Dünyanın dört bir yanından 6 aile evi

homify sayfalarında dünyanın dört bir yanında en yeni projeleri gezmeye devam ediyoruz. Bugün sayfalarımızda Güney Amerika'dan, Asya'dan, Avrupa''dan ve ülkemiz Türkiye'den en yeni konut projelerini taşıdık. homify sayesinde tüm dünyadaki mimari trendleri yakalama şansına sahip oluyor, dünyanın hangi bölgesinde ne tür konutlar inşa edildiğini inceleyebiliyoruz. Farklı mimari stilleri, farklı toprak parçalarının sunduğui farklı yapı malzemelerini, farklı ihtiyaçlara ve farklı zevklere hitap eden farklı büyüklüklerdeki evleri inceleyebildiğimiz bu sayfalar sayesinde, bizler de inşa ettirmeyi ya da komple tadilata sokmayı planladığımız kendi evlerimiz için ilham alabiliyor, muhteşem fikirler bulabiliyoruz.
Bugün farklı kıtalardan altı farklı evi gezeceğiz. Bu derlemede hem modern hem klasik stillere yer verdik. Bir tane de masal evlerini andıran şirin mi şirin bir ev göreceğiz. Bakalım siz bu evlerden hangilerini beğenecek, hangi evlerin sizler için uygun olduğunu düşüneceksiniz.
İlk örneğimiz dik, kiremitli çatısı ve sade mimarisi ile eski köy evlerini andıran ancak son teknoloji ürünü yapı malzemeleri ile günümüz trendlerine uygun şahane bir konut. Polonya'da konumlanan bu antrasit çatılı evin daha fazla fotoğrafını görmek isterseniz, ’Küçük bir aile için rüya gibi bir ev’ başlıklı yazımıza da mutlaka göz atmalısınız.
İkinci örneğimiz çok uzaklarda, Venezuela'nın Karakas ilinden. Akdeniz mimarisinin tipik kiremitleri ile kaplanmış bir çatıya sahip olan bu villanın dış cephesi kolonyal özellikler barındırıyor. Yapının komple tadilat geçirerek yenilenmiş, iç mimarisinde stilin izleri hala bulunsa da, dekorasyonu tamamen çağdaş stilde gerçekleştirilmiş. İçinin ve dışının daha fazla fotoğrafını görmek için lütfen ’Havuzlu müstakil evlere harika bir örnek’ başlıklı yazımıza da göz atın.
Asimetrik bir U şeklideki bu çağdaş mimarili konut ise Kore'den. Dekorasyonunda İskandinav stilin hakim olduğu bu şahane konut, kırsal bir bölgede konumlanmış ve çatısında son dönemin en trendi çatı kaplama malzemelerinden biri olan titanyum çinko yapı malzemesi kullanılmış.
Bu mağara görünümlü çılgın ev ise sizce de bir Hobbit evini andırmıyor mu? Japonya'da konumlanan ve içi dışında büyük olarak tabir edebileceğimiz bu konutun ön cephesi ise bu görünümden oldukça farklı. İç mimarisinde ahşabın ve brüt beton detayların sıklıkla kullanıldığı bu enteresan konutun diğer fotoğrafları için bu linke tıklayınız.
’Çağdaş ve konforlu: Bu eve bayılacaksınız’ başlıklı yazımızda konuk ettiğimiz bu ev ise İngiltere'den. Geleneksel dik çatılı eski bir eve yapılan eklemeler ile modernize edilen bu evin kusursuz bir İskandinav dekorasyonu ve peri masallarını anımsatan şahane bir bahçesi var.
Prefabrik ev deyince eğer hala aklınıza küçük, mimarisi standart, tek katlı, basit bir ev geliyorsa, bu fotoğrafat iyi bakın! Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan bu 105 metrekarelik dubleks villa yalnızca 70.000 TL'ye imal edilmiş! Geniş verandası ve dik çatısı ile muhteşem bir dış cehpeye sahip olan bu ev prefabrik konusundaki anlamsız önyargılardan kurtulmak için bir bir.