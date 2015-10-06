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Teras izolasyonu, dekorasyonu ve mobilyaları ile terasınız hakkında her şey

Homify Homify
Arredo pallet, interiordave interiordave Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
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Evinde teras olarak kullanılabilecek alanı olanlar dekorasyon sırasında en çok bu alana özen gösterebilirler çünkü hem dekorasyonu gökyüzü ile buluşturan açık ve ferah yapısı hem de geniş manzarası ile evin en çok kullanılan alanı olacaktır. Ev dekorasyonunuzda bu kadar önemli bir yeri olan teraslar hakkında aklınıza takılan bütün sorular için bu yazımızda cevaplar sunmayı umuyoruz. Bu yazımızda, birbirinden güzel örnek teras dekorları ile mobilyalar, aksesuarlar ve teras izolasyonu hakkında fikir ve öneriler bulacaksınız.

Dekorasyon, mobilya ve aksesuar önerilerini, örnek tasarımlara bırakarak bu kısımda biraz izolasyondan bahsedelim. Teras izolasyonu mutlaka profesyonel bir ekip yardımıyla yapılması gereken bir işlemdir. Betonarme yapılarda teras ve çatılara döşenen beton zemin su izolasyonu için yeterli değildir. Beton malzeme yüzde yüz homojen yapıda olmadığı için aralarda kalan mikro boşluklardan veya kılcal çatlaklardan su sızdıracak ve zamanla sızan su beton ve hatta yan duvarlarda nemlenme ve su akıntısı gibi sorunlara neden olacaktır. Bunun önüne geçebilmek için çeşitli izolasyon, su geçişini engelleme yöntemleri vardır. Bunlardan ilki su geçirmez membran tabaka ile beton yüzeyi kaplamaktır. Bu yöntem pratik ve düşük maliyetli olduğu için sıkça tercih edilir ancak membran örtünün birleşim noktalarında oluşabilecek işçilik hataları veya zamanla oluşacak yıpranmalar sorun yaratacaktır. Bitumlu membran, PVC ve epidiyel gibi çeşitleri bulunan membran örtü pek uzun ömürlü bir uygulama sayılmaz. İkinci yöntem epoksi kaplama yöntemidir. Yapışkan kıvamıyla yüzeye kaplanan epoksi malzeme sertleşerek seramik gibi parlak bir yapıya dönüşür. Son derece sert ve su geçirmez özellikte olan epoksi yüzey oldukça uzun ömürlüdür ancak kırılma riski taşır ayrıca pek ekonomik bir yöntem değildir. Son izolasyon yöntemi ise beton zemin tabliyesinin kristalize astarlarla suya karşı kitlenmesidir. Epoksi'ye göre daha hesaplı, membran'a göre daha sağlam bir yöntemdir. Bütün bu sonradan uygulanabilen yöntemlerin dışında, çatı ve teraslar için, binanın inşaatı sırasında uygulanabilecek ısı ve su izolasyonu levhaları vardır. Fabrikalarda üretilen ve uygulaması meşakkatli olan bu çok katmanlı izolasyon levhaların, ağır oldukları için binanın inşaatı sırasında gerekli hesaplar yapılarak uygulanması gerekir. Kaplama, harç, beton, yalıtım levhası, buhar kesici katman gibi birçok katmandan oluşan ve birçok çeşidi bulunan levhalar izolasyon için son derece uygun malzemelerdir.

Teras izolasyonunu, size en uygun yöntemle tamamladıktan sonra geriye mobilya ve aksesuarlarınızı seçerek mükemmel vakit geçirebileceğiniz teraslar dekore etmek kalıyor. Daha fazla örnek tasarıma ihtiyaç duyarsanız sitemizde arama yapabilirsiniz veya farklı önerilerin sunulduğu “Teras çatı modelleri için örnekler” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Açık hava yemek odanız

ATICOS EN SITGES by HOME DECO , Home Deco Decoración Home Deco Decoración Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Beyaz
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

Başınızın üzerinde güneş ve havadan başka bir şey olmadan yemek yemenin keyfi başkadır. Akşam yemeği ise yıldızları da unutmayalım. Böyle bir keyfi terasınızda yaşamak için terasa bir yemek masası atmak yeterli olacaktır. Akdeniz stilinin en güzel renklerinin seçildiği bu teras dekorasyonunda, paletler üzerine yerleştirilmiş minderle oluşturulan kanepe ve ferahlatıcı renklerle bezeli yemek masası kullanılmış. Oldukça sade, mütevazi ve şık bir dekor.

Modern ve konforlu bir teras

TD HOUSE, BWorks BWorks Modern Balkon, Veranda & Teras
BWorks

TD HOUSE

BWorks
BWorks
BWorks

Yemek odası, barbekü alanı, oturma odası ve hatta kış bahçesi olarak kullanıma uygun tasarlanmış çok yönlü ve son derece şık bir teras dekorasyonu. Açılır kapanır özellikte pergola çatı yapısı ve geniş kullanım alanı ile evin en gözde mekanı olmayı hak ediyor. Modern çizgilere sahip konforlu mobilyaları, aksesuarları, zemin ve duvarda kullanılan malzemeleri ile başarılı bir uyumun yakalandığı tasarım Bworks imzası taşıyor. Evin diğer alanlarına da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Her yönüyle ilham veren başarılı bir tasarım.

Kullanışlı aksesuarlar

Arredo pallet, interiordave interiordave Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
interiordave

interiordave
interiordave
interiordave

Teras dekorasyonu denince bitkilendirme olmadan olmaz. Şehir hayatından bıkan insanın doğaya duyduğu özlemin bir sonucu olan bahçe, teras gibi alanlarda en önemli unsur elbette ki bitkilendirmedir. Sadece saksılarla değil saksı olarak kullanabileceğiniz onlarca farklı obje ile dekorasyonunuzu zenginleştirebilirsiniz. Son zamanlarda otomobil lastikleri, palet veya kasalar özellikle endüstriyel stil içerisinde oldukça sık kullanılıyor. Örnek dekordaki renkli kasalar hem dekoratif hem de saksılık olarak son derece uyumlu kullanılmış. Stilin belirgin özelliklerini çok güzel yansıtan bu detayı başka birçok stilde rahatça kullanabilirsiniz.

Rahat sofalar

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Teras dekorasyonunun en temel amacı rahat bir ortam yaratmak olduğu için kullanılabilecek en uygun koltuk çeşidi de yumuşacık ve rahat sofalar olacaktır. Her renk ve stile uygun bulabileceğiniz sofalar ile mükemmel teraslar dekor edebilirsiniz. Tahta oyma, varak, yaldız, püskül gibi ağır detayları bulunmadığından kullanımı ve temizliği de oldukça kolaydır.

Ahşap teras büyüsü

House 2, New Delhi, India, Morphogenesis Morphogenesis Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Morphogenesis

House 2, New Delhi, India

Morphogenesis
Morphogenesis
Morphogenesis

Özellikle bahçe içi ortamlarda bitkilendirmenin natürel görüntüsünü çok iyi tamamladığı için ahşap, son derece kullanışlı bir dekor malzemesidir. Bol ağaçlı, bitkili bahçe ve terasların en gözde dekor elemanı olan ahşabı ister zemin ve çatıda, ister mobilyalarda, isterseniz aksesuarlarda ya da hepsinde birden kullanın, asla olumsuz sonuç almazsınız. Bu dekorda zemini ve korkulukları ahşap olan kare terasa hasır bahçe mobilyası uygulanmış. Oldukça masrafsız, kolay ve pratik bir dekor ve buna rağmen türünün en iyilerinden.

Böyle bir manzara ile başka bir aksesuara ihtiyacınız kalmaz

Gazebo Restaurant Yeniköy, Bozantı Mimarlık Bozantı Mimarlık Modern Balkon, Veranda & Teras
Bozantı Mimarlık

Gazebo Restaurant Yeniköy

Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık

Beyaz ve klasik korkulukların kullanıldığı terasa sade ve yine beyaz bir koltuk eklenmiş. Dekorun hiçbir abartısı ya da gösterişi yok ancak kullanılan ögelerin uyumu ve bütünlüğü o kadar başarılı ve bulunduğu manzara öylesine göz dolduruyor ki böyle bir terasın başka hiçbir özelliğe ihtiyacı kalmıyor.

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Ve de böyle bir manzara ile…

Bars Round IAM Design Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
IAM Design

Bars Round

IAM Design
IAM Design
IAM Design

Hazır manzaradan söz açılmışken bir de şuna bakın. Teras dekorasyonunun yarısını dekorun mobilyası, stili, aksesuarı, rengi, şekli, çatısı, mimarisi oluşturuyorsa diğer yarısını da bulunduğu manzara oluşturur. Görseldeki gibi bir terasınız varsa zaten dekorasyonu için fazla emek harcamanıza gerek kalmaz çünkü bir iki koltuk bile size muazzam güzellikte bir teras keyfi yaşatacaktır. Bu dekorda kullanılan bahçe mobilyaları modeli ve rahatlığı ile terasın hakkını veriyor.

Salıncak koltuklar

homify Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
homify

homify
homify
homify

Çocuk ürünlerinden ilham alınarak yetişkinler için üretilen ürünler içinde en iyi fikir salıncak koltuklar olsa gerek. Her teras, balkon ve bahçenin gözde mobilyası olabilen salıncak koltuklar binlerce farklı renk ve stilde üretilen modelleri ile mekanlarınızı süslemeye devam ediyor. Bu dekorda kullanılan koltuk stili ve renkleri ile dekorun çizgisini zenginleştirmiş.

Özenli bir dekor

2 QM BALKON IM KAROVIERTEL, HAMBURG, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Ahşap zeminin her dekora güzellik katan özelliğini kullanan bu siyah dekor hemen her detayında ilham verecek fikirler taşıyor. Dar alanlar için son derece kullanışlı mobilya seti ve bitkilendirmeden barbeküye kadar unutulmamış bütün detayları ile oldukça başarılı bir dizayn.

Desenli tekstil ürünleri

Cobertura São Caetano do Sul - SP, Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores

Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores

Özellikle kanepe, sedir, sandalye gibi sert malzemeden üretilen oturma gruplarının, vazgeçilmezi olan minderler, etnik desenleri, renkleri ve çeşit çeşit modelleri ile balkon ve teras dekorasyonlarının vurgusunu üstlenmeye devam ediyor. Teras dekorlarınızı güzelleştirmek ve canlandırmak için hemen her stile ve renge uyacak bir tekstil ürünü bulabilirsiniz.

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Genel olarak teras izolasyonu ve dekorasyonu konusundaki bu önerileri siz nasıl buldunuz?

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