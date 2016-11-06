Sıcaklığıyla insanı kendine çağıran 8 müstakil ev

Uzun sayılabilecek bir aradan sonra tekrar bir ev tanıtım daha yazısıyla sizlerle birlikteyiz. Kışın kendini iyiden iyiye hissettirdiği, havanın ve sonbaharın soğuk yüzünü bizlere yavaş yavaş gösterdiği bugünlerde, yazımızın başlığı da elbette tesadüf sayılamaz. Bu yüzden biz de sizlere bugün, baktıkça içinizi ısıtacağını düşündüğümüz 8 farklı müstakil ev modelini tanıtmaya çalışacağız. Kuşku yok ki müstakil bir eve sahip olmak, özellikle ülkemizde belli bir şanslı azınlığın ulaşabileceği bir lüks durumunda. Ancak yine de hayallere set çekmek mümkün değil ve şimdi değilse bile gelecekte bunlara sahip olmanızın önü elbette her zaman açık. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan bu iç ısıtan ev modellerimizi yakından incelemeye başlayalım.
Ahşabın en güzel uygulanışlarından birine tanık olduğumuz bu müstakil ev Almanya’da yer alıyor. Ağaç ve dolayısıyla ahşap konusunda sıkıntı çekilmeyn Orta Avrupa’da, bu yüzden söz konusu materyalin sıkça kullanıldığını biliyoruz. Yeni teknolojiler bütünüyle uygulansa, endüstriyel tarz oldukça dominant bir pozisyona geçse bile ahşabın verdiği sıcaklık, samimiyet ve romansı başka materyallerde bulmak gerçekten oldukça zor.
İkinci olarak ülkemizden ve başlığımıza da uygun olarak, ülkemizin sıcacık ve bir o kadar da popüler ilçelerinden biri olan Bodrum’un Gümüşlük beldesinden bir evle devam etmek istiyoruz. Yöreye özgü bitki ve çiçeklerle adeta sarıp sarmalanan bu taş ev, sadece yaz mevsimi için değil, haftasonları ya da uzun tatil kaçamakları için kış mevsiminde de ideal görünüyor.
Fotoğrafını gördüğümüz ev modeline baktığımızda ilk dikkati çeken hiç kuşku yok ki teraslarını genişliği oluyor. İlk örneğimizde gördüğümüz başarılı ahşap uygulamasını burada da ve özellikle zemin döşemesinde de görmek mümkün. Buna ek olarak modern mimarinin de tüm nimetlerinden sonuna kadar yararlanıldığını söylemek gerekir. Bilhassa aileler için oldukça makul bir ev gibi görünüyor.
Bu güzel evin ne kadar küçük ama sevimli göründüğüne bakar mısınız! Adeta çocukluğumuzda hayalini kurduğumuz ağaçların üstündeki evler gibi. Elbette ki fotoğrafına bakarak algıladığımızdan çok daha büyük bir ev ama bu görüntüsü bile içimizi ısıtmaya yetiyor. Tasarlayan mimarları alkışlamak gerek.
Yine ülkemizden bir örnek modelle devam ediyoruz. Bu kez tamamen ahşaptan masalsı bir müstakil evle karşınızdayız. Fotoğrafını gördüğünüz ev Bursa’da yer alıyor. Taraçalandırılmış bir arazide adeta bir şahin gibi önündeki manzaraya bakan evin terası ve bahçesi de oldukça geniş bir hareket imkanı sağlamakta. Hem yaz hem de kış tatilleri için uygun olması ise en büyük avantajı.
Bir kez daha Polonya’dan bir örnek model seçiyoruz ancak bu seferki oldukça farklı gözküyor. Özellikle yüksek tavanları ve oldukça keskin ve dik çatısı dikkatli gözlerden kaçacak gibi değil. Yüksek tavanın özellikle revaçta olduğu şu günlerde, ülkemiz mimarları ve dekorasyon tüketicileri için de esin kaynağı olmaya aday modellerden bir tanesi.
Türk mimarlara ait projesiyle bu müstakil evimiz de modern bir duruş, kompakt bir yapı sunuyor ve aradığınız her şeyi bulmayı vaad ediyor. Teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanmayı hedef aldığı anlaşılan tasarımda, havuzdan bahçeye ve terasa kadar her türlü lüksü bulmak mümkün. Rahatına düşkün olanlar için birebir.
Kışın yaklaşmaya başladığı bugünlerde, sergilediğimiz ev modelleriyle içinizi biraz olsun ısıtabildiğimizi umuyoruz. Birbirinden değişik ve her zevke hitap eden ev modellerinden sınırsız sayıda örneği sitemizin ilgili sayfalarında bulabilirsiniz. Bunlardan birkaç örneği derlediğimiz, daha önce yine sitemizde yayınlanan ve ‘Görür görmez insanın çarpan masal gibi 6 ev’ başlığını taşıyan yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.