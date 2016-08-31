Bir harabeden modern bir şehir evine

Eski bir ev satın alıp veya uzun vadeli kiralayıp onu yenilemek, başka bir görünüm ve kimlik kazandırmak pek çok kişi için oldukça zor, hatta imkansız görünen bir iştir. Bu yüzden maddi açıdan çeşitli avantajlar sağlayan bu tür projelere kalkışmak herkesin harcı değildir. Ama bir kez gözünüzü karartıp böyle iddialı bir yenileme projesine girerseniz, ortaya çıkaracağınız sonucun herhangi bir yeni evle kıyaslanamayacak kadar güzel olacağını görebilirsiniz. Her şeyden önce ikinci bir hayata merhaba diyen bu tarz evlerin kendilerine has bir karakterleri vardır. Bu karakteri inşaatları yeni bitmiş sıfır evlerde bulmak mümkün değildir. Ayrıca bulunduğunuz şehire bağlı olarak bu tarz bir eski eve aklınızın ucundan dahi geçmeyecek rakamlar ödeyerek sahip olabilir ya da komik denecek kiralarla çok uzun süreliğine kiralayabilirsiniz. Elbette üstüne bir miktar masraf yapmanız gerekecek. Ama sonuç olarak harcayacağınız toplam para çok büyük ihtimalle yeni bir ev satın almak için harcayacağınızdan çok daha düşük olacaktır.