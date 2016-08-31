7 küçük ve işlevsel mutfak

Mutfakların evin en sevilen ve önemli yerlerinden biri. Hem yemek yapılan, hem de ailenin bir araya gelmesine vesile olan yerdir mutfak. Özellikle ev hanımlarının çok vakit harcadığı mutfaklar hem yemek pişirmek için gerekli donanıma yetecek kadar, hem de mutfak eşyalarını alacak kadar alana sahip olmalıdır.
Ama bu her zaman mümkün olmuyor. Her mutfak yeteri kadar geniş olmayabiliyor. Böyle durumlarda yaratıcı ve pratik çözümlerle depolama alanlarını maksimize etmek gerekiyor. homify'da her zaman küçük mutfaklarla ilgili ipuçları vermeye gayret ediyoruz. Bugün de size yedi küçük mutfaktan örnekler göstereceğiz. Göztereceğimiz mutfaklar küçük olmalarına rağmen işlevsellikten ve estetikten ödün vermiyor. Gelin bu yedi mutfağa hep beraber bakalım.
Bu kırmızının domine ettiği mutfakta hiçbir alan boş yere kullanılmamış. Küçük mutfak aletleri tezgah gibi kırmızı renkte tercih edilmiş ve bütünlük sağlanmış. Tezgahın üstünde uyumlu şekilde duran aletler fazla yer kaplamıyor. Mutfağın en dikkat çekici özelliklerinden biri de rengarenk mutfak fayansları.
Küçük mutfaklarda da farklı tarzlara yer vermek mümkün. Bakın işte bu da rustik olarak tasarlanmış küçük bir mutfak. Tuğla duvarları, ham ahşap dolaplarıyla tam bir rustik harika. Mutfakta yer tasarrufu sağlamak için mutfak gereçleri tezgaha asılmış. Elbette mutfağın baş rolünü tuğladan yapılmış barbekü oynuyor.
Küçük mutfaklarda ekstra depolama alanı yaratmak ve tasarrufu sağlamak için çok sayıda rafa yer verebilirsiniz. Bu mutfakta da mutfağın atıl alanı olan üst bölümlere raflar yerleştirilmiş. Üstelik mutfak tezgahı yüksek tutularak dolapların daha büyük olması sağlanmış. Mutfakta beyaz ve açık renklere yer verilerek küçük mutfağın ferah bir görünüme kavuşması sağlanmış.
Siz de küçük mutfağınızı daha verimli tasarlamak için mutfak planlayıcılarımızdan görüş alabilirsiniz.
Küçük bir mutfağa bir yemek masası sığdırmak kolay değildir. Bu sorun küçük bir kahvaltı barıyla giderilebilir. Bu küçücük mutfakta da açılır kapanır bir kahvaltı barıyla bu sorun ortadan kaldırılmış. İki kişinin rahatlıkla kahvaltı edebileceği bar, aynı zamanda yemek hazırlarken bir tezgah olarak da kullanılabiliyor.
Bu örnek birbiriyle entegre çözümlerin uyumlu bir birliktelik içinde kullanıldığı bir mutfak olarak karşımıza çıkıyor. Modern ve orijinal çözümlerle mutfak bir Amerikan mutfağına dönüşmüş. Yemek masası aynı zamanda yemek hazırlama alanı olarak da işlev görüyor. Ankastre ürünler de mutfağın atıl bölümlerinde kullanılarak yer tasarrufu sağlanmış.
Ahşabın domine ettiği bu mutfakta metal ve metalik yüzeylerin kullanımı ortaya hoş bir kontrast çıkarmış. Yeşil bitkiler ise mutfağa renk katmış. Işıklandırma da mutfağın albenisini bir kat daha arttırıyor. Küçük mutfakta açık renklerin hakim olması alanı olduğundan daha geniş gösterip ferahlatıyor.
Son ipucumuz dolaplarda katlanabilir kapakların kullanımı. Katlanabilir kapaklar küçük mutfaklarda yer tasarrufu sağlıyor. Bu mutfakta da böyle bir çözüm yoluna gidilmiş. Ayrıca açık renkli dolaplar koyu unsurlarla harmanlanmış ve ortaya hoş bir kontrast çıkmış. Sarı tasarım unsurları da mutfağa renk katmış.
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