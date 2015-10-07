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Banyolarda ayrıcalık sunan küvet modelleri

Meral Eser Meral Eser
Pool and spa area for an Hotel , A2arquitectos A2arquitectos Akdeniz Spa
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Yeni bir güne başlarken adım atmak istediğimiz ilk yerlerden biri banyolarımızdır. Evimizin diğer alanlarına nazaran daha küçük yer ayırmamıza karşın, birçok gereksinim duyulan eşya ve ıvır zıvır o küçük alanlarda muhafaza edilir. Dolayısıyla küçük mekanda işlevsellik artarken, akılcı dekorasyon fikirlerine ihtiyaç duyarız. Sahip olduğumuz banyo modelini nasıl daha işlevsel ve estetik görünüme kavuştururuz, buna paralel ilham veren fikirler ararız. Banyo dekorasyonu denince akla gelen en önemli unsurlardan biri yıkanma ihtiyacı. Nasıl bir alanı ne şekilde dekore etmek istiyoruz, bunu sağlarken hidromasajlı küvet ya da küvet kullanacak mıyız, hangi modellerle ilgileniyoruz karar vermeliyiz. En başta hangisi stili uygulayacağımıza karar verirsek, kullanacağımız modeller için hangi tip banyo örneklerinden faydalanabileceğimizi saptayabiliriz. Sizin için daha önce hazırladığımız Banyo dekorasyon modelleri yazımızda da örnek banyo dekorasyonu modellerine rastlayabilirsiniz. Ev dekorasyonuna önem verenlere banyoda kullanılabilecek şık hidromasajlı küvet ve küvet modelleri ile ilgili derlediğimiz modelleri birlikte incelemeye başlayabiliriz.

Modern stil renkli küvet​ modelleri ile fark yaratın

Shoaling Fish, Jo Downs Jo Downs Modern Banyo
Jo Downs

Shoaling Fish

Jo Downs
Jo Downs
Jo Downs

Banyo dekorasyonunda renklerin dilini kullanmayı sevenler için modern stil yorumlanmış renkli küvet modelleri oldukça ilgi çekiyor. Cazip model ve renkleriyle banyo dekorasyonunda göz alıcı bir dekor oluşturmanıza yardım eden küvet modelleri oldukça kullanışlı. Küvet keyfinin gözünü gönlünüzü açacak renk ve modellerle ayrı bir atmosfer oluşturacağını düşünüyoruz. Banyosunun havasını değiştirmek isteyenlere mavi beyaz şık bir küvet modeli. İçinizi açan ferah bir banyo dekorasyonu için duvar dekorları ile renkli atmosferi canlandırabilirsiniz. Ayrıca gördüğünüz modern stil dizayn edilen küvet modeli bulunduğu duvar dekoru Jo Downs imzası taşıyor.

Country stil: Gümüş rengi küvetle ışıl ışıl bir banyo

Country Bathroom Hart Design and Construction Kırsal Banyo
Hart Design and Construction

Country Bathroom

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

Kırsal stil sıcak bir banyo atmosferi yaratmak sadece birkaç unsura dikkat edilerek sağlanabilir. Country stil bir banyo dekorasyonu için doğal malzemeler, şömine ya da soba keyfi kendinizi daha sıcak bir atmosferde hissetmenize yardımcı olacak. Kırmızı tuğla duvar dekoru mekanda doğal dokular yaratırken, avize şıklığıyla özel bir banyo modeli olması sağlanmış. En önemlisi şık bir gümüş küvet modeli ile ayrıcalıklı banyo dekorasyonuna ışıl ışıl, göz alıcı bir hava katmış. Gördüğünüz Country stil dizayn edilen özel banyo dekorasyonu, Hart Design and Construction imzası taşıyor.

Farklı zemin dokuları ile hidromasajlı küvet keyfi

MM, Flávia Gerab Flávia Gerab Modern Banyo
Flávia Gerab

Flávia Gerab
Flávia Gerab
Flávia Gerab

Cam duşakabin ile hidromasajlı küvetlerin bulunduğu banyo dekorasyonunda lavabo ile hidromasajlı küvet alanını birleştiren tek doku ve renk tercih edilmiş. İstenildiğinde mermerin asaletinden faydalanabileceğiniz gibi, banyo ile bütünleşen ve uyum sağlayan renk ve dokulardan da faydalanabilirsiniz. Keyifli bir akşam geçirmek için hidromasajlı küvet keyfi seyirlik bir film izleyebiliyorsanız paha biçilemez bir atmosfer olacaktır.

Ceviz , meşe , çam ağacından imal edilen özel tasarım ahşap küvet modelleri

Ahşap küvet homify BanyoKüvet & Duşlar
homify

Ahşap küvet

homify
homify
homify

Çarpıcı ve göz alıcı tasarımlarla banyonuzun havasını değiştirmek istiyorsanız sizler için en cazip küvet modellerinden birini öne çıkarıyoruz. Doğal malzemeden imal edilen ceviz, meşe veya çam ağaçlarının kullanıldığı küvet modelleri oldukça sıra dışı ve etkileyici. Tropikal stil bir banyo atmosferi yaratmak evinizin havasını tamamen değiştirecektir. 

Klasit stil bir banyonun vazgeçilmezi küvet

Suite Bathroom LOLA 38 Hotel BanyoKüvet & Duşlar
LOLA 38 Hotel

Suite Bathroom

LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel

Şık küvet modelleri ile hem keyifli hem de estetik banyo dekorasyonu oluşturabileceğimizi biliyoruz. Özellikle klasik stilin asil çizgilerini taşıyan banyo görselimizde, her bir unsur özen ve imtina ile tercih edilmiş. Klasik stilden vazgeçemeyenlere şık dizaynı ile beyaz küvet hareket katıyor. Öte yandan özel bir banyo dizaynı için mevcut olan her ihtiyaç düşünülmüş.

Sıra dışı ve çarpıcı fikirlerle bitmesini istemeyeceğiniz saatler

Pool and spa area for an Hotel , A2arquitectos A2arquitectos Akdeniz Spa
A2arquitectos

Pool and spa area for an Hotel

A2arquitectos
A2arquitectos
A2arquitectos

Doğa manzarası eşliğinde özel bir tasarım ile hayalleri süsleyecek bir model ile devam edelim. Elbette ki zemin dokuları yine doğal dokular, ahşap ile tercih edilecekti. Rüya gibi bir hidromasajlı küvet keyfi yapmak isteyenleri bu keyfin bitmesini istemeyecek. Eğer doğaya karşı nefis bir manzaralı ev almayı düşünüyorsanız, bu örneğimiz size ilham veren fikirlerden biri olabilir.

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Nötr zemin renklerine bürünen bir banyo: Beyaz ve şık bir küvet

LFH Residence, deDraft Ltd deDraft Ltd Modern Banyo
deDraft Ltd

LFH Residence

deDraft Ltd
deDraft Ltd
deDraft Ltd

Sadelik ve ferah bir duygu esintisi için çok fazla malzemeye gerek kalmaz. Bazen özel ve ayrıcalıklı dizayn edilen bir küvet modeli ile banyonuzun şıklığını tamamlayabilirsiniz. Formu ile dikkat çeken küvet modeli, beyazın asil duruşu ile nötr renklerle bezenen bir banyoda oldukça ilgi çekici duruyor. Gerisi şık ve işlevsel küvetin keyfini çıkarmak isteyenlere.

Mavi beyaz düş gibi bir banyo

Дизайн квартиры в комплексе "Александрия", Студия Антона Базалийского Студия Антона Базалийского Endüstriyel Banyo
Студия Антона Базалийского

Студия Антона Базалийского
Студия Антона Базалийского
Студия Антона Базалийского

Modern stil dizayn edilmiş rengarenk düş gibi bir banyo modeli. Beyaz rengin hemen her renkle uyum sağlayacağını düşünürsek, dilerseniz banyo dekorasyonunda mavi beyaz ikilisini ya da diğer renklerle kombinasyon düşünebilirsiniz. Modern stil beyaz bir banyo küveti modelinin kullanıldığı banyoda, ışıl ışıl bir atmosfer söz konusu. Küvet keyfi yapmak isteyenlere, bulunduğu banyo dizaynını renklendirmeye ve duvar dekorlarını renklendirmeye sevk edecek şık bir banyo modeli.

Edüstriyel stil: Tuğla duvar ve beyaz

Loft- kamienica ul.Jagiellońska Warszawa 100 m2, livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska Endüstriyel Banyo
livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska

livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska
livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska
livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska

Beyaz küvet modelinin endüstriyel stil bir banyo dekorasyonundaki rolü ve uyumu oldukça şık. Gri ve beyazın uyumu her zaman söz konusu iken kırmızı tuğla duvar ile banyo dekorasyonunda sıcak bir atmosfer yakalanmış. Sıra dışı bir banyo modeli diyebileceğimiz örneğimiz, aynı zamanda küçük banyolarda nasıl şık ve ilgi çekici dekore edebileceğinizin cevaplarını taşıyor. Pratik ve işlevsel detaylarla küçük bir banyoyu güzelleştirebilir, ilgi çekici hale getirebilirsiniz.

Küçük banyo modellerinde köşeye konumlanan küvet modeli

Kleine Badewannen, Stach & Daiker GbR Stach & Daiker GbR Klasik Banyo
Stach &amp; Daiker GbR

Stach & Daiker GbR
Stach &amp; Daiker GbR
Stach & Daiker GbR

Elbet her zaman büyük bir banyoya sahip olmayabilirsiniz. Küçük ev dekorasyonu ile ilgilenenler için de pratik fikirler mevcut. Mümkün olduğunca açık renk tonlarının tercih edildiği küçük banyolar, doğru ışıklandırma ve duvar dekoru ile de dikkat çekiyor. Bulunduğu alanın şekline göre tasarlanan beyaz küvet modeli ise oldukça işlevsel ve fazla yer kaplamıyor. 

Doğaya karşı gri beyaz

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

2015 ev dekorasyonu modellerinde gri rengin sıklıkla kullanıldığını görüyoruz. Özellikle gri beyaz ya da nötr renklerle kullanımı söz konusu olduğunda, mekanda sıcak etkiler oluşturmak için sıcak sarı tonlarını da kullanabileceğinizi hatırlatalım. Küvet keyfi her ne kadar küvet modelinin formu ve konforu ile sağlansa da, nefis bir doğa manzarası eşliğinde pencere karşısına konumlanarak keyif derecesi arttırılabilir.

Ayrıcalık yaratan yuvarlak hidromasajlı küvet modelleri

Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo İç Dekorasyon
Luce mutfak&amp;banyo

Luce mutfak&banyo

Luce mutfak&banyo
Luce mutfak&amp;banyo
Luce mutfak&banyo

Banyo keyfi için daha fazlasını arayanlara daire biçiminde şık bir model. Ahşap zemin seviyesinin yükseltilmesi ile işlevsel ve estetik bir banyo dizaynına dönüştürmek isteyenlere ilham veren fikirler sunuyor. Luce Banyo&Mutfak tarafından dizayn edilen tasarımlar, istenildiğinde 3 boyutlu görseller ile önceden teslim ediliyor. Mevcut banyonuzun kullandığınız alan ve hacmine göre modern ve estetik hidromasajlı küvet modelleri ile ayrıcalıklı bir dekorasyon stili oluşturabilirsiniz.

Duru ve doğal: Duvardan bağımsız küvet modeli

Collezione 2012, NEUTRA DESIGN NEUTRA DESIGN Banyo
NEUTRA DESIGN

NEUTRA DESIGN
NEUTRA DESIGN
NEUTRA DESIGN

Nötr renklerin ahşap sıcaklığı ve doğallığı ile buluştuğu sade çizgide müthiş bir banyo modeli ile karşı karşıyayız. Banyo dekorasyonu ile bütünlük sağlayan küvet modeli yalın çizgiler taşıyor. Her zaman göz yoran gereçlere işlevsellik yakalamaya çalışırken dinginliği bozmak istemeyenlere yenilikçi çözümler mevcut. Alışıldık ve bildik banyo dekorasyonu planlarının yanı sıra, sade ve yalın çizgisiyle duvardan bağımsız küvet modelleri oldukça kullanışlı ve ferah bir atmosfer sunuyor.

Bebekler için en sevimli ahşap beşik modelleri
Bu hidromasajlı küvet modellerini siz nasıl buldunuz?

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