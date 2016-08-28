Her ayrıntısıyla manzaralı bir aile evi

Bugün sizleri uzaklara, Meksika'ya götürüyoruz. Yüksek dağlarla çevrili sanayi şehri Monterrey'de göz alıcı bir villa göreceğiz. Bir yamacın üstüne kurulu villa taş, cam ve ahşabın mükemmel uyumunu sergiliyor. Taş bir kaide üzerine inşa edilen villanın ağaç işçilikleri parmak ısırtan cinsten. Tamamen doğal malzemeden inşa edilen villa, gerek malzeme, gerekse de renk seçimleriyle çevresiyle iletişim halinde. Evde bir de harikulade kütüphane bulunuyor. Gelin lafı fazla uzatmayalım ve bu harika villayı hep birlikte inceleyelim.