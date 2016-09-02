​Dünyanın ucundaymış gibi duran şaşırtıcı ahşap ev

Son olarak kendimizi yatak odasında buluyoruz. Küçük evin diğer bölümüne karşı şaşırtıcı genişlikte bir oda burası. Yine büyük pencereler vadinin panoramik manzarasını olduğu gibi odaya taşımış. Böyle bir manzaraya uyanmayı kim dilemez ki?

Yatak odasının dekorasyonuna gelince… Mevcut alanın darlığından ötürü evin genel olarak sade bir tarzı var. Ancak tamamen sıkıcı ve tekdüze değil. Mutfaktaki eğlenceli yeşil sandalyeler gibi yatak odasının örtüsü de ilginç bir desen. Zaten nefis manzara başlı başına dikkat çekici. Daha fazla süslemeye ihtiyaç duyulmamış. Ek olarak yatak odasından balkona doğrudan erişim bulunuyor.

Daha fazla ahşap ev görmek isterseniz ’Komşuları kıskandıracak 7 nefis ahşap ev’ başlığına göz atabilirsiniz.