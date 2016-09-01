Minik bir evden 9 parlak fikir

Geniş bir daireniz varsa ister modern ister klasik olsun dilediğiniz gibi döşeyebilirsiniz. Küçük evlerin dekorasyonu ise biraz daha komplikedir. Çünkü hangi tarzda döşenirse döşensin mevcut alana yönelik çözümler sunmalıdır. Kısacası estetik kadar ihtiyaçlara cevap vermesi önemli bir kriterdir. Bugün iki odadan oluşan bir stüdyo dairenin uzmanlar tarafından oluşturmuş dekorasyonuna göz atacağız. Bakalım nasıl bir çalışma yapılmış…