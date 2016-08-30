Küçük mutfaklar için 7 ekonomik ipucu

Mutfağınız eski, demode ve bakımsızlıktan dökülüyor mu? O zaman şimdi değişim zamanı. Bu yazımızda mutfağınızda değişiklik yaratmak için harika ama aynı zamanda basit, bütçenizi zorlamayacak yollar göstereceğiz. Genellikle mutfağımızın etkileyici görünmesini ister ama bunun çok masraflı olacağını düşünürek bu işi erteleriz. Ancak bu yazıda yer alan bütçe dostu ipuçları mutfağınızın modern, şık ve son moda görünmesine yardımcı olacak. Haydi gelin bu fikirlere hep birlikte bakalım.
Mutfaklar evin sosyalleşme alanlarıdır. Yemek insanları bir araya getirir. Bu nedenle davetkar ve konforlu bir mutfağa sahip olmak önemlidir. Bu güzel mutfak da farklı tarzların birleşimi olarak karşımıza çıkıyor. Rustik ve modern tarzlar mutfakta zarif bir kombinasyon oluşturuyor. Tuğla, granit ve ahşap bu mutfağı son derece şık hale getiren malzemeler.
Bir başka akılcı çözüm ise mutfaktaki dolapları gizli dolaplar olarak tasarlamak. İç mimarlar tüm mutfak gereçleri ve cihazları için gizli tasarımlar yapıyorlar ve böylece mutfakta hem yerden tasarruf sağlanıyor, hem de tarz sahibi mutfaklar ortaya çıkıyor.
Mutfağın mümkün olan her yerini boşa harcamayıp kullanarak yer tasarrufu sağlayabilirsiniz. Bunun için biraz sıra dışı fikirler bulup, işlevsel ve etkileyici ama aynı zamanda da samimi bir yemek yeme alanı oluşturabilirsiniz. Mutfağınızı yenilerken konfor ve kalite daima aklınızda olmalı.
Mutfak tasarlanırken genelde dikine alanlar göz ardı edilir. Ancak bu alanlar çok sık kullanılmayan mutfak gereçleri, tencere ve tavalar için çok uygundur. Bu nedenle mutfak tavanına yakın bölümlerde boşluk bırakmayıp oraları da dolapla donatmak çok hoş bir fikir.
Renkli mutfakların modası çok çabuk geçse de yine de mutfağınıza renkli dokunuşlarda bulunmaktan kaçınmayın. Tek renkli mutfaklar daha uzun süre kullanılabilir olsa da mutfağınıza küçük bir aksesuarda da olsa renk eklemek mutfağınızı ilginç ve özel kılacaktır.
Tek renkli bir mutfağı çeşitli aksesuarlarla renklendirmenin yanı sıra farklı renklerin kullanıldığı mutfaklar yaratmak da mümkün. Bu mutfakta da üç farklı renk kullanılarak canlı bir atmosfer yaratılmış. Mutfak tezgahı ve kahvaltı barında beyaz, dolaplar ve sandalyelerde de kırmızı ve siyah renkler tercih edilmiş.
Hazır bir mutfak alıyorsanız, mutfağı oluşturan tüm bileşenlerde kendi zevkinizi yansıtacak değişiklikler yapılıp yapılamayacağını sorun. Size gösterilen modelde çeşitli değişiklikler yaparak mutfağı kendinize uygun hale getirebilirsiniz. Hatta mutfakta olmayan bazı ekstra unsurlarda ekleyebilirsiniz. Zevkinize göre aydınlatma çözümleri buna örnek olabilir.
Daha fazla mutfak fikri için şu yazıya da bir bakın.