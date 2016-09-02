​Dünyanın ucundaymış gibi duran şaşırtıcı ahşap ev

Bugün Brezilya'da inşa edilen bir ahşap ev projesini inceleyeceğiz. Cabana Mimarlık tarafından Sao Paulo eyaletinin Guagarema bölgesinde yer alan ev, bir tepenin en uç noktasında yer alıyor. Tam da bu özelliğinden dolayı nefes kesici. Daha önce pek çok ahşap ev projesi gördük. Kimi zaman orman içerisinde yer alan bu evler mimarisiyle dikkat çekse de konumundan ötürü etkileyici olan ev sayısı epey azdır. Bazı insanlar deniz kenarında yaşamayı severken bazıları da risk almayı sever. Gelin bu büyüleyici ev projesine yakından bakalım.
Alışılmışın dışında yer alan konumundan ötürü ahşap ev adeta tepenin kenarına tünemiş gibi duruyor. Üstelik kenarında bile denemez, neredeyse havada yüzüyor. Böyle bir yerde yaşamak kesinlikle heyecan verici olurdu. Özellikle enfes manzarasından ötürü.
Dış cephesine gelirsek, evin yapısında kullanılan koyu ahşap etrafını çevreleyen doğa ile güzel bir kompozisyon sağlayarak sıcak bir renk vermiş. Küçük bir kulübe görünümünde olsa da evin genel estetik özellikleri ihmal edilmemiş. Örneğin sıradan bir model yerine içe doğru eğimli kelebek çatısı var.
Birinci fotoğrafta ev havada duruyor gibi bir yanılsama yaratsa da bu açıdan destekleyici direkler daha net. Görüldüğü üzere çok uzun değiller. Hatta ilk direkler çok kısa. Böyle bir evde oturmak akla ilk önce güvenli mi sorusunu getiriyor. Emin olun tamamen güvenli. Suya dayanıklı direkler oldukça sağlam. Aynı zamanda beton bloklarla toprağa gömülü durumda.
Evin yan cephesine göz attığımız resimde bina kapısını görüyoruz. Aynı zamanda güzel manzaranın tadını çıkarmak için balkon da bulunuyor. Balkon güvenliği ile ilgili soru işaretleri oluşabilir, hemen cevaplayalım. Ev ile dış alan arasında güçlü bir bölünme yaratmayan tel korkuluk çelikten yapılma. Böylece hem güvenlik sağlanmış oluyor hem de çevreyle bütünleşmek daha kolay hale geliyor. Son olarak bu açıdan kirişlerden dayanak alan çatının uzatılmış kısmını görebilirsiniz. Bu sayede balkon yağmur, kar gibi iklim olaylarına karşı korunaklı hale gelir.
Sıra geldi ahşap evin içini görmeye… Evin tüm iç alanı 65 metrekare. Fotoğrafta küçük mutfak hemen dikkati çekiyor. Boyutlu küçük olabilir ama işlevsellik bakımından hiçbir eksiği yok. Kısacası tam donanımlı bir mutfakta olan her türlü temel ekipmana sahip. Mini bir buzdolabı, küçük mikrodalga fırını ve lavabosu mevcut. Geniş pencere önüne denk gelen masası şahane yemekler için ideal.
Yemek masasının nefis manzarasını bu açıdan çok daha iyi görüyoruz. Küçük ahşap masa duvara dayandırılarak tam pencere önüne konumlandırılmış. Canlı yeşil sandalyeleri mekana sevimli bir hava katıyor. Pencerenin yanında uzun ince bir dolap var. Çeşitli mutfak malzemeleri için depolama sağlayan dolap uygun bir boşluğa yerleştirilerek manzaradan feragat edilmiyor. L şeklindeki geniş pencere ise büyüleyici manzaraya ev sahipliği ederken gözlerimiz bayram ediyor.
Son olarak kendimizi yatak odasında buluyoruz. Küçük evin diğer bölümüne karşı şaşırtıcı genişlikte bir oda burası. Yine büyük pencereler vadinin panoramik manzarasını olduğu gibi odaya taşımış. Böyle bir manzaraya uyanmayı kim dilemez ki?
Yatak odasının dekorasyonuna gelince… Mevcut alanın darlığından ötürü evin genel olarak sade bir tarzı var. Ancak tamamen sıkıcı ve tekdüze değil. Mutfaktaki eğlenceli yeşil sandalyeler gibi yatak odasının örtüsü de ilginç bir desen. Zaten nefis manzara başlı başına dikkat çekici. Daha fazla süslemeye ihtiyaç duyulmamış. Ek olarak yatak odasından balkona doğrudan erişim bulunuyor.
Daha fazla ahşap ev görmek isterseniz ’Komşuları kıskandıracak 7 nefis ahşap ev’ başlığına göz atabilirsiniz.