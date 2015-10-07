Banyolarda ayrıcalık sunan küvet modelleri

Yeni bir güne başlarken adım atmak istediğimiz ilk yerlerden biri banyolarımızdır. Evimizin diğer alanlarına nazaran daha küçük yer ayırmamıza karşın, birçok gereksinim duyulan eşya ve ıvır zıvır o küçük alanlarda muhafaza edilir. Dolayısıyla küçük mekanda işlevsellik artarken, akılcı dekorasyon fikirlerine ihtiyaç duyarız. Sahip olduğumuz banyo modelini nasıl daha işlevsel ve estetik görünüme kavuştururuz, buna paralel ilham veren fikirler ararız. Banyo dekorasyonu denince akla gelen en önemli unsurlardan biri yıkanma ihtiyacı. Nasıl bir alanı ne şekilde dekore etmek istiyoruz, bunu sağlarken hidromasajlı küvet ya da küvet kullanacak mıyız, hangi modellerle ilgileniyoruz karar vermeliyiz. En başta hangisi stili uygulayacağımıza karar verirsek, kullanacağımız modeller için hangi tip banyo örneklerinden faydalanabileceğimizi saptayabiliriz. Sizin için daha önce hazırladığımız Banyo dekorasyon modelleri yazımızda da örnek banyo dekorasyonu modellerine rastlayabilirsiniz. Ev dekorasyonuna önem verenlere banyoda kullanılabilecek şık hidromasajlı küvet ve küvet modelleri ile ilgili derlediğimiz modelleri birlikte incelemeye başlayabiliriz.