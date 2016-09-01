Şahane bir evden kopya çekebileceğiniz 7 fikir

Geleneksel izler taşıyan doğa ile iç içe şahane bir aile evi projesini sizler için derledik. Yüksek tavan kullanımı, modern çözümlerle bir araya geldiğinde hem fonksiyonel hem estetik unsurlar yakalanıyor. Sıcak ve misafirperver atmosferi ile ömürlük yaşanası bir ev projesini görmeye hazır olun. Geniş ve ferah yaşam alanları sunan ev projesinde klasik ve modern stil detayları bir arada bulabileceksiniz. Zemin katta kış bahçesi olarak kullanılan geniş bir oturma alanı mevcut. 3 yatak odası, banyo ve geniş hol üst katta yer alıyor. Kat planları ile bir araya getirdiğimiz aile evinin görsellerini incelemeye başlayabiliriz.