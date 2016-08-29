Etkileyici bir dış cephe için 10 giriş önerisi

Ev bakarken ilk izlenimlerinizin nasıl oluştuğunu hatırlarsınız, genelde, evin girişinde sizi olumlu ya da olumsuz etkileyecek, belirgin bir özellik varsa, ilk izleniminiz bu özelliğe göre şekillenir. Sonrasında bu ilk yargıyı kırıp fikrinizi değiştirmek için daha güçlü nedenlere ihtiyaç duyarsınız. İşte tam da bu sebeple bir evin girişi ve dış cephesi son derece önemlidir. Yalnızca müstakbel ev sahiplerinin gönlünü kazanmak için değil, eve davet edilen konukların beğenisi kazanmak için de ilk izlenim önemlidir. Bir evin iç mekan tasarımı, mimarisi ve dekorasyonu hakkında edineceğiniz ilk izlenim girişine ve dış cepheye bağlı olacaktır. O kapının nasıl bir eve açılacağını tahmin edebilmek ve iç mekan hakkında fikir yürütebilmek için girişin birçok özelliği önem kazanır. Pergolası, alınlığı, sundurması, kapısı, dış cephesi, yürüyüş yolu ve bitkilendirmesi size ip ucu verecek unsurlardır. Ayrıca evin stilinden mimari özelliklerine, kullanılan yapı malzemelerinden renklerine kadar birçok detayı girişinden görebilirsiniz. Bir ev için bu derece önem taşıyan giriş ve dış cepheler hakkında yaratıcı tasarımlar görmeden ev yaptırmaya başlamayın. Bu yazımızda sizlere 10 yaratıcı giriş tasarımı tanıtacağız. Yeni bir ev için kolları sıvadıysanız bu girişleri görmeden karar vermeyin.
Bahçe dekorasyonunuz için de fikirlere ihtiyaç duyarsanız “Pergola ile teras dekorasyonu hakkında 6 şahane örnek” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Modern tasarımın en güzel örneklerinde bu kombinasyona sıkça rastlıyoruz. Betonarme yapıların modern ve şık dış cephelerine uygulanan büyük ahşap kapılar evlere son derece dikkat çekici bir hava kazandırıyor. Dış cephe ve giriş tasarımı hakkında konuşuyorsak en önemli adımın kapı seçimi ile atıldığını da söylememiz gerekir. Dış cephede basit bir plastik cephe bile kullansanız seçeceğiniz kapı ile görüntüyü tamamen değiştirebilirsiniz. Kapılar ve özellikleri hakkında tavsiyeler için homify profesyonellerine danışabilirsiniz.
Zebra kapıların sarı ışılandırma ile göz alıcı bir güzelliğe kavuştuğunu daha önce mutlaka görmüşsünüzdür. Ağaç malzemeden üretilen ve demir iskelet üzerine uygulanan zebra kapıların sıra dışı bir güzelliği var. Bu modern villanın zebra dış kapısı şık bir dikey bahçe uygulamasına açılıyor.
Dış cephede kapı ve bitkilendirme kadar ışıklandırma da önem kazanıyor. Ev nasıl bir mimariye sahip olursa olsun dikkat çeken birkaç vurgu ışıklandırması ile oldukça sıcak ve göz alıcı bir giriş oluşturmak mümkün.
Zebra kapı modelleri yalnızca dış kapılarda değil, garaj ve bahçe kapılarında da kullanılabiliyor. Çizgili yapısı nedeniyle eve gölge oyunları kazandıran bu kapılar hemen her stile uygulanabiliyor. Özellikle tahta pergolalarla son derece şık bir takım oluşturan bu modelleri mutlaka değerlendirin.
Toprak tonlarının yoğun olarak kullanıldığı ve sıcak bir çehreye sahip bir ev planlıyorsanız siz de geleneksel görüntüden vazgeçemeyenlerdensiniz demektir. Özellikle çatı, kapı, pencere ve pervaz gibi parçaların ahşap malzemeden imal edildiği yapılar oldukça ilgi görüyor.
Beyaz kireç görünümlü bir dış cepheye sahip olan bu eklektik tasarımda dikkat çeken bir çok detay var. Ferforje ve camın birleştirildiği şık pergolanın yanı sıra kapısı ve penceresiyle de alışılmış modellerin dışına çıkan bu ev girişi ve dış cephesiyle övgüyü hak ediyor.
Dış cephelerde armonik olmayan renklerin bir arada kullanıldığı tasarımlar son yıllarda çok dikkat çekiyor. Canlı ve zıt renkleri bir arada kullanmayı seviyorsanız bu tarz tasarımları değerlendirebilirsiniz. Bu evde kontrast renklerin yanı sıra beton brütalizmine de yer verilmiş.
Siyah ve beyaz renkler ile klasik tasarımların buluşturulduğu modeller şüphesiz en çok ilgi çekenler oluyor. Bu kontrastı ve klasik şıklığı seviyorsanız sizin dış cepheniz de böyle olmalı.
Giriş tasarımında kapı ve dış cephe kadar bitkilendirme de önemli bir yer kaplar. Bakımlı bir bahçenin ve ferah bir görüntünün sırrı etkileyici bir bitkilendirmeden geçiyor. Bu evde gri bir dış cephe ile yoğun bitkilendirmenin güzel bir örneğini görebilirsiniz.
Bahçeli ve egzotik bir mimariye sahip bir eviniz varsa dekorasyon ve giriş tasarımı için de egzotik ögelerden faydalanabilirsiniz. Ahşap ve taş gibi natürel ögeleri kullanarak ve yoğun bir bitkilendirme ile bu havayı yakalamak mümkün.