Girişiyle insanın aklını alan 7 ev

Bazı evlerin ne kadar güzel ve kullanışlı olduğunu anlamak için iç mekanlarını ve bahçesini karış karış gezip görmeniz gerekir, bazı evler ise daha girişinden kendini belli eder. Kapısına, pergolasına, alınlığına, sundurmasına, bahçe kapısına, dış cephesine ya da çatısına bakınca evin genel durumu hakkında ihtiyacınız olan bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Stilini, mimari özelliklerini, yapısında ve dekorasyonunda kullanılan malzemeleri ve ferah bir iç mekanı olup olmadığını girişine bakarak anlamak mümkündür. Böyle evlerin genelde dikkat çekici bir stil bütünlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Homify ekibi olarak bugüne kadar size birçok ev modeli tanıttık. Bu yazımızda ise sizlere girişleriyle dikkat çeken ve daha içeri adımınızı atmadan stilini tahmin edebileceğiniz ev modellerini tanıtacağız. Yerli ve yabancı birbirinden güzel 7 ev modeli ile girişler üzerine bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? O halde başlayalım.

Dış cephe ve girişler hakkında daha fazla örnek tasarım bulmak isterseniz “Hayalinizdeki evi tasarlamadan önce görmeniz gereken 12 dış cephe örneği” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.