Kırların ortasında bir çiçek

Size ev dense aklınıza ilk ne gelir? Belki geleneksel bir giriş, bir bahçe, birkaç yatak odası ve çeşitli temel bölümler. Peki ya orijinal bir ev desem?
Evler sadece odalardan ve katlardan ibaret değil, ailenin bir araya gelmesine, birlikte vakit geçirmesine göre düzenlenmiş yaşam alanlarıdır.
Bugün sizlere orijinal bir ev göstereceğiz. Ufkunuzu genişletmenize ve yaratıcılığınızın sınırlarını zorlamanıza yardım edecek bir ev. Yeşillikler içinde orijinal bir ev görmeye hazırsanız başlayalım.
Bu üçgen mimarinin avantajlarından biri doğal ışığın çok daha iyi kullanılması. Geniş pencereler ve çatı penceresi sayesinde eve bolca güneş ışığı giriyor. Siz de eviniz için pencere çözümleri arıyorsanız, uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
Ev yemyeşil bir bahçenin içinde bulunduğundan pencerelerden dışarı bakıldığında da insanın gözünün gönlünün açıldığına şüphe yok.
Bu açıdan evin ön ve yan cephesini görüyoruz. Metal konstrüksiyon mantığıyla inşa edilen ev doğal taşlarla kaplanmış ve ortaya parmak ısırtan bir güzellik çıkmış.
İki katlı evin klasik inşaat anlayışını kıran yenilikçi anlayışı, basit ve sade unsurların bile sonuca nasıl olumlu etki yaptığını görmek mümkün.
Bahçedeki yürüyüş yolları ise yeşilliklerle bir bütün olarak yaşama imkanı sunuyor.
Bu fotoğrafı ilk gördüğünüzde bunun evin arka cephesi olduğunu düşünebilirsiniz ama bu evin ana girişi.
Ana giriş yolu cam ana giriş kapısına bağlanıyor. Ana giriş kapısından çatı boyunca uzanan çatı penceresi de evin bolca güneş ışığı almasını sağlıyor. Dış cephede kullanılan farklı pastel renkteki taşlar ortaya bir moaik çıkarıyor ve son derece estetik görünüyor.
Bahçenin peyzajı da evin inci gibi parlamasına yol açıyor.
Ev küçük bir ev gibi görünse de oturma odasında farklı alanlar bulunuyor. Evin genelinde olduğu gibi burada da bir çatı penceresi sayesinde oturma odası oldukça aydınlık. Ayrıca odada tercih edilen beyaz renk odanın ferah olmasını sağlıyor.
Oturma odası ters açıdan bu şekilde görünüyor. Metal şömine bu bölümün baş rolünde. Odanın mobilyaları ise minimalist bir anlayışla seçilmiş ve odada bolca hareket edecek alan bulunuyor.
Belki de evin en harika bölümü bu banyo. Çatıdaki pencerenin bittiği yerde olağanüstü bir küvet bulunuyor. Çatı penceresi sayesinde bolca ışığın girdiği banyoda vakit geçirmek büyük bir zevke dönüşüyor.
Evin nasıl sade renkler ve mobilyalarla bir harikaya dönüştüğünü gördünüz değil mi? Bu süreçte bolca pencerenin de büyük rol oynadığını gözden kaçırmamak lazım.
Eminiz bu ev de hoşunuza gidecek.