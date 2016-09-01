Şahane bir evden kopya çekebileceğiniz 7 fikir

Geleneksel izler taşıyan doğa ile iç içe şahane bir aile evi projesini sizler için derledik. Yüksek tavan kullanımı, modern çözümlerle bir araya geldiğinde hem fonksiyonel hem estetik unsurlar yakalanıyor. Sıcak ve misafirperver atmosferi ile ömürlük yaşanası bir ev projesini görmeye hazır olun. Geniş ve ferah yaşam alanları sunan ev projesinde klasik ve modern stil detayları bir arada bulabileceksiniz. Zemin katta kış bahçesi olarak kullanılan geniş bir oturma alanı mevcut. 3 yatak odası, banyo ve geniş hol üst katta yer alıyor. Kat planları ile bir araya getirdiğimiz aile evinin görsellerini incelemeye başlayabiliriz.
Gün ışığını muntazam alan modern ve klasik detaylarla tasarlanan evde nötr renkler ve ahşap dokusu bir arada kullanılıyor. Beyazlara bürünen dış cephe ile nötr gri renklerin soğuk etkisi ile denge sağlayan ahşap dokular, doğa ile iç içe bu evde sıcaklık katan unsurlar arasında. Kış bahçesi ile sadece yaz aylarında değil, soğuk zamanlarda dahi aydınlık ve ferah kullanım alanları sunuyor. Köşede bitmeyen ve uzatılan pencere ise, mutfak tezgahının bulunduğu alanda doğal ışı muntazam alan bir tasarım anlayışı ile uygulanmış.
Ahşap zemin boyunca sıcak atmosfere katkıda bulunan oturma odasında ayrıca açık mutfak bulunuyor. Alanları görevlerine göre ayırmak için her zaman bölücü duvar uygulamasına gerek kalmıyor. Farklı zemin döşemesi kaplamaları ile kullanım alanlarını görevlerine göre pratik bir şekilde ayırmak mümkün. Bunun için zemin kaplaması haricinde örneğin yemek alanını vurgulayan bir halı da iş görecektir. Nötr griler, bej ve beyaz ile ahşap dokuyu bir araya getiren örnekte sıcak ve soğuk renklerin dengesi görülebilir.
Bej renk modern stil dizayn edilmiş sandalyelerle yine ahşabın sıcak dokusu ve ayrıca metal malzemelerin bulunduğu 8 kişilik bir yemek masası dizayn edilmiş. Açık mutfak ile salon arasındaki sirkülasyonu akılcı dizayn edilmiş. Mutfak alanından yemek alanına geçiş, ardından oturma alanına geçiş ile bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayan bir tasarım anlayışı ile dekore edilmiş.
Bej rengi, ahşap ve gümüş renklerinin bir arada bulunduğu mutfak alanında gözü okşayan, aydınlık bir mutfak alanı görülüyor. Dış cephede iki yanı kaplayan köşe pencere bu görselde görülmekte. Mutfak alanını doğal ışıkla muntazam aydınlatırken, geniş ve kullanışlı çalışma alanı sunan bir mutfak tasarımı.
Evin diğer alanlarında olduğu gibi bej rengi hakim ferah bir banyo. Natürel bej ve kahverengi kullanımının gözü yormayan, huzur veren bir etkisi bulunur. Özellikle doğal ahşap kullanımı detayları ile ahenk yakalanıyor. Banyo tavanı eğimi, diğer zeminlerle uyumlu bej rengin hakimiyeti ile ferah etkiyi bozmuyor. Aydınlık ve işlevsel bir banyo dekoru.
Zemin kat planına göz attığımızda açık mutfak ve oturma odası ilişkisi, giriş alanları, çalışma odası, depo alanı ve bir garaj görülmekte. Tek sahanlıklı merdiven alanı ile oturma alanında açık plan tasarım anlayışı mevcut. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler bulabilirsiniz.
Üst katta 3 yatak odası, bir depo alanı, hol, banyo ve tuvalet alanı tasarlanmış. Uyku ve dinlenme ihtiyacını muntazam karşılaması açısından üst kat özellikle ayrılmış. Şık, ferah ve huzur veren bir aile evi.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Ahşap ve taşın uyumuyla güzelleşen 8 ev' yazımız da ilginizi çekebilir.