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7 küçük ve işlevsel mutfak

Aydin Sanli Aydin Sanli
Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Rustik Mutfak
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Mutfakların evin en sevilen ve önemli yerlerinden biri. Hem yemek yapılan, hem de ailenin bir araya gelmesine vesile olan yerdir mutfak. Özellikle ev hanımlarının çok vakit harcadığı mutfaklar hem yemek pişirmek için gerekli donanıma yetecek kadar, hem de mutfak eşyalarını alacak kadar alana sahip olmalıdır.

Ama bu her zaman mümkün olmuyor. Her mutfak yeteri kadar geniş olmayabiliyor. Böyle durumlarda yaratıcı ve pratik çözümlerle depolama alanlarını maksimize etmek gerekiyor. homify'da her zaman küçük mutfaklarla ilgili ipuçları vermeye gayret ediyoruz. Bugün de size yedi küçük mutfaktan örnekler göstereceğiz. Göztereceğimiz mutfaklar küçük olmalarına rağmen işlevsellikten ve estetikten ödün vermiyor. Gelin bu yedi mutfağa hep beraber bakalım.

Renkli ve sıcak bir mutfak

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura Rustik Mutfak
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

Bu kırmızının domine ettiği mutfakta hiçbir alan boş yere kullanılmamış. Küçük mutfak aletleri tezgah gibi kırmızı renkte tercih edilmiş ve bütünlük sağlanmış. Tezgahın üstünde uyumlu şekilde duran aletler fazla yer kaplamıyor. Mutfağın en dikkat çekici özelliklerinden biri de rengarenk mutfak fayansları.

Rustik güzellik

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Rustik Mutfak
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Küçük mutfaklarda da farklı tarzlara yer vermek mümkün. Bakın işte bu da rustik olarak tasarlanmış küçük bir mutfak. Tuğla duvarları, ham ahşap dolaplarıyla tam bir rustik harika. Mutfakta yer tasarrufu sağlamak için mutfak gereçleri tezgaha asılmış. Elbette mutfağın baş rolünü tuğladan yapılmış barbekü oynuyor.

Raflar

Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Rustik Mutfak
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Küçük mutfaklarda ekstra depolama alanı yaratmak ve tasarrufu sağlamak için çok sayıda rafa yer verebilirsiniz. Bu mutfakta da mutfağın atıl alanı olan üst bölümlere raflar yerleştirilmiş. Üstelik mutfak tezgahı yüksek tutularak dolapların daha büyük olması sağlanmış. Mutfakta beyaz ve açık renklere yer verilerek küçük mutfağın ferah bir görünüme kavuşması sağlanmış.

Siz de küçük mutfağınızı daha verimli tasarlamak için mutfak planlayıcılarımızdan görüş alabilirsiniz.

Kahvaltı barı

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Kırsal Mutfak
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Küçük bir mutfağa bir yemek masası sığdırmak kolay değildir. Bu sorun küçük bir kahvaltı barıyla giderilebilir. Bu küçücük mutfakta da açılır kapanır bir kahvaltı barıyla bu sorun ortadan kaldırılmış. İki kişinin rahatlıkla kahvaltı edebileceği bar, aynı zamanda yemek hazırlarken bir tezgah olarak da kullanılabiliyor.

Zarafet

Proyecto J + L, GarDu Arquitectos GarDu Arquitectos Modern Mutfak
GarDu Arquitectos

GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos

Bu örnek birbiriyle entegre çözümlerin uyumlu bir birliktelik içinde kullanıldığı bir mutfak olarak karşımıza çıkıyor. Modern ve orijinal çözümlerle mutfak bir Amerikan mutfağına dönüşmüş. Yemek masası aynı zamanda yemek hazırlama alanı olarak da işlev görüyor. Ankastre ürünler de mutfağın atıl bölümlerinde kullanılarak yer tasarrufu sağlanmış.

Farklı malzemelerin bir arada kullanımı

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores Tropikal Mutfak
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

Ahşabın domine ettiği bu mutfakta metal ve metalik yüzeylerin kullanımı ortaya hoş bir kontrast çıkarmış. Yeşil bitkiler ise mutfağa renk katmış. Işıklandırma da mutfağın albenisini bir kat daha arttırıyor. Küçük mutfakta açık renklerin hakim olması alanı olduğundan daha geniş gösterip ferahlatıyor.

Katlanabilir dolap kapakları

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza Modern Mutfak
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

Son ipucumuz dolaplarda katlanabilir kapakların kullanımı. Katlanabilir kapaklar küçük mutfaklarda yer tasarrufu sağlıyor. Bu mutfakta da böyle bir çözüm yoluna gidilmiş. Ayrıca açık renkli dolaplar koyu unsurlarla harmanlanmış ve ortaya hoş bir kontrast çıkmış. Sarı tasarım unsurları da mutfağa renk katmış.

Daha fazla mutfak fikri için şu yazıya göz atabilirsiniz.

Kırların ortasında bir çiçek
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