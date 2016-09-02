Dünyanın dört bir yanından 6 aile evi

homify sayfalarında dünyanın dört bir yanında en yeni projeleri gezmeye devam ediyoruz. Bugün sayfalarımızda Güney Amerika'dan, Asya'dan, Avrupa''dan ve ülkemiz Türkiye'den en yeni konut projelerini taşıdık. homify sayesinde tüm dünyadaki mimari trendleri yakalama şansına sahip oluyor, dünyanın hangi bölgesinde ne tür konutlar inşa edildiğini inceleyebiliyoruz. Farklı mimari stilleri, farklı toprak parçalarının sunduğui farklı yapı malzemelerini, farklı ihtiyaçlara ve farklı zevklere hitap eden farklı büyüklüklerdeki evleri inceleyebildiğimiz bu sayfalar sayesinde, bizler de inşa ettirmeyi ya da komple tadilata sokmayı planladığımız kendi evlerimiz için ilham alabiliyor, muhteşem fikirler bulabiliyoruz.

Bugün farklı kıtalardan altı farklı evi gezeceğiz. Bu derlemede hem modern hem klasik stillere yer verdik. Bir tane de masal evlerini andıran şirin mi şirin bir ev göreceğiz. Bakalım siz bu evlerden hangilerini beğenecek, hangi evlerin sizler için uygun olduğunu düşüneceksiniz.