7 küçük ve işlevsel mutfak

Mutfakların evin en sevilen ve önemli yerlerinden biri. Hem yemek yapılan, hem de ailenin bir araya gelmesine vesile olan yerdir mutfak. Özellikle ev hanımlarının çok vakit harcadığı mutfaklar hem yemek pişirmek için gerekli donanıma yetecek kadar, hem de mutfak eşyalarını alacak kadar alana sahip olmalıdır.

Ama bu her zaman mümkün olmuyor. Her mutfak yeteri kadar geniş olmayabiliyor. Böyle durumlarda yaratıcı ve pratik çözümlerle depolama alanlarını maksimize etmek gerekiyor. homify'da her zaman küçük mutfaklarla ilgili ipuçları vermeye gayret ediyoruz. Bugün de size yedi küçük mutfaktan örnekler göstereceğiz. Göztereceğimiz mutfaklar küçük olmalarına rağmen işlevsellikten ve estetikten ödün vermiyor. Gelin bu yedi mutfağa hep beraber bakalım.