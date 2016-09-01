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Küçük alanlar için farklı dizayn örnekleri

umit atdağ umit atdağ
homify Minimalist Giyinme Odası
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Yeni eve taşındığınızda mutlaka evinizin şık olmasını istersiniz. ancak bazı durumlarda evinizin içinde yeterli alan bulunmadığı için istediğiniz tasarımı yapamadığınız için mutsuz olursunuz. Bu gibi durumlarda yardımınıza homify yetişiyor ve size dar alanların estetik tasarımları için farklı örnekler sunuyor. Bu örneklerde küçük hacimli odalarda dolapların  şık ve zarif yerleşimi, oda içinde estetik dekorasyon ip uçları yer alıyor. Dünya üzerinde yer alan  farklı dizayn örneklerini sizlere sunan homify evinizde yatak odası veya giyinme odası dekorasyonu için sizlere kolaylık sağlıyor. Gömme dolaplarınızın oda içinde şık, zarif ve estetik bir şekilde durmasını sağlamak için yapmanız gereken farklı dekorasyon örneklerini detaylıca incelemek ve evinize uygulamaktır.

Raf sistemleri

homify İskandinav Giyinme Odası Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Eğer gömme dolap için ideal yeriniz yoksa yapmanız gereken modern ve şık rafları tercih etmektir. Modern raf sistemleri örnek dekorasyonda olduğu gibi odanızın duvarları ve diğer mobilyalar ile oldukça şık ve estetik dekorasyonlar oluşturabiliyorsunuz.İstediğiniz renk ve desende uygulanabilen raf sistemleri evlerinizi daha şık ve daha modern bir görünüme kavuşturacaktır.

Şık adaptasyon dizaynlar

Closets. Cocina y Cristales | Natura Residencial. , Avianda Kitchen Design Avianda Kitchen Design Minimalist Giyinme Odası İşlenmiş Ahşap Ahşap rengi
Avianda Kitchen Design

Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design

Oda içinde gömme dolabınız yoksa dolapları gömme dolabı şeklinde yerleştirerek resimdeki gibi şık bir adaptasyon ile dekorasyon içerisine yerleştirebilirsiniz. Oda içine alçıpan duvar örerek resimdeki dolabın sağ tarafında olduğu gibi normal dolabı gömme dolap gibi gösterebilir ve odanızın içine  şık bir şekilde adapte etmiş olursunuz.

Çok fonksiyonlu dolap

homify Minimalist Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

Gömme dolap yerine resimde yer alan ve fonksiyonları açısından çok fonksiyonlu olan dolaplardan tercih edebilirsiniz. Bu sayede hem elbise dolabı olarak işlev gören hem de farklı özellikleri ile sizlere fonksiyonellik sağlayan bir dolaba sahip olarak hem odanızı görselleştirebilirsiniz hem de  dekorasyonunuzun daha şık ve daha zarif olmasını sağlayabilirsiniz.

Özel tasarımlar

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México Modern Giyinme Odası Masif Ahşap Ahşap rengi
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

Dolapların tasarımı genel olarak klasik bir şekilde yapılıyor olsa da özel tasarımlara sahip dolaplar yaptırarak odanızın şekline ve boyutuna uygun bir dolaba sahip olabilirsiniz. Dolap tasarımını ihtiyacınıza göre  şekillendirip evinizin ve giyinme odanızın çok fonksiyonel olmasını sağlayabilirsiniz. İster gizli çekmeceler ister geniş bölmeler yaparak ihtiyacınıza göre depolama alanlarına sahip olabilirsiniz.

Seğment alanları

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Eklektik Giyinme Odası
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Yatak odalarında bulunan veya giyinme odalarında bulunan dolaplar sadece elbiseler için kullanılmazlar. Resimde yer alan dolap modelinde olduğu gibi özel segment alanları bulunan modeller tasarlanarak yatak odasında dolap olarak görev yapan aynı zamanda segment alanları ile yatak odalarını güzelleştiren dolaplara sahip olabilirsiniz.

Gömme dolaplar

DEPARTAMENTO EN BOSQUE REAL, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores Modern Giyinme Odası
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

Yatak odasında ihtiyaç duyulan dolaplar için en ideal olanı gömme dolaplardır. Resimde yer alan  gömme dolaplar oldukça şık bir şekilde yerleştirilmiş ve yatak odası içinde yar işgal ederek alan daraltması önlenmiştir. Çekmeceler ve dolap bölmelerinden oluşan  örnek gömme dolap dekorasyonun bir parçası olarak oldukça zarif ve şık bir şekilde yerleştirilmiş.

Basit formlar

homify Modern Giyinme Odası Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Bir çatı katında veya 1 + 1 evlerde yaşıyorsanız resimdeki gibi  fonksiyonel ve işlevsel bir tasarım ile çok az yer işgal eden ancak dekorasyonu güzelleştirdiği gibi ihtiyaçlarınıza da cevap verebilen bir dolaba sahip olabilirsiniz. Beyaz rengin saflığı ile alanı daha aydınlık bir alan haline getirebilirsiniz.

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