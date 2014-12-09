Tozlu bir bodrum katından hobi odasına: Sadece 250 TL!

Rahatlamak, iyi vakit geçirmek ve hobileriyle dilediği gibi ilgilenmek için kendine ait bir odası olsun isteyen erkeklerin dikkatine! Bu yazıda size göstereceğimiz örneği takip ederek, tamamen kendi çabalarınızla 200 TL civarında bir para harcayarak kendi hobi odanıza sahip olabilirsiniz. Eğer siz de birçok Batı ülkesinde literatüre girmiş olan o
erkek mağaralarından birini evinizde istiyor, dekorasyonu ve mobilyasıyla burayı tamamen kendi zevklerinize göre düşünüp, dış dünyayı size unutturacak bir oda istiyorsanız aradığınız fikirler bu yazıda olabilir.
Herhangi bir uzmanın yardımına gerek duyulmaksızın elden geçirilen bu rustik hale getirilmiş bodrum katında, birçok ahşap aksam ve avcılıkla ilgili motiflerin yanısıra elbette bir PlayStation ile büyük ekran bir televizyon da bulunuyor. Bu mekânı aşağıda gördüğünüz mezbelelikten bir hobi odasına çevirmek altı hafta zaman almış ve yaklaşık 240 TL'ye mâl olmuş. Gelin kısaca ayrıntılara bakalım:
Gördüğünüz gibi bodrum katın elden geçmeden önceki hali hiç de iç açıcı değil. Altı hafta gibi kısa bir sürede, bu kadar az harcamayla mekânın aşağıda göreceğiniz hale gelmiş olması gerçekten inanılır gibi değil.
İnanması zor ama bu da aynı nemli, çirkin ve basık bodrum katının altı hafta sonraki hali. Tek başına anlamsızca tavandan sallanan disko topu yok edilmiş, onun yerine etraf ahşap panellerle kaplanırken, odaya derinlik kazandıracak bir şömine ve tamamı ahşap olan birçok ekstra aksesuar ve mobilya eklenmiş. İlk haline oranla karşımızda tam bir erkek mağarası var gerçekten.
İşte bu dönüşümün gerçekleşme süreci:
Bu projenin en önemli özelliği maliyetinin düşük olması, dolayısıyla bu kaygı malzeme seçimine de yansımak durumunda. Eğer siz de evinizdeki küçük bir köşeyi bu hale getirmek istiyorsanız, öncelikle duvarlardaki ahşap paneller için gereken malzemeyi bulmanız gerekiyor. Bunun içinse çok uzağa gitmenize gerek yok. Herhangi bir şantiyeye ya da sanayii sitesine gidip fotoğraftaki gibi kenara atılmış eski tahtaları çok ucuz bir fiyata ya da hiç para ödemeden alabilirsiniz. Sonrasında ise isteğe göre biraz vernikleyip muntazam hale getirerek kullanıma hazır hale getirebilirsiniz.
Şekilde görüldüğü gibi, hoş ve uyumlu bir görüntü sağlamak için ahşap panellerden sonra ortalıkta sarkan kablo ve boruları da saklamak gerekiyor. Eğer mekânınız müsaitse bu örnekteki gibi tavanda bunun için küçük bir boşluk bırakıp meseleyi böyle çözebilirsiniz.
Bu küçük hobi odasına karakterini veren ve küçücük mekânı bir av köşküne çeviren unsurlardan biri de tavanda yanlamasına duran ahşap kirişler. Ayrıca duvarda asılı duran geyik başı ve boynuz gibi dekorasyon unsurların da unutmamak gerekiyor.
Elinizde yeterince tahta varsa kendinizi becerikli hissediyorsanız, fotoğraftaki gibi gizli bölmesi de olan tamamen ev yapımı bir sandalye yapabilir, özel eşyalarınızı içinde saklayabilirsiniz.
Sahte de olsa bir şömine böyle bir ortama gerçekten yakışıyor. İşte taşlarla yapılıp arkası yine ıskartaya çıkmış tuğlalarla kaplanan çakma şömine.
Çakma dedik ama şöminenin, doğru ışık ve eskimiş malzemenin iyi kullanımı yüzünden ne kadar güzel ve gerçekçi göründüğünü bu fotoğraflarda seçebiliyorsunuz. Ahşapla taşın uyumu ve şöminenin insanını içini ısıtan görüntüsü, atmosferin şekillenmesine de katkıda bulunuyor.
Bu enteresan hobi odasının en yaratıcı unsurlarından biri de ilk bakışta sahte olduğu anlaşılmayan çakma pencere. Aslına o sol tarafta gördüğünüz arkadan aydınlatılan bir fotoğraf, ama bir pencereyi andırmadığını kimse iddia edemez. Ayrıca ışıklandırma düzeneği sayesinde günün farklı saatlerinde görüntünün gündoğumu, günbatımı ya da öğle vakti gibi şekiller almasını da sağlayabiliyorsunuz. Yani bir bodrum katında olabilirsiniz ama bu küçük numarayla manzaranız da eksik olmayacak.
Bu ilginç proje hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Siz olsanız ne gibi ilaveler yapardınız? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.