Banyolarda ayrıcalık sunan küvet modelleri

Yeni bir güne başlarken adım atmak istediğimiz ilk yerlerden biri banyolarımızdır. Evimizin diğer alanlarına nazaran daha küçük yer ayırmamıza karşın, birçok gereksinim duyulan eşya ve ıvır zıvır o küçük alanlarda muhafaza edilir. Dolayısıyla küçük mekanda işlevsellik artarken, akılcı dekorasyon fikirlerine ihtiyaç duyarız. Sahip olduğumuz banyo modelini nasıl daha işlevsel ve estetik görünüme kavuştururuz, buna paralel ilham veren fikirler ararız. Banyo dekorasyonu denince akla gelen en önemli unsurlardan biri yıkanma ihtiyacı. Nasıl bir alanı ne şekilde dekore etmek istiyoruz, bunu sağlarken hidromasajlı küvet ya da küvet kullanacak mıyız, hangi modellerle ilgileniyoruz karar vermeliyiz. En başta hangisi stili uygulayacağımıza karar verirsek, kullanacağımız modeller için hangi tip banyo örneklerinden faydalanabileceğimizi saptayabiliriz. Sizin için daha önce hazırladığımız Banyo dekorasyon modelleri yazımızda da örnek banyo dekorasyonu modellerine rastlayabilirsiniz. Ev dekorasyonuna önem verenlere banyoda kullanılabilecek şık hidromasajlı küvet ve küvet modelleri ile ilgili derlediğimiz modelleri birlikte incelemeye başlayabiliriz.
Banyo dekorasyonunda renklerin dilini kullanmayı sevenler için modern stil yorumlanmış renkli küvet modelleri oldukça ilgi çekiyor. Cazip model ve renkleriyle banyo dekorasyonunda göz alıcı bir dekor oluşturmanıza yardım eden küvet modelleri oldukça kullanışlı. Küvet keyfinin gözünü gönlünüzü açacak renk ve modellerle ayrı bir atmosfer oluşturacağını düşünüyoruz. Banyosunun havasını değiştirmek isteyenlere mavi beyaz şık bir küvet modeli. İçinizi açan ferah bir banyo dekorasyonu için duvar dekorları ile renkli atmosferi canlandırabilirsiniz. Ayrıca gördüğünüz modern stil dizayn edilen küvet modeli bulunduğu duvar dekoru Jo Downs imzası taşıyor.
Kırsal stil sıcak bir banyo atmosferi yaratmak sadece birkaç unsura dikkat edilerek sağlanabilir. Country stil bir banyo dekorasyonu için doğal malzemeler, şömine ya da soba keyfi kendinizi daha sıcak bir atmosferde hissetmenize yardımcı olacak. Kırmızı tuğla duvar dekoru mekanda doğal dokular yaratırken, avize şıklığıyla özel bir banyo modeli olması sağlanmış. En önemlisi şık bir gümüş küvet modeli ile ayrıcalıklı banyo dekorasyonuna ışıl ışıl, göz alıcı bir hava katmış. Gördüğünüz Country stil dizayn edilen özel banyo dekorasyonu, Hart Design and Construction imzası taşıyor.
Cam duşakabin ile hidromasajlı küvetlerin bulunduğu banyo dekorasyonunda lavabo ile hidromasajlı küvet alanını birleştiren tek doku ve renk tercih edilmiş. İstenildiğinde mermerin asaletinden faydalanabileceğiniz gibi, banyo ile bütünleşen ve uyum sağlayan renk ve dokulardan da faydalanabilirsiniz. Keyifli bir akşam geçirmek için hidromasajlı küvet keyfi seyirlik bir film izleyebiliyorsanız paha biçilemez bir atmosfer olacaktır.
Çarpıcı ve göz alıcı tasarımlarla banyonuzun havasını değiştirmek istiyorsanız sizler için en cazip küvet modellerinden birini öne çıkarıyoruz. Doğal malzemeden imal edilen ceviz, meşe veya çam ağaçlarının kullanıldığı küvet modelleri oldukça sıra dışı ve etkileyici. Tropikal stil bir banyo atmosferi yaratmak evinizin havasını tamamen değiştirecektir.
Şık küvet modelleri ile hem keyifli hem de estetik banyo dekorasyonu oluşturabileceğimizi biliyoruz. Özellikle klasik stilin asil çizgilerini taşıyan banyo görselimizde, her bir unsur özen ve imtina ile tercih edilmiş. Klasik stilden vazgeçemeyenlere şık dizaynı ile beyaz küvet hareket katıyor. Öte yandan özel bir banyo dizaynı için mevcut olan her ihtiyaç düşünülmüş.
Doğa manzarası eşliğinde özel bir tasarım ile hayalleri süsleyecek bir model ile devam edelim. Elbette ki zemin dokuları yine doğal dokular, ahşap ile tercih edilecekti. Rüya gibi bir hidromasajlı küvet keyfi yapmak isteyenleri bu keyfin bitmesini istemeyecek. Eğer doğaya karşı nefis bir manzaralı ev almayı düşünüyorsanız, bu örneğimiz size ilham veren fikirlerden biri olabilir.
Sadelik ve ferah bir duygu esintisi için çok fazla malzemeye gerek kalmaz. Bazen özel ve ayrıcalıklı dizayn edilen bir küvet modeli ile banyonuzun şıklığını tamamlayabilirsiniz. Formu ile dikkat çeken küvet modeli, beyazın asil duruşu ile nötr renklerle bezenen bir banyoda oldukça ilgi çekici duruyor. Gerisi şık ve işlevsel küvetin keyfini çıkarmak isteyenlere.
Modern stil dizayn edilmiş rengarenk düş gibi bir banyo modeli. Beyaz rengin hemen her renkle uyum sağlayacağını düşünürsek, dilerseniz banyo dekorasyonunda mavi beyaz ikilisini ya da diğer renklerle kombinasyon düşünebilirsiniz. Modern stil beyaz bir banyo küveti modelinin kullanıldığı banyoda, ışıl ışıl bir atmosfer söz konusu. Küvet keyfi yapmak isteyenlere, bulunduğu banyo dizaynını renklendirmeye ve duvar dekorlarını renklendirmeye sevk edecek şık bir banyo modeli.
Beyaz küvet modelinin endüstriyel stil bir banyo dekorasyonundaki rolü ve uyumu oldukça şık. Gri ve beyazın uyumu her zaman söz konusu iken kırmızı tuğla duvar ile banyo dekorasyonunda sıcak bir atmosfer yakalanmış. Sıra dışı bir banyo modeli diyebileceğimiz örneğimiz, aynı zamanda küçük banyolarda nasıl şık ve ilgi çekici dekore edebileceğinizin cevaplarını taşıyor. Pratik ve işlevsel detaylarla küçük bir banyoyu güzelleştirebilir, ilgi çekici hale getirebilirsiniz.
Elbet her zaman büyük bir banyoya sahip olmayabilirsiniz. Küçük ev dekorasyonu ile ilgilenenler için de pratik fikirler mevcut. Mümkün olduğunca açık renk tonlarının tercih edildiği küçük banyolar, doğru ışıklandırma ve duvar dekoru ile de dikkat çekiyor. Bulunduğu alanın şekline göre tasarlanan beyaz küvet modeli ise oldukça işlevsel ve fazla yer kaplamıyor.
2015 ev dekorasyonu modellerinde gri rengin sıklıkla kullanıldığını görüyoruz. Özellikle gri beyaz ya da nötr renklerle kullanımı söz konusu olduğunda, mekanda sıcak etkiler oluşturmak için sıcak sarı tonlarını da kullanabileceğinizi hatırlatalım. Küvet keyfi her ne kadar küvet modelinin formu ve konforu ile sağlansa da, nefis bir doğa manzarası eşliğinde pencere karşısına konumlanarak keyif derecesi arttırılabilir.
Banyo keyfi için daha fazlasını arayanlara daire biçiminde şık bir model. Ahşap zemin seviyesinin yükseltilmesi ile işlevsel ve estetik bir banyo dizaynına dönüştürmek isteyenlere ilham veren fikirler sunuyor. Luce Banyo&Mutfak tarafından dizayn edilen tasarımlar, istenildiğinde 3 boyutlu görseller ile önceden teslim ediliyor. Mevcut banyonuzun kullandığınız alan ve hacmine göre modern ve estetik hidromasajlı küvet modelleri ile ayrıcalıklı bir dekorasyon stili oluşturabilirsiniz.
Nötr renklerin ahşap sıcaklığı ve doğallığı ile buluştuğu sade çizgide müthiş bir banyo modeli ile karşı karşıyayız. Banyo dekorasyonu ile bütünlük sağlayan küvet modeli yalın çizgiler taşıyor. Her zaman göz yoran gereçlere işlevsellik yakalamaya çalışırken dinginliği bozmak istemeyenlere yenilikçi çözümler mevcut. Alışıldık ve bildik banyo dekorasyonu planlarının yanı sıra, sade ve yalın çizgisiyle duvardan bağımsız küvet modelleri oldukça kullanışlı ve ferah bir atmosfer sunuyor.