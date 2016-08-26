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Yeşille iç içe bir harika

Aydin Sanli Aydin Sanli
Modernistyczny dom w górach, in2home in2home Modern Yemek Odası Ahşap
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Bugün sizi Polonya'ya götürüyoruz. Orada harika bir aile evine konuk olacağız. Modern ve klasik tarzların birleştiği bu evi sizin de beğeneceğinizden eminiz. Evin en önemli özelliklerinden biri yapıldığı konum. Orman ve kırların ortasındaki evin her yerinden yemyeşil bir manzara görünüyor. Haydi lafı fazla uzatmayalım ve yeşillikler içindeki bu mütevazı evi hep birlikte görelim.

Ön cephe

Modernistyczny dom w górach, in2home in2home Modern Evler Taş Gri
in2home

in2home
in2home
in2home

Binanın ön tarafında geniş bir avlu ve garajlar bulunuyor. Avlunun yan tarafındaysa evin giriş kapısına uzanan patika var. Evin gri rengi ve ahşap unsurların rengi çok hoş bir bütünlük oluşturmuş. Ortaya misafirleri karşılayan davetkar bir ev çıkmış.

Arka cephe

homify Modern Evler Gri
homify

homify
homify
homify

Evin arka cephesindeki renk seçimleri de ön cepheyle aynı. Ancak arka cephede daha çok pencere var ve gün ışığı eve doyasıya giriyor. Üstelik pencereler sayesinde ev orman manzarasına hakim oluyor. Çatının şekli de eve bir hareket kazandırıyor.

Oturma odası

Modernistyczny dom w górach, in2home in2home Modern Oturma Odası Ahşap Gri
in2home

in2home
in2home
in2home

Evin alt katı geniş bir oturma ve yemek yeme alanı olarak karşımıza çıkıyor. Evin geniş pencereleri sayesinde her aydınlık ve ferah. Evin içi de dış cepheden gördüğümüz güzelliği tam olarak yansıtıyor. Bu bölümde modernizm ve klasik tarzın bir aradalığını görüyoruz. Renk seçimleri de tamamen doğal ve gözü rahatsız etmeyecek şekilde. 

Yemek bölümü

Modernistyczny dom w górach, in2home in2home Modern Yemek Odası Ahşap
in2home

in2home
in2home
in2home

Bu açıdan da evin yemek yeme bölümünü görüyoruz. Burası da geniş pencereler sayesinde son derece aydınlık. Aynı zamanda pencereler sayesinde yemyeşil bir manzara karşısında yemek yemek mümkün olmuş. Yemek odası oturma bölümüyle bir arada olsa da yemek alanının zemini diğer bölümlerden ayrı tutulmuş. Parke zemin odanın geri kalanının gri zeminiyle çok hoş bir kontrast oluşturuyor. Zemin fikirleri için zemin döşemecilerimize danışabilirsiniz.

Mutfak

Modernistyczny dom w górach, in2home in2home Modern Mutfak Taş Beyaz
in2home

in2home
in2home
in2home

Mutfakta köşede bulunan pencere sayesinde ferah bir hava var. Üstelik yemek hazırlarken harika bir manzara karşısında hazırlamak mümkün. Mutfak dolaplarında tercih edilen beyaz renk de mutfağın ferahlığına ferahlık katıyor. Sapsız dolap ve çekmeceler son derece modern görünüyor. Tüm cihazlar da modern ve işlevsel. Yemek yapmanın keyfine varmak için her şey var.

Banyo

Modernistyczny dom w górach, in2home in2home Modern Banyo Mozaik Kahverengi
in2home

in2home
in2home
in2home

Evin iki adet banyosu var. Biri duşlu, bir ise klasik banyo. Ev sahipleri havalarına göre ikisinden birini tercih edebiliyor. Doğal taşlarla kaplanmış bu banyoda yağmur etkili duş ve banyoyu konforlu bir vahaya çeviren her türlü unsur var. 

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