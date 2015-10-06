En güzel örnekleriyle beyaz yatak odası takımları

Renk temalı dekorasyon yazıları serimizin bu ilk örneğinde ülkemizden ve dünyanın çeşitli dekorasyon ekollerinden örneklerle sizlere beyaz yatak odası takımlarını tanıtmaya çalışacağız. Hem asil hem de sade görünümüyle beyaz renk dekorasyon dünyasının vazgeçilmez renklerindendir. Huzurlu, rahat ve kaliteli bir uykuya dalmanın en büyük beklentimiz olduğu yatak odaları için bu daha da böyledir. Dolayısıyla beyaz rengin yatak odalarında sıkça görülmesi bir tesadüfün eseri olmadığı ortaya çıkmaktadır. Biz de bugünkü yazımız için sizlere beyaz yatak odası takımlarının en güzel 10 tanesini seçtik. Ancak sayının sınırlı olması tamamen yazımızın sınırlı olma zorunluluğuyla bağlantılı, zira sitemizin ilgili sayfalarında yapacağınız küçük bir gezintiyle bile beyaz yatak odası takımları konusunda ne kadar bol ve harikulade örnekler bulunduğunu kendi gözlerinizle de görebilirsiniz.
Geçtiğimiz günlerde yine sitemizde yayınlanan ve yatak odalarında duvar kağıdı dekorasyonu konusunu ele aldığımız ‘Heyecan verici ve şık yatak odası duvar kağıtları’ başlığını taşıyan yazımızda da belirttiğimiz üzere; stres,şehir yaşamı, yoğun iş yükü ve daha birçok sebeplerden dolayı şehirli insanlarda yeterli uyku süresi ve daha önemlisi kalitesine sahip olmamak en büyük sorunların başında gelmekte. Bu sorundan kurtulmaya yardımcı olmak adına dekoratörler ve tüketiciler yatak odalarını yeterli uyku kalitesini sağlayacak şekilde dekore etmeye özen gösteriyorlar. Aslında bizim bugünkü yazımızı için beyaz rengi seçmemizin de yukarıda anlatılan etkenlerle dolaysız olarak ilgisi var, zira hepimizin bildiği gibi beyaz renk huzur veren, iç ferahlatan özelliğiyle ideal bir uyku için en uygun renklerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Beyaz renkte bir yatak odası tasarlarken beyazın ne yoğunlukta olacağını kendiniz belirleyebilirsiniz. Sadece çarşaf ve nevresimlerin beyaz olmasıyla yetinmekten perdelerden duvarlara veya duvar kağıtlarına, sehpadan şifonyere varıncaya kadar her ayrıntının beyaz olabildiği örneklere kadar geniş bir spektrum mevcut. Önemli olan beyaz hakimiyetini sağlamak adına tarz olarak birbirinden farklı beyaz objeleri gelişigüzel bir araya getirmek değil, bir çizgi, doğru bir tarz bütünlüğü yakalmaktır. Ne yazık ki dekorasyonda tek rengin yer alması her zaman işleri kolaylaştıran bir etken değildir, eğer dekorasyon konusunda zorlanıyorsanız uzmanların fikirlerine başvurmaktan çekinmeyin. Şimdi dilerseniz görsellerimiz yardımıyla beyaz yatak odası takımlarının en güzel örneklerini incelemeye geçelim.
Salyangozu andıran bu şahane yatak odası takımını siz okurlarımız için enteresanlıklar ülkesi Hindistan’dan seçtik. Hemen hemen her yönüyle dünyanın geri kalan kısmından ayrılan Hindistan dekorasyon alanında da bu genel çizginin dışına çıkmıyor. Prensip olarak modern tarzda değerlendirmekle birlikte, fotoğrafını gördüğünüz yatak odası takımının Hindistan’a özgü farklılıklar taşıdığını da belirtelim. Tamamlanmamış silindir şeklinde diyebileceğimiz yatak kısmına yine salyangoz şeklinde bir kitaplık eşlik ediyor. Yatak odalrında farklı tatlar arayanlara.
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop’a ait olan bu tasarım harikası yatak odası ucu bucağı olmayan beyaz bir okyanusu bir odanın içerisine sığdırmış gibi adeta. Ürünün tanıtımında da belirtildiği gibi bir sanat eseri. Her türlü detayın beyaz olarak düşünüldüğü, daha ilk bakışta insana huzur veren, kaliteli uyku vaad eden, eşsiz bir çalışma. Hem renginin hem de çizgilerin sadeliğiyle göz kamaştırıyor. Renk konusunda oyunuzu beyazdan yana kullandıysanız kaçırmayın deriz.
Güzel bir rüyadan alınmış gibi duran bu beyaz yatak odası takımı bir masal ülkesinde değil Bodrum’da yer alıyor. Engel & Voelkers’in Bodrum Gümüşlük’te bir ev için tasarladığı dekorasyonda beyazın verdiği sadelik ve huzurun yanında ahşaptan sütunlarıyla şık bir cibinlik de dikkat çekiyor. Yatağın kendisinin dışında cibinlik, perdeler ve odanın zemini de beyaz olarak tasarlanmış. Türünün en güzel örneklerinden biri olan, meraklıların kaçırmaması gereken bir tasarım.
İspanya’dan seçtiğimiz bu dekorasyon daha ufak boyutlu evler için pratik bir yatak odası çözümü olarak tasarlanmış. Özellikle sabah zor uyanan insanlar için yatak odasının aydınlık olması önemlidir. Sanırız bu düşüncelerle fotoğraftaki yatak da ışıktan daha çok faydalanmak adına pencere kenarına asma şeklinde monte edilmiş. Ayrıca modern bir cibinlik şeklindeki dizaynında rulo perdeler de hemen dikkatinizi çekmiştir diye tahmin ediyoruz. Minimalist dekorasyonları seven, görece genç ve bekar şehirliler için başarılı bir tasarım olduğunu düşünüyoruz.
Dekorasyonun her alanda iddialı işlere imza atan Ruslar’dan bir örnekle devam etmek istiyoruz. Beyaz ve bejin tonlarının kullanıldığı bu dekorasyon büyükçe yatak odaları için sağladığı geniş alanla ferahlık işlevini de yerine getiriyor. Eklektik olan bu dekorasyonda hem modern, hem minimalst hem de az miktarda olsa da klasik öğeler görmek mümkün. Hem genişçe ve tüm cepheyi kaplayan pencereler hem de cömertçe kullanılmış spot ışıklar ve diğer aydınlatma öğeleriyle ışık konusunu en ufak bir dahi probleme yer bırakmayacak şekilde çözülmüş görünüyor.
Tekrar İspanya’ya dönüp Susanna Cots’un tasarladığı bu beyaz yatak odası dekorasyonuna bakıyoruz. Beyazla ahşabın buluştuğu bu dekorasyonda özellikle yatak örtüleri, yastıklar ve nevresimlerin güzelliği dikkatleri üzerine topluyor. Bol miktarda beyaz rengin ve camın bir arada kullanılması birbirlerinin görünürlüklerini arttırmış. Ayrıca cam kısım, pencereden gelecek güneş ışınlarını kesmeyeceği için bunun da ustalıkla planlandığını söyleyebiliriz. Yatak odasında huzurlu ve kaliteli bir uyku için bu tür incelikleri düşünerek hesaba katmak zorundasınız.
Beyazın ağırlıkta olduğu modern, şehirli ve genç bir yatak odası. Bu seferki adresimiz ise Brezilya. Brezilya’nin trafik, gürültü ve kaos taşıyan büyük şehirlerinin sokaklarından öğelerle bir karakter yansıtsa da beyazın verdiği bir dinginliğin herşeye rağmen odada hakimiyet gösterdiğini söyleyebiliriz.
Ve işte yine tıpkı ilk örneğimizde olduğu gibi baştan aşağı beyazın hakimiyetinde bir yatak odası takımı daha. Zemin ve birkaç küçük ahşap dışında beyazdan başka bir renk görmenin neredeyse mümkün olmadığı bu örnek modelimiz Almanya’da tasarlandı. Oldukça büyük sayılabilecek bir oyuk içine saklanmış olan yatak odasına üstten açılan pencere vasıtasıyla bitişik halde bir banyo da bulunduğunu anlıyoruz. Fotoğrafın sağ kısmına bakıldığında ise yatak odası dolaplarında da yine beyazdan taviz verilmediği görülüyor.
Hiçbir yazımızda klasik severleri unutmamak için özen gösteriyoruz, fotoğrafını gördüğünüz örnek modelle de yine bunu gerçekleiştirmeye çalıştık. Rusya’da tasaralanan bu klasik ve olağanüstü şık beyaz yatak odası takımında beyaz rengin hakimiyeti pembe yan öğelerle süsleniyor. Odanın her iki taraftan da pencereye sahip olmas ise beyazın verdiği parlaklığı adeta doruklara taşıyor. Çok sayıda detayın başarıyla harmanlandığı tek kelimeyle usta işi bir dekorasyon.
Bugünkü yazımızın son örneğinde ise beyaza boyanmış tuğladan duvarların şıklığının yine beyaz bir yatak odası takımıyla nasıl uyum içinde arz-ı endam ettiğini görüyoruz. Gördüğünüz örnekler beyaz rengin yatak odalarında nasıl başarıyla uygulandığını kanıtlayan modellerin yalnızca birkaçıydı. Siz de sitemizde yapacağınız bir turla hayalerinizdeki beyaz yatak odası takımlarını bulabilir ya da bu yolda yeni fikir ve ilhamlar edinebilirsiniz.