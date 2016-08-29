Etkileyici bir dış cephe için 10 giriş önerisi

Ev bakarken ilk izlenimlerinizin nasıl oluştuğunu hatırlarsınız, genelde, evin girişinde sizi olumlu ya da olumsuz etkileyecek, belirgin bir özellik varsa, ilk izleniminiz bu özelliğe göre şekillenir. Sonrasında bu ilk yargıyı kırıp fikrinizi değiştirmek için daha güçlü nedenlere ihtiyaç duyarsınız. İşte tam da bu sebeple bir evin girişi ve dış cephesi son derece önemlidir. Yalnızca müstakbel ev sahiplerinin gönlünü kazanmak için değil, eve davet edilen konukların beğenisi kazanmak için de ilk izlenim önemlidir. Bir evin iç mekan tasarımı, mimarisi ve dekorasyonu hakkında edineceğiniz ilk izlenim girişine ve dış cepheye bağlı olacaktır. O kapının nasıl bir eve açılacağını tahmin edebilmek ve iç mekan hakkında fikir yürütebilmek için girişin birçok özelliği önem kazanır. Pergolası, alınlığı, sundurması, kapısı, dış cephesi, yürüyüş yolu ve bitkilendirmesi size ip ucu verecek unsurlardır. Ayrıca evin stilinden mimari özelliklerine, kullanılan yapı malzemelerinden renklerine kadar birçok detayı girişinden görebilirsiniz. Bir ev için bu derece önem taşıyan giriş ve dış cepheler hakkında yaratıcı tasarımlar görmeden ev yaptırmaya başlamayın. Bu yazımızda sizlere 10 yaratıcı giriş tasarımı tanıtacağız. Yeni bir ev için kolları sıvadıysanız bu girişleri görmeden karar vermeyin.

Bahçe dekorasyonunuz için de fikirlere ihtiyaç duyarsanız “Pergola ile teras dekorasyonu hakkında 6 şahane örnek” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.