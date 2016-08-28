Her ayrıntısıyla manzaralı bir aile evi

Bugün sizleri uzaklara, Meksika'ya götürüyoruz. Yüksek dağlarla çevrili sanayi şehri Monterrey'de göz alıcı bir villa göreceğiz. Bir yamacın üstüne kurulu villa taş, cam ve ahşabın mükemmel uyumunu sergiliyor. Taş bir kaide üzerine inşa edilen villanın ağaç işçilikleri parmak ısırtan cinsten. Tamamen doğal malzemeden inşa edilen villa, gerek malzeme, gerekse de renk seçimleriyle çevresiyle iletişim halinde. Evde bir de harikulade kütüphane bulunuyor. Gelin lafı fazla uzatmayalım ve bu harika villayı hep birlikte inceleyelim.
Villa da doğal taşlar ve yöreye özgü ahşap bir arada ustalıkla kullanılmış. Eve daha adımınızı atar atmaz, bu ikilinin muhteşem uyumu karşısında büyüleniyorsunuz.
Villanın görkemli ön cephesi de yine içi gibi farklı malzemelerin kullanımıyla inşa edilmiş. Evin üzerine oturduğu taş kaidenin devamını ön cephede de görmek mümkün. Ön cephenin genelinde hakim olan beyaz renk siyah metal eklentilerle dengelenmiş. Villa yüksekte olduğu için ön cephe mükemmel bir manzaraya hakim. Ön cephedeki metal malzeme cephenin taş ve beton kısımlarının öne çıkmasına yardımcı olmuş.
Villa farklı hacimlerden oluşuyor. Zeminin durumuna göre farklı yükseklikteki blokları bu resimde görebiliyorsunuz.
Oturma odasında camdan yapılma kapalı bir orta avlu var. Avlunun önünde bir şömine yer alıyor. Tavanda ise tıpkı rustik tarzda olduğu gibi açıkta bırakılan kirişleri görüyoruz. Tasarımcılar odada bulunan kanepelerde doğal renklerde deri malzemeyi tercih etmişler. Yer döşemeleri ise oldukça şık ve davetkar. Farklı şekliyle kahve sehpası da yer döşemeleriyle bütünlük oluşturuyor.
Yemek odası bolca pencere sayesinde içeriye bolca gün ışığı alıyor. Böylece yemek odası son derece ferah bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımcılar, yer döşemesiyle aynı desene sahip bir masa tasarlamışlar ve yemek bu masanın etrafında yeniyor. Sandalyeler ise açık renkleriyle masa ve zemin döşemesiyle kontrast oluşturuyor. Zemin fikirleri için zemin döşemecilerimize danışabilirsiniz.
Mutfakta renkli bir anlayış ortaya konulmuş. Mandalina rengi dolaplar ve sandalyeler uyum içinde. Mekanın en önemli özelliği ise pencereler sayesinde harika bir manzaraya sahip olması. Pencere aynı zamanda mutfağa gün ışığını bolca doldurarak ferah bir makan olmasını sağlıyor.
Ağzına kadar kitap dolu olan kütüphane üst katta yer alıyor. Ahşap raflar ve cam bir duvardan oluşan kütüphanede yine ahşap bir masa bulunuyor. Minimalist masanın etrafında yine minimalist sandalyelere oturarak edebiyat sohbetleri yapmak mümkün.
Villada insanı dinginleştiren yeşil alanlar da bulunuyor. Bunlardan biri de bu iç avlu. Salondan ve merdiven boşluklarından görülebilen avlunun dört tarafı camla çevrili. Yukarıdan güneş ışığı alan avluda çakıl havuzunun etrafında yeşil bitkiler yer alıyor.
Arka bahçe rustik ve modernin bir karışımı şeklinde karşımıza çıkıyor. Havuza inen taş merdivenler ve gökyüzünün altında ferahlık hissi uyandıran dış cephenin beyaz duvarı mükemmel bir uyum yakalamış.
Bu villa hoşunuza gittiyse neden şuna da göz atmıyorsunuz?