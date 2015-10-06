Teras izolasyonu, dekorasyonu ve mobilyaları ile terasınız hakkında her şey

Evinde teras olarak kullanılabilecek alanı olanlar dekorasyon sırasında en çok bu alana özen gösterebilirler çünkü hem dekorasyonu gökyüzü ile buluşturan açık ve ferah yapısı hem de geniş manzarası ile evin en çok kullanılan alanı olacaktır. Ev dekorasyonunuzda bu kadar önemli bir yeri olan teraslar hakkında aklınıza takılan bütün sorular için bu yazımızda cevaplar sunmayı umuyoruz. Bu yazımızda, birbirinden güzel örnek teras dekorları ile mobilyalar, aksesuarlar ve teras izolasyonu hakkında fikir ve öneriler bulacaksınız.

Dekorasyon, mobilya ve aksesuar önerilerini, örnek tasarımlara bırakarak bu kısımda biraz izolasyondan bahsedelim. Teras izolasyonu mutlaka profesyonel bir ekip yardımıyla yapılması gereken bir işlemdir. Betonarme yapılarda teras ve çatılara döşenen beton zemin su izolasyonu için yeterli değildir. Beton malzeme yüzde yüz homojen yapıda olmadığı için aralarda kalan mikro boşluklardan veya kılcal çatlaklardan su sızdıracak ve zamanla sızan su beton ve hatta yan duvarlarda nemlenme ve su akıntısı gibi sorunlara neden olacaktır. Bunun önüne geçebilmek için çeşitli izolasyon, su geçişini engelleme yöntemleri vardır. Bunlardan ilki su geçirmez membran tabaka ile beton yüzeyi kaplamaktır. Bu yöntem pratik ve düşük maliyetli olduğu için sıkça tercih edilir ancak membran örtünün birleşim noktalarında oluşabilecek işçilik hataları veya zamanla oluşacak yıpranmalar sorun yaratacaktır. Bitumlu membran, PVC ve epidiyel gibi çeşitleri bulunan membran örtü pek uzun ömürlü bir uygulama sayılmaz. İkinci yöntem epoksi kaplama yöntemidir. Yapışkan kıvamıyla yüzeye kaplanan epoksi malzeme sertleşerek seramik gibi parlak bir yapıya dönüşür. Son derece sert ve su geçirmez özellikte olan epoksi yüzey oldukça uzun ömürlüdür ancak kırılma riski taşır ayrıca pek ekonomik bir yöntem değildir. Son izolasyon yöntemi ise beton zemin tabliyesinin kristalize astarlarla suya karşı kitlenmesidir. Epoksi'ye göre daha hesaplı, membran'a göre daha sağlam bir yöntemdir. Bütün bu sonradan uygulanabilen yöntemlerin dışında, çatı ve teraslar için, binanın inşaatı sırasında uygulanabilecek ısı ve su izolasyonu levhaları vardır. Fabrikalarda üretilen ve uygulaması meşakkatli olan bu çok katmanlı izolasyon levhaların, ağır oldukları için binanın inşaatı sırasında gerekli hesaplar yapılarak uygulanması gerekir. Kaplama, harç, beton, yalıtım levhası, buhar kesici katman gibi birçok katmandan oluşan ve birçok çeşidi bulunan levhalar izolasyon için son derece uygun malzemelerdir.

Teras izolasyonunu, size en uygun yöntemle tamamladıktan sonra geriye mobilya ve aksesuarlarınızı seçerek mükemmel vakit geçirebileceğiniz teraslar dekore etmek kalıyor. Daha fazla örnek tasarıma ihtiyaç duyarsanız sitemizde arama yapabilirsiniz veya farklı önerilerin sunulduğu “Teras çatı modelleri için örnekler” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.