Girişiyle insanın aklını alan 7 ev

Bazı evlerin ne kadar güzel ve kullanışlı olduğunu anlamak için iç mekanlarını ve bahçesini karış karış gezip görmeniz gerekir, bazı evler ise daha girişinden kendini belli eder. Kapısına, pergolasına, alınlığına, sundurmasına, bahçe kapısına, dış cephesine ya da çatısına bakınca evin genel durumu hakkında ihtiyacınız olan bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Stilini, mimari özelliklerini, yapısında ve dekorasyonunda kullanılan malzemeleri ve ferah bir iç mekanı olup olmadığını girişine bakarak anlamak mümkündür. Böyle evlerin genelde dikkat çekici bir stil bütünlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Homify ekibi olarak bugüne kadar size birçok ev modeli tanıttık. Bu yazımızda ise sizlere girişleriyle dikkat çeken ve daha içeri adımınızı atmadan stilini tahmin edebileceğiniz ev modellerini tanıtacağız. Yerli ve yabancı birbirinden güzel 7 ev modeli ile girişler üzerine bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? O halde başlayalım.
Dış cephe ve girişler hakkında daha fazla örnek tasarım bulmak isterseniz “Hayalinizdeki evi tasarlamadan önce görmeniz gereken 12 dış cephe örneği” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Rustik ve klasik stil özellikleri barındıran bu masalsı evin girişi kartpostallara basılacak güzellikte. Ev, ferforje merdiven korkuluklarından ahşap çatısına kadar hem kullanılan malzemeler hem de oluşturduğu renk dengesi ile oldukça dikkat çekici bir tasarıma sahip. Çiçekli bitkiler ve küçük ağaçlar ile renklendirilen ön bahçede karo zemin kullanılmış. Doğal taş işlemelerle güzelleştirilen dış cephe aplikler ve bahçe ışıklandırmaları ile aydınlatılmış. Dış ve ön cephe tasarımınız hakkında danışmanlığa ihtiyacınız varsa Homify profesyonellerine başvurabilirsiniz.
Üçgen alınlıkla tasarlanan bu giriş evin çatısına ve dış cephesine büyük bir güzellik kazandırmış. Tahta strüktürlerin geometrik desenler oluşturacak şekilde kullanıldığı girişte zemin döşemesi ve ahşap kapı da ilgi çekiyor. Bu stilde ve modelde bir ev için uygulanabilecek en iyi giriş tasarımı bu olmalı. Ayrıca kullanılan malzemelerin ve renk dengesinin de çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz.
Kırmızı kapılı bu sevimli taş ev, tıpkı masallarda anlatılan köy evlerine benziyor. Taş ve ahşap dışında neredeyse başka malzeme kullanılmamış. Bu bile evin natürel bir görüntü kazanmasına yetiyor. Ayrıca evin her köşesi renkli ve bol yapraklı bitkilerle canlandırılmış. Tatillerinizi böyle bir evde ve huzur içinde geçirmek istemez miydiniz?
Modern bir görüntüye sahip olan bu evin, küçük bir çiftlik evini andıran geleneksel bir yapısı da var. Ahşap ve taş malzemelerin yoğun olarak kullanıldığı tasarımın en dikkat çeken parçası bahçesi ve bahçe çitleri gibi görünüyor. Tahta bir giriş kapısına sahip olan bahçe çalılar ve tahta çitlerle çevrilmiş. Hem şık hem de son derece doğal bir tasarım.
Bu muhteşem evin iç mekanlarını gezdiğinizde ne kadar modern bir tasarıma sahip olduğunu görebilirsiniz. Bunun yanı sıra geleneksel amerikan tipi evleri andıran bir modele sahip. Dış cephesinde koyu renklerin tercih edildiği evin ferah ve şık bir girişi var. Bu girişi ve bahçeyi görünce evin içini merak etmeden duramayacaksınız.
Mermer yürüyüş yolunun şık ve gösterişli yapısı bu evin girişine çok şey kazandırmış. Gri ve beyaz renklerin kullanıldığı dış cephe ile uyumlu olarak beyaz ve ışıl ışıl bir giriş planlanmış. Ayrıca modern ışıklandırmalar ile de tamamlanan tasarım insanı heyecanlandırıyor.
Zarif bir giriş nasıl tasarlanabilir diye düşünüyorsanız bu örneğe bakmanız yeterli. Klasik mimarinin en güzel ve dikkat çekici ögelerinin izlerini taşıyan bu şık giriş sanat eseri gibi bir görüntüye sahip. Siyah işlemeli kapı, beyaz cam süslemeli çerçeve içerisinde muhteşem durmuş.