Bir harabeden modern bir şehir evine

Eski bir ev satın alıp veya uzun vadeli kiralayıp onu yenilemek, başka bir görünüm ve kimlik kazandırmak pek çok kişi için oldukça zor, hatta imkansız görünen bir iştir. Bu yüzden maddi açıdan çeşitli avantajlar sağlayan bu tür projelere kalkışmak herkesin harcı değildir. Ama bir kez gözünüzü karartıp böyle iddialı bir yenileme projesine girerseniz, ortaya çıkaracağınız sonucun herhangi bir yeni evle kıyaslanamayacak kadar güzel olacağını görebilirsiniz. Her şeyden önce ikinci bir hayata merhaba diyen bu tarz evlerin kendilerine has bir karakterleri vardır. Bu karakteri inşaatları yeni bitmiş sıfır evlerde bulmak mümkün değildir. Ayrıca bulunduğunuz şehire bağlı olarak bu tarz bir eski eve aklınızın ucundan dahi geçmeyecek rakamlar ödeyerek sahip olabilir ya da komik denecek kiralarla çok uzun süreliğine kiralayabilirsiniz. Elbette üstüne bir miktar masraf yapmanız gerekecek. Ama sonuç olarak harcayacağınız toplam para çok büyük ihtimalle yeni bir ev satın almak için harcayacağınızdan çok daha düşük olacaktır.
Oldukça geniş ve ferah bir alana sahip olmasına karşın uzun yıllar kullanılmamış ve bu haliyle adeta bir harabe görünümündeki bu çatı dairesi, pek çoğumuz için düzeltilmesi imkansız bir yer gibi görünebilir. Oysa gören bir göz, biraz da cesaretle bu malzemeden harika bir sonuç çıkarabilir. Çünkü aslında burada oldukça iyi bir altyapı var binanın konstrüksiyonu halen sağlam durumda.
Yenileme sürecinde yapının yalnızca iç mekânlarına ve çatısına değil, dış cephesine de kısmi müdahalelerde bulunulmuş. Gerek estetik gerekse de sağlamlık adına yapılan bu müdahalelerde ise mümkün olduğunca pratik malzemeler ve yöntemler kullanılmaya çalışılmış.
Dış cephenin üstte kırmızı tuğlalar altta ise rüstik ahşapla yeniden kaplanması ve pencere ve kapıların da yerleştirilmesiyle son derece güzel bir görüntü elde edilmiş. Küçük avluda da ufak çaplı bir peyzaj çalışması yapmayı ihmal etmemişler.
Küçük bahçeleri değerlendirmek pek kolay değildir. Pek çok farklı şey yapmak istersiniz, aklınızda bin türlü fikir vardır ama yeriniz yoktur. Bu yüzden yalnızca doğru unsurları seçerek aşırı kalabalık yaratmadan küçük bir bahçeyi düzenlemek alelade bir iş değildir. Bu işin altından başarıyla kalkıldığını söylemek yanlış olmaz. Alt katın doğrudan bahçeye açılıyor olması da ayrıca ince bir düşünce olarak dikkat çekiyor.
Evin dış cephe, avlu ve diğer inşaat işleri bittikten sonra sıra geldi iç dekorasyona. Doğrusunu söylemek gerekirse burada da oldukça başarılı bir çalışma görüyoruz. Rüstik ahşabın bolca kullanıldığı, sonradan takılan ve tavandan sarkan tipte bir şöminenin ana unsuru olduğu geniş oturma odası, iddialı olduğu kadar misafirler için sıcak da olan bir atmosfer sunuyor.
Son derece geniş pencerelerle gün ışığından doyasıya yararlanan mutfakta, evin başka bölümlerinde de olduğu gibi gri ağırlıklı bir renk paleti tercih edilmiş. Gerek yapısı gerekse de kullanılan mobilyaları ile özgün bir görüntü sergileyen mutfak, aynı zamanda geniş çalışma alanı ile pratiklik de vaat ediyor.
Projenin tamamı sona erdiğinde artık baştaki o harabe görünümünden en küçük bir iz bile bulmak imkansız. Dış cephesi, bahçesi, alt ve üst katı, çatısı ve iç dekorasyonu ile, kısacası her şeyi ile dört dörtlük bir hale getirilmiş bu şehir evi, hiç şüphesiz herhangi bir yeni evle kıyaslanamayacak kadar karakterli ve özgün bir dokuya sahip. Özellikle şehir içinde böyle bir eve sahip olmak gerçekten de büyük bir nimet.