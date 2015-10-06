Teras izolasyonu, dekorasyonu ve mobilyaları ile terasınız hakkında her şey

Evinde teras olarak kullanılabilecek alanı olanlar dekorasyon sırasında en çok bu alana özen gösterebilirler çünkü hem dekorasyonu gökyüzü ile buluşturan açık ve ferah yapısı hem de geniş manzarası ile evin en çok kullanılan alanı olacaktır. Ev dekorasyonunuzda bu kadar önemli bir yeri olan teraslar hakkında aklınıza takılan bütün sorular için bu yazımızda cevaplar sunmayı umuyoruz. Bu yazımızda, birbirinden güzel örnek teras dekorları ile mobilyalar, aksesuarlar ve teras izolasyonu hakkında fikir ve öneriler bulacaksınız.
Dekorasyon, mobilya ve aksesuar önerilerini, örnek tasarımlara bırakarak bu kısımda biraz izolasyondan bahsedelim. Teras izolasyonu mutlaka profesyonel bir ekip yardımıyla yapılması gereken bir işlemdir. Betonarme yapılarda teras ve çatılara döşenen beton zemin su izolasyonu için yeterli değildir. Beton malzeme yüzde yüz homojen yapıda olmadığı için aralarda kalan mikro boşluklardan veya kılcal çatlaklardan su sızdıracak ve zamanla sızan su beton ve hatta yan duvarlarda nemlenme ve su akıntısı gibi sorunlara neden olacaktır. Bunun önüne geçebilmek için çeşitli izolasyon, su geçişini engelleme yöntemleri vardır. Bunlardan ilki su geçirmez membran tabaka ile beton yüzeyi kaplamaktır. Bu yöntem pratik ve düşük maliyetli olduğu için sıkça tercih edilir ancak membran örtünün birleşim noktalarında oluşabilecek işçilik hataları veya zamanla oluşacak yıpranmalar sorun yaratacaktır. Bitumlu membran, PVC ve epidiyel gibi çeşitleri bulunan membran örtü pek uzun ömürlü bir uygulama sayılmaz. İkinci yöntem epoksi kaplama yöntemidir. Yapışkan kıvamıyla yüzeye kaplanan epoksi malzeme sertleşerek seramik gibi parlak bir yapıya dönüşür. Son derece sert ve su geçirmez özellikte olan epoksi yüzey oldukça uzun ömürlüdür ancak kırılma riski taşır ayrıca pek ekonomik bir yöntem değildir. Son izolasyon yöntemi ise beton zemin tabliyesinin kristalize astarlarla suya karşı kitlenmesidir. Epoksi'ye göre daha hesaplı, membran'a göre daha sağlam bir yöntemdir. Bütün bu sonradan uygulanabilen yöntemlerin dışında, çatı ve teraslar için, binanın inşaatı sırasında uygulanabilecek ısı ve su izolasyonu levhaları vardır. Fabrikalarda üretilen ve uygulaması meşakkatli olan bu çok katmanlı izolasyon levhaların, ağır oldukları için binanın inşaatı sırasında gerekli hesaplar yapılarak uygulanması gerekir. Kaplama, harç, beton, yalıtım levhası, buhar kesici katman gibi birçok katmandan oluşan ve birçok çeşidi bulunan levhalar izolasyon için son derece uygun malzemelerdir.
Teras izolasyonunu, size en uygun yöntemle tamamladıktan sonra geriye mobilya ve aksesuarlarınızı seçerek mükemmel vakit geçirebileceğiniz teraslar dekore etmek kalıyor. Daha fazla örnek tasarıma ihtiyaç duyarsanız sitemizde arama yapabilirsiniz veya farklı önerilerin sunulduğu “Teras çatı modelleri için örnekler” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Başınızın üzerinde güneş ve havadan başka bir şey olmadan yemek yemenin keyfi başkadır. Akşam yemeği ise yıldızları da unutmayalım. Böyle bir keyfi terasınızda yaşamak için terasa bir yemek masası atmak yeterli olacaktır. Akdeniz stilinin en güzel renklerinin seçildiği bu teras dekorasyonunda, paletler üzerine yerleştirilmiş minderle oluşturulan kanepe ve ferahlatıcı renklerle bezeli yemek masası kullanılmış. Oldukça sade, mütevazi ve şık bir dekor.
Yemek odası, barbekü alanı, oturma odası ve hatta kış bahçesi olarak kullanıma uygun tasarlanmış çok yönlü ve son derece şık bir teras dekorasyonu. Açılır kapanır özellikte pergola çatı yapısı ve geniş kullanım alanı ile evin en gözde mekanı olmayı hak ediyor. Modern çizgilere sahip konforlu mobilyaları, aksesuarları, zemin ve duvarda kullanılan malzemeleri ile başarılı bir uyumun yakalandığı tasarım Bworks imzası taşıyor. Evin diğer alanlarına da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Her yönüyle ilham veren başarılı bir tasarım.
Teras dekorasyonu denince bitkilendirme olmadan olmaz. Şehir hayatından bıkan insanın doğaya duyduğu özlemin bir sonucu olan bahçe, teras gibi alanlarda en önemli unsur elbette ki bitkilendirmedir. Sadece saksılarla değil saksı olarak kullanabileceğiniz onlarca farklı obje ile dekorasyonunuzu zenginleştirebilirsiniz. Son zamanlarda otomobil lastikleri, palet veya kasalar özellikle endüstriyel stil içerisinde oldukça sık kullanılıyor. Örnek dekordaki renkli kasalar hem dekoratif hem de saksılık olarak son derece uyumlu kullanılmış. Stilin belirgin özelliklerini çok güzel yansıtan bu detayı başka birçok stilde rahatça kullanabilirsiniz.
Teras dekorasyonunun en temel amacı rahat bir ortam yaratmak olduğu için kullanılabilecek en uygun koltuk çeşidi de yumuşacık ve rahat sofalar olacaktır. Her renk ve stile uygun bulabileceğiniz sofalar ile mükemmel teraslar dekor edebilirsiniz. Tahta oyma, varak, yaldız, püskül gibi ağır detayları bulunmadığından kullanımı ve temizliği de oldukça kolaydır.
Özellikle bahçe içi ortamlarda bitkilendirmenin natürel görüntüsünü çok iyi tamamladığı için ahşap, son derece kullanışlı bir dekor malzemesidir. Bol ağaçlı, bitkili bahçe ve terasların en gözde dekor elemanı olan ahşabı ister zemin ve çatıda, ister mobilyalarda, isterseniz aksesuarlarda ya da hepsinde birden kullanın, asla olumsuz sonuç almazsınız. Bu dekorda zemini ve korkulukları ahşap olan kare terasa hasır bahçe mobilyası uygulanmış. Oldukça masrafsız, kolay ve pratik bir dekor ve buna rağmen türünün en iyilerinden.
Beyaz ve klasik korkulukların kullanıldığı terasa sade ve yine beyaz bir koltuk eklenmiş. Dekorun hiçbir abartısı ya da gösterişi yok ancak kullanılan ögelerin uyumu ve bütünlüğü o kadar başarılı ve bulunduğu manzara öylesine göz dolduruyor ki böyle bir terasın başka hiçbir özelliğe ihtiyacı kalmıyor.
Hazır manzaradan söz açılmışken bir de şuna bakın. Teras dekorasyonunun yarısını dekorun mobilyası, stili, aksesuarı, rengi, şekli, çatısı, mimarisi oluşturuyorsa diğer yarısını da bulunduğu manzara oluşturur. Görseldeki gibi bir terasınız varsa zaten dekorasyonu için fazla emek harcamanıza gerek kalmaz çünkü bir iki koltuk bile size muazzam güzellikte bir teras keyfi yaşatacaktır. Bu dekorda kullanılan bahçe mobilyaları modeli ve rahatlığı ile terasın hakkını veriyor.
Çocuk ürünlerinden ilham alınarak yetişkinler için üretilen ürünler içinde en iyi fikir salıncak koltuklar olsa gerek. Her teras, balkon ve bahçenin gözde mobilyası olabilen salıncak koltuklar binlerce farklı renk ve stilde üretilen modelleri ile mekanlarınızı süslemeye devam ediyor. Bu dekorda kullanılan koltuk stili ve renkleri ile dekorun çizgisini zenginleştirmiş.
Ahşap zeminin her dekora güzellik katan özelliğini kullanan bu siyah dekor hemen her detayında ilham verecek fikirler taşıyor. Dar alanlar için son derece kullanışlı mobilya seti ve bitkilendirmeden barbeküye kadar unutulmamış bütün detayları ile oldukça başarılı bir dizayn.
Özellikle kanepe, sedir, sandalye gibi sert malzemeden üretilen oturma gruplarının, vazgeçilmezi olan minderler, etnik desenleri, renkleri ve çeşit çeşit modelleri ile balkon ve teras dekorasyonlarının vurgusunu üstlenmeye devam ediyor. Teras dekorlarınızı güzelleştirmek ve canlandırmak için hemen her stile ve renge uyacak bir tekstil ürünü bulabilirsiniz.