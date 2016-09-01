Küçük alanlar için farklı dizayn örnekleri

Gömme dolap yerine resimde yer alan ve fonksiyonları açısından çok fonksiyonlu olan dolaplardan tercih edebilirsiniz. Bu sayede hem elbise dolabı olarak işlev gören hem de farklı özellikleri ile sizlere fonksiyonellik sağlayan bir dolaba sahip olarak hem odanızı görselleştirebilirsiniz hem de dekorasyonunuzun daha şık ve daha zarif olmasını sağlayabilirsiniz.