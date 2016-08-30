Küçük mutfaklar için 7 ekonomik ipucu

Hazır bir mutfak alıyorsanız, mutfağı oluşturan tüm bileşenlerde kendi zevkinizi yansıtacak değişiklikler yapılıp yapılamayacağını sorun. Size gösterilen modelde çeşitli değişiklikler yaparak mutfağı kendinize uygun hale getirebilirsiniz. Hatta mutfakta olmayan bazı ekstra unsurlarda ekleyebilirsiniz. Zevkinize göre aydınlatma çözümleri buna örnek olabilir.

Daha fazla mutfak fikri için şu yazıya da bir bakın.