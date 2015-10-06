En güzel örnekleriyle beyaz yatak odası takımları

Renk temalı dekorasyon yazıları serimizin bu ilk örneğinde ülkemizden ve dünyanın çeşitli dekorasyon ekollerinden örneklerle sizlere beyaz yatak odası takımlarını tanıtmaya çalışacağız. Hem asil hem de sade görünümüyle beyaz renk dekorasyon dünyasının vazgeçilmez renklerindendir. Huzurlu, rahat ve kaliteli bir uykuya dalmanın en büyük beklentimiz olduğu yatak odaları için bu daha da böyledir. Dolayısıyla beyaz rengin yatak odalarında sıkça görülmesi bir tesadüfün eseri olmadığı ortaya çıkmaktadır. Biz de bugünkü yazımız için sizlere beyaz yatak odası takımlarının en güzel 10 tanesini seçtik. Ancak sayının sınırlı olması tamamen yazımızın sınırlı olma zorunluluğuyla bağlantılı, zira sitemizin ilgili sayfalarında yapacağınız küçük bir gezintiyle bile beyaz yatak odası takımları konusunda ne kadar bol ve harikulade örnekler bulunduğunu kendi gözlerinizle de görebilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde yine sitemizde yayınlanan ve yatak odalarında duvar kağıdı dekorasyonu konusunu ele aldığımız ‘Heyecan verici ve şık yatak odası duvar kağıtları’ başlığını taşıyan yazımızda da belirttiğimiz üzere; stres,şehir yaşamı, yoğun iş yükü ve daha birçok sebeplerden dolayı şehirli insanlarda yeterli uyku süresi ve daha önemlisi kalitesine sahip olmamak en büyük sorunların başında gelmekte. Bu sorundan kurtulmaya yardımcı olmak adına dekoratörler ve tüketiciler yatak odalarını yeterli uyku kalitesini sağlayacak şekilde dekore etmeye özen gösteriyorlar. Aslında bizim bugünkü yazımızı için beyaz rengi seçmemizin de yukarıda anlatılan etkenlerle dolaysız olarak ilgisi var, zira hepimizin bildiği gibi beyaz renk huzur veren, iç ferahlatan özelliğiyle ideal bir uyku için en uygun renklerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Beyaz renkte bir yatak odası tasarlarken beyazın ne yoğunlukta olacağını kendiniz belirleyebilirsiniz. Sadece çarşaf ve nevresimlerin beyaz olmasıyla yetinmekten perdelerden duvarlara veya duvar kağıtlarına, sehpadan şifonyere varıncaya kadar her ayrıntının beyaz olabildiği örneklere kadar geniş bir spektrum mevcut. Önemli olan beyaz hakimiyetini sağlamak adına tarz olarak birbirinden farklı beyaz objeleri gelişigüzel bir araya getirmek değil, bir çizgi, doğru bir tarz bütünlüğü yakalmaktır. Ne yazık ki dekorasyonda tek rengin yer alması her zaman işleri kolaylaştıran bir etken değildir, eğer dekorasyon konusunda zorlanıyorsanız uzmanların fikirlerine başvurmaktan çekinmeyin. Şimdi dilerseniz görsellerimiz yardımıyla beyaz yatak odası takımlarının en güzel örneklerini incelemeye geçelim.