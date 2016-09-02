İzmir'den 6 iç açıcı ev

Ev dekorasyonları kişilere özel bir şekilde yapılsa da istisnai olarak evlerin bulunduğu coğrafyaların kültürel ve genetik özelliklerine göre de dekore edilebilirler. Günümüzde dünyanın pek çok yerinde bu tür dekorasyonlara imza atılmıştır. Ülkemizde de dünya da olduğu gibi yöresel özellikleri bulunan ev dekorasyonları yapılmıştır. Bu gün bu şekilde dekore edilmiş bir birinden güzel İzmir evleriniz ziyaret ediyoruz. İnsanın içini açan bir güzelliğe sahip olan bu evler günümüzde parmakla gösterilen ve oldukça titiz bir şekilde dekore edilerek zarafet kazandırılmış evlerdir. Homify farkı ile yakından inceleyeceğiniz bu evlerin iç açıcı dekorasyonlarını evinizde uygulayabilir ve insana huzur veren dekorasyonlara sahip olabilirsiniz. İzmir'den iç açıcı güzellikte farklı ev örneklerinin yer aldığı bu derlemeyi inceleyebileceğiniz gibi homify sitesinde yer alan evler sayfasını ziyaret ederek farklı evleri ve ev dekorasyonlarını da inceleyebilirsiniz.
Bu görsel ve iç açıcı ferahlığa sahip olan mutfak egenin incisi olan İzmir'de yer alıyor. Evin genel dekorasyonu denize nazır bir ev olması nedeniyle beyaz rengin ağırlığında yapılmış, mutfak bölümü de ferah ve aydınlık olması amacıyla beyaz renkte dekore edilmiştir. Mutfak dekorasyonu işlevsel ve fonksiyonel olması amacıyla titiz bir tasarım sonrasında uygulanmaya konulmuş, çekmeceler, orta masa ve süz aksesuarları ile desteklenmiştir.
İzmir'de yer alan ve inci gibi neren bakarsanız bakın gözünüze takılan bu ev modeli deniz kenarında muhteşem bir görünüme sahip olacaktır. Havuzu, terası, verandası, farklı mimarisi, bahçesi ile insana huzur veren ve doğal görünümünün yanında modern mimarisi ile insanı mest eden bir güzelliğe sahip. Özellikle dış cephesinin mimarisinin farklı olması ve havuzunun terası ile uyumlu olması evin zarafetini artırmış.
Bir ev inşa edilirken özellikle tasarım aşamasında evin kullanıcılar için her türlü ihtiyaca cevap vermesi gerekir. Resimde yer alan ve İzmir'de bulunan bu ev hem tasarımının harika olması hem de dış cephesinin muhteşem olması ile işlevsel bir ev olduğu kadar görsel ve şık bir ev olmuş. Farklı bir mimariye sahip olması diğer evlerden yarılmasına ve parmakla gösterilmesini sağlamış.
Oturma odası dekorasyonları da evler gibi bulundukları bölgelerin kültürel özelliklerini barındırırlar. Bu oturma odası örneğinde olduğu gibi taş duvarın doğallığı korunarak modern bir dekorasyon yapılmış ve akdeniz iklim esintisi renkler ile oturma odası içinde hissettirilmiş. Beyaz ve açık mavi renklerin dansı oturma odasının daha doğal görünmesine katkı sağlamış.
Çeşme bölgesinde yer alan yazlıklardan birine ait olan resimdeki oturma odası sadeliği, şıklığı, görselliği ile insanları etkileyen bir güzelliğe sahip. Beyaz mobilyaların ahşap renkli mobilyalar ile desteklendiği ve beyaz şık aydınlatma elemanlarının görselliği ile birleşince ortaya resimdeki gibi bir yağlı boya tablosunu andıran şaheser çıkmış. Çeşme bölgesinde yer alan bu salon dekorasyonunun benzerini evinize yaparak huzur dolu bir salona sahip olmanız sizin elinizde.
Yazlık alanlarda genel olarak dekorasyon sadelik üzerine kuruludur. Bu resimde yer alan salon örneğinde olduğu gibi sadece gri oturma grubu ve üçlü orta masadan oluşan salon şık ve zarif avize ile desteklenmiş. Renklerin koyu olması nedeniyle oluşabilecek kasvetli havanın dağıtılması için duvara denizi hatırlatan mavilikte bir yağlı boya tablosu asılmış. Bu saye de salonda şık ve zarif bir dekorasyon olmasının yanında akdeniz ikliminin esintilerinin yaşatılmasına katkıda bulunulmuş.