanılarak yerden tasarruf sağlanmış. Dolaplar hem askı, hem de raf olarak tasarlanmış. Dolapların uçlarındaki aynalar ise hem işlevsel, hem de mekana derinlik duygusu katma özelliğiyle dikkat çekiyor.

3. İşlevsel bölmeler

Gwel an Treth Perfect Stays Modern Giyinme Odası
Perfect Stays

Gwel an Treth

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

Farklı tipte kıyafetlerin bazılarının asılması, bazılarının katlanarak konulması gerek. Kişisel giyim eşyalarınızın durumuna göre gardırobunuzda bu bölümlemeyi akılcı bir şekilde yapmanızda fayda var. Bu gardıropta bu bölümleme akılcı bir şekilde yapılarak, atıl alan bırakılmamış.

4. Banyoda gardırop

Loft do Mirante, Neoarch Neoarch Modern Giyinme Odası
Neoarch

Neoarch
Neoarch
Neoarch

Eğer geniş bir banyonuz varsa, lavabo alanın atıl kısımlarını gardırop olarak kullanabilirsiniz. Böylece yerden tasarruf sağlarsınız. Ayrıca lavaboda ayna karşısında saçınızı yaparken karşıda asılı kıyafetlerden hangisini giyeceğinizi de düşünebilirsiniz. Bu gardıropta tercih edilen siyah renk banyonun genel atmosferiyle uyum sağlamış. Hem askıların bolluğu hem de tepede ve zemindeki raflarla bolca depolama alanı yaratılmış.

5. Perdeyle bölünen gardırop

Каменный лофт, CO:interior CO:interior Endüstriyel Yatak Odası
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

Eğer yatak odasında kapakların açılmasına yetecek kadar alan yoksa çözüm ya sürgülü kapıdır, ya da perdedir. Burada da gardırop alanı yatak odasından mavi perdelerle ayrılmış. Perdenin mavi rengi odaya renk katmış. Gardırop kısmında rustik denilebilecek bir duvar üzerinde askılar ve raflarla depolama alanı yaratılmış.

6. Camla bölünen gardırop

Apartamento para homem solteiro, dsgnduo dsgnduo Modern Yatak Odası
dsgnduo

dsgnduo
dsgnduo
dsgnduo

Bu projede balkon kapatılarak  odayla birleştirilmiş ve balkon kısmı gardırop olarak tasarlanmış. Gardırop odadan cam bir bölmeyle ayrılıyor. Sürgülü cam kapılar yerden tasarruf sağlıyor. Ayrıca cam odaya bir derinlik duygusu katıyor. 

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7. Beyazın gücü

house 116, bo | bruno oliveira, arquitectura bo | bruno oliveira, arquitectura Modern Giyinme Odası Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
bo | bruno oliveira, arquitectura

house 116

bo | bruno oliveira, arquitectura
bo | bruno oliveira, arquitectura
bo | bruno oliveira, arquitectura

Sizin de gardırop için küçük bir alanınız varsa beyaz renk kullanmanızda fayda var. Beyaz bulunduğu mekanları daha geniş gösterebilme özelliğine sahip. Resimdeki bu odada hem duvarlar hem duvarlar beyaza boyanmış ve oda oldukça ferah bir hal almış. Dipteki ayna da yine bu amaca hizmet ediyor ve yansıma sayesinde oda daha geniş görünüyor.

8. Sürgülü kapılar

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Modern Giyinme Odası Cam Kahverengi
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Alan tasarrufunun en önemli yollarından biri de sürgülü kapılar kullanmak. Sürgülü kapılar açılır kapanır kapılara göre yerden tasarruf sağlıyor. Açılır kapanır kapılır açıldıklarında yatak odasının kullanım alanını işgal ediyor ama sürgülü kapılar bir ray üzerinde gelip gittikleri için yatak odası alanına dokunmuyor.

9. Açık gardırop

Begehbarer Kleiderschrank, Regalraum GmbH Regalraum GmbH Modern Giyinme Odası
Regalraum GmbH

Regalraum GmbH
Regalraum GmbH
Regalraum GmbH

Yer tasarrufu sağlamanın bir diğer yolu ise gardırobu açık tasarlamak. Büyük bir hareket serbestisi sağlayan açık gardıroplar yatak odasının genel tarzıyla uyumlu yapılarak odayla bir bütünlük sağlıyorlar. Açık gardıroplar kapıları olmadığı için yatak odası alanını çok az kullanıyorlar ve yatak odasında size bol bol alan kalıyor.

10. Çatı gardırobu

HOUSE EXTENSION & LOFT CONVERSION IN SW LONDON, DPS ltd. DPS ltd. Modern Giyinme Odası
DPS ltd.

HOUSE EXTENSION & LOFT CONVERSION IN SW LONDON

DPS ltd.
DPS ltd.
DPS ltd.

Çatı katınızı nasıl değerlendireceğinizi düşünüyorsanız işte size bir fikir. Çatı katındaki küçük odayı giyinme odasına dönüştürebilirsiniz. Böylelikle hem atıl bir alanı değerlendirebilirsiniz, hem de yatak odası alanından tasarruf edebilirsiniz. Bu örnekte de çatıdaki oda harika bir giyinme odasına dönüştürülmüş. Çatının eğiminin başladığı yere kadar yükselen çekmeceler ve tüm kıyafetleri almaya yetecek kadar askı göz dolduruyor.

11. Ayna kullanımı

Begehbare Kleiderschränke, Müller Wohnart Müller Wohnart Giyinme OdasıDepo İşlenmiş Ahşap Beyaz
Müller Wohnart

Müller Wohnart
Müller Wohnart
Müller Wohnart

Aynalar bulundukları mekanları geniş gösterir. Yansıma sayesinde genişlik illüzyonu sağlayan aynalar  gardıroplarda kullanmaya birebirdir. Aynanın gardıropta işlevsel bir yanı da vardır. Giydiğiniz giysilerin uyup uymadığını ayna sayesinde görmeniz mümkündü. 

Daha fazla gardırop fikri için şu yazıya da bir göz atın.

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