Kırların ortasında bir çiçek

Size ev dense aklınıza ilk ne gelir? Belki geleneksel bir giriş, bir bahçe, birkaç yatak odası ve çeşitli temel bölümler. Peki ya orijinal bir ev desem?

Evler sadece odalardan ve katlardan ibaret değil, ailenin bir araya gelmesine, birlikte vakit geçirmesine göre düzenlenmiş yaşam alanlarıdır.

Bugün sizlere orijinal bir ev göstereceğiz. Ufkunuzu genişletmenize ve yaratıcılığınızın sınırlarını zorlamanıza yardım edecek bir ev. Yeşillikler içinde orijinal bir ev görmeye hazırsanız başlayalım.