Gizli bir terasa sahip muhteşem bir ev

homify 360° sayfamızın bugünkü konuğu İspanya'nın Barselona ilinin plajlarıyla ünlü Mataró ilçesinden bir konut. Mataró'nun merkezinde, eski bir mahallede konumlanan bu konut eski, varlığı unutulmuş, harap durumda bir yapıymış ancak iç mimar Lara Pujol'in inşaat firması Acuratt için gerçekleştirdiği ilk çalışması olan bu tadilat sayesinde yeniden hayat bulmuş.
Üç yatak odalı, ii banyolu bu konut Mataró'nın ünlü gün batımını izleyebilmek için mükemme bir lokasyon olan bir de terasa sahip. Yapının arka cephesinde, çevresindeki diğer evlerin arasında gizlenmiş olan bu sürpriz teras, mahalle arasındaki bu konutun belki de en beklenmedik özelliği.
Gelin, bu tarihi merkezdeki güzel evi ev birlikte keşfedelim.
Konut, ilçenin tarihi merkezinde, taşıt trafiğinin olmadığı bir sokakta konumlanmış. Yıllardır kullanılmayan, atıl kalmış, bu nedenle de harabeye dönmüş mahalle arası evi, işinin uzmanı bir profesyonel tarafından semtin tipik mimarisinde uzaklaşmadan yeniden hayata döndürülmüş. Doş cephe rengi için, mahalledeki tüm evlere hakim olan somon rengi kullanılmış, çift kanatlı giriş kapısında da, eskiden de olduğu üzere ahşap tercih edilmiş. Konutun üç kata yayılmış şekilde, açık planlı yaşam alanı dışında üç yatak odası ve iki adet de banyosu bulunuyor.
Bu eski konut birçok sır dışı özelliğe sahip. Bu özelliklerden bazıları avantaj olarak işlevsel bir şekilde kullanılırken, bazıları ise tasarımın çok karmaşık ve zorlu olmasına neden olışturan özellikler; yapının üçgen şeklinde olması gibi. Bu yapı alışılageldik şekilde dörtgen değil, üçgen. Bu da tasarım aşamasında kendine özgü zorlukların çıkmasına neden olmuş. Avantaj ise,; konutun muhteşem terasının yanı sıra yaşam alanının doğal gün ışığı alması ancak meraklı gözlerden de ırak olmasını sağlayan gizli bir avlu.
Yapının üçgen şeklide olduğunda bahsetmiştik. Tasarımı zorlaştıran bu durum prfesyonelimiz tarafında kusursuz bir şekilde çözülmüş. Üçgen yapının giriş katında konumlanman yaşam alanında, üçgenin dar olan kısmı açık plalı mutfak olarak tasarlanmış. Oturma odası ile mutfağı ise üst katlara çkan merdiven ayırıyor.
Merdivenleden yukarı çıkıp birinci kata vardığımızda iki adet yatak odası ve üçgenin dar kısmında konumlanmış, mutfağın hemen üstünde yer alan geniş bir banyo görüyoruz.
Üçgenin ucuna tekabül eden banyo alanı mükemmel bir şekilde değerlendirilmiş. En dibe yarı açık cam bir panel konularak duş alanı ayrılmış. Yanında ise klozet ve geniş bir depolama alanına da sahip olan lavabo tezgahı yerleştirilmiş.
Konutun birinci katında yer alan yatak odaları oldukça sade bir görünüme sahip. Eski ahşap tavan tadilatta kapatılmamış ve dekoratif bir unsur olarak kullanılmış. Zeminler ahşap parke ve siyah çerçeveli pencerenin altında merkezi sistem ısınması olarak bir adet radyatör görünüyor.
Konutun çatı katında kendi banyosu da bulunan geniş bir yatak odası yer alıyor. Muhteşem çatı konstrüksiyonunun gözler önüne serildiği bu kattaki en enteresan şey ise komşu evlerin arasına saklanış muhtem bir teras.
Konutun en üst katında yer alan ve terasa açılan bu yatak odasının en-suite banyo taarımı da muhteşem. Genil yatak odasında cam kapılar ile ayrılan bu banyonun dekorasyonunda konutun lırsal stiline uygun şekilde kahvegengi tercih edilmiş.
Çatı ktı yatak odasında işte bu gizli terasa çıkılıyor. Oldukça geniş olan by teras,sıcak bir görünüme kavuşması için ahşap parkeler ile döşenmiş. Açık hava şartlarına dayalı ahşap zemin karı seçenekler için ’Ahşap yer döşemesi ile gelen mucizee başlılı yazımıa göz atmayı unutmayın.