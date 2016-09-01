Minik bir evden 9 parlak fikir

Geniş bir daireniz varsa ister modern ister klasik olsun dilediğiniz gibi döşeyebilirsiniz. Küçük evlerin dekorasyonu ise biraz daha komplikedir. Çünkü hangi tarzda döşenirse döşensin mevcut alana yönelik çözümler sunmalıdır. Kısacası estetik kadar ihtiyaçlara cevap vermesi önemli bir kriterdir. Bugün iki odadan oluşan bir stüdyo dairenin uzmanlar tarafından oluşturmuş dekorasyonuna göz atacağız. Bakalım nasıl bir çalışma yapılmış…
Örnek dairemiz küçük bir alana sahip olduğundan mutfak, yemek odası ve salon iç içe olmak durumunda. Genel manzaraya şöyle bir göz atınca gayet modern, ferah ve taze bir mekanda olduğumuz izlenimine kapılıyoruz. Şimdi biraz daha detaylı göz atalım.
Odanın köşesine denk gelen mutfak yerden tavana dek uzanan açık renkli ahşap dolaplardan oluşuyor. Zemin de dolaplardan gibi ahşaptan yapılma. Ada tezgah ise duvarlar gibi bembeyaz. Mevcut alanın sınırlı olduğu düşünülürse dolaplar depolama için oldukça yeterli denebilir. Tezgahla dolaplar arasına bir resim asılmış.
Mutfak dolaplarının önüne konumlanan tezgah gayet geniş. Üst kısmı beyaz parlak yüzeyli tezgahın alt kısmı mutfak dolabıyla aynı renkte. Tezgahın dolaplara bakan kısmında musluk ve lavabo bulunurken diğer tarafına eklenen taburelerle birlikte yemek masası olarak kullanılıyor. Tezgahın duvara bitişik olması doğru bir seçim çünkü bu kadar geniş bir tezgah ortaya konsa çok yer kaplardı.
Ahşap mutfak dolapların içinde kalan tezgah gayet şık ve dekoratif görünüyor. Tezgahın yarısını modern bir ocak kaplamış. Üst kısımdan ise dolaba gömülü ışıklar ocağı aydınlatıyor. Küçük mutfağa özel bu tezgah tasarımı oldukça parlak bir fikir.
Salonla yatak odası arasında kalan duvarda beton yerine demir parmaklık ve cam tercih edilmiş. Bu sayede odalar arasında bir şeffaflık da söz konusu. Küçük dairede hiç atıl kalmış bir boşluk yok. Her yer akıllıca dekore edilmiş. Örneğin tezgahla yatak odası girişi arasında küçük bir boşluk kalmış. Bu alana duvara monte bir raflık ve çekmece eklenerek kitaplık haline getirilmiş.
Yatak odası ile salon arasında kalan duvarın şeffaf bir parmaklık kaplandığını belirtmiştik. Ancak yatak odası belli bir mahremiyet içerdiğinden isteğe göre camlı duvarı kapatmak da mümkün. Nasıl mı? Perde yardımıyla. Bu basit fikir sayesinde ister şeffaf ister kapalı bir duvarınız oldu.
Açık planlı yaşam amaçlanmış dekorasyonda geniş duvar bölümü mutfağa ayrılırken daha küçük duvar ise salona bırakılmış. Kapı girişiyle pencere arasındaki dar bölüme küçük bir televizyon ünitesi yerleştirilerek küçük duvar verimli kullanılmış. Oturma odasının mobilyalarına gelince… Açık mavi rengarenk minderlerle süslenmiş rahat bir kanepe ile iki adet küçük orta sehpa yeterli görülmüş. Dekorasyona renk katan bir diğer öğe ise küçük sarı sandalye. Mobilyaların pencere önüne konumlanması doğal gün ışığından yararlanmak için doğru tercih.
Küçük bir yatak odasını daha dekoratif göstermek için ne yapılabilir? Sorunun cevabı resimde. Yatağın dayadığı duvar kırmızı tuğla taşlarla döşenerek modern bir dizayn elde edilmiş. Eğer yatak başlığı kullanılsa mevcut alan az da olsa daha da daralacaktı.
Evin banyosu dairenin kendi gibi çok büyük değil. O halde depolama için akıllı çözümler bulmak gerek. Resimde lavabo çok fazla yer kaplamazken tezgah yerine niş gibi duvar kullanılması depolama için alternatif alan yaratmış. Ek olarak büyük ayna üzerindeki iki adet şeffaf askılık bir diğer parlak fikir.
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