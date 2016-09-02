İzmir'den 6 iç açıcı ev

Ev dekorasyonları kişilere özel bir şekilde yapılsa da istisnai olarak evlerin bulunduğu coğrafyaların kültürel ve genetik özelliklerine göre de dekore edilebilirler. Günümüzde dünyanın pek çok yerinde bu tür dekorasyonlara imza atılmıştır. Ülkemizde de dünya da olduğu gibi yöresel özellikleri bulunan ev dekorasyonları yapılmıştır. Bu gün bu şekilde dekore edilmiş bir birinden güzel İzmir evleriniz ziyaret ediyoruz. İnsanın içini açan bir güzelliğe sahip olan bu evler günümüzde parmakla gösterilen ve oldukça titiz bir şekilde dekore edilerek zarafet kazandırılmış evlerdir. Homify farkı ile yakından inceleyeceğiniz bu evlerin iç açıcı dekorasyonlarını evinizde uygulayabilir ve insana huzur veren dekorasyonlara sahip olabilirsiniz. İzmir'den iç açıcı güzellikte farklı ev örneklerinin yer aldığı bu derlemeyi inceleyebileceğiniz gibi homify sitesinde yer alan evler sayfasını ziyaret ederek farklı evleri ve ev dekorasyonlarını da inceleyebilirsiniz.