Gizli bir terasa sahip muhteşem bir ev

homify 360° sayfamızın bugünkü konuğu İspanya'nın Barselona ilinin plajlarıyla ünlü Mataró ilçesinden bir konut. Mataró'nun merkezinde, eski bir mahallede konumlanan bu konut eski, varlığı unutulmuş, harap durumda bir yapıymış ancak iç mimar Lara Pujol'in inşaat firması Acuratt için gerçekleştirdiği ilk çalışması olan bu tadilat sayesinde yeniden hayat bulmuş.

Üç yatak odalı, ii banyolu bu konut Mataró'nın ünlü gün batımını izleyebilmek için mükemme bir lokasyon olan bir de terasa sahip. Yapının arka cephesinde, çevresindeki diğer evlerin arasında gizlenmiş olan bu sürpriz teras, mahalle arasındaki bu konutun belki de en beklenmedik özelliği.

Gelin, bu tarihi merkezdeki güzel evi ev birlikte keşfedelim.