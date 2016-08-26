Yeşille iç içe bir harika

Evin iki adet banyosu var. Biri duşlu, bir ise klasik banyo. Ev sahipleri havalarına göre ikisinden birini tercih edebiliyor. Doğal taşlarla kaplanmış bu banyoda yağmur etkili duş ve banyoyu konforlu bir vahaya çeviren her türlü unsur var.

Bu ev hoşunuza gittiyse, şuna da bir göz atın deriz.