Tozlu bir bodrum katından hobi odasına: Sadece 250 TL!

Rahatlamak, iyi vakit geçirmek ve hobileriyle dilediği gibi ilgilenmek için kendine ait bir odası olsun isteyen erkeklerin dikkatine! Bu yazıda size göstereceğimiz örneği takip ederek, tamamen kendi çabalarınızla 200 TL civarında bir para harcayarak kendi hobi odanıza sahip olabilirsiniz. Eğer siz de birçok Batı ülkesinde literatüre girmiş olan o erkek mağaraları ndan birini evinizde istiyor, dekorasyonu ve mobilyasıyla burayı tamamen kendi zevklerinize göre düşünüp, dış dünyayı size unutturacak bir oda istiyorsanız aradığınız fikirler bu yazıda olabilir.

Herhangi bir uzmanın yardımına gerek duyulmaksızın elden geçirilen bu rustik hale getirilmiş bodrum katında, birçok ahşap aksam ve avcılıkla ilgili motiflerin yanısıra elbette bir PlayStation ile büyük ekran bir televizyon da bulunuyor. Bu mekânı aşağıda gördüğünüz mezbelelikten bir hobi odasına çevirmek altı hafta zaman almış ve yaklaşık 240 TL'ye mâl olmuş. Gelin kısaca ayrıntılara bakalım: