Küçük evler için 11 gardırop fikri

Gardıroplar yaşamımıza düzen katan önemli mobilyalardır. Kıyafetlerin düzenli ve derli toplu durması insana hem zaman kazandırır, hem de evin dağınık görünmesinin önüne geçer. Gardırobun geniş olması önemlidir ancak küçük evlerde böyle bir lüks yoksa, alanın ne kadar işlevsel kullanıldığı önem kazanır.

Bu yazıda size küçük evler için tasarlanmış ve yer tasarrufu sağlayan 13 farklı gardırop modeli göstereceğiz. Yazıda göreceğiniz gardıroplar size de esin kaynağı olabilir ve evinizde genişletmeye ya da köklü değişikliklere gitmeden işlevsel bir gardıroba sahip olabilirsiniz.