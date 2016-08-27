Küçük evler için harika fikirler

Evinizi yeniden tasarlarken iyi fikirler ve ustalık önem taşır. Ev ne kadar küçük ve kötü olursa olsun iyi bir düzenlemeyle her yer yaşanabilecek bir alana dönüşebilir.

Genelde evlerimizin gerçek değerini göz ardı ederiz ve görünenin ardındaki potansiyeli görmeyiz. Oysa belki de duvarlarımızı kaplayan sıvanın diğer tarafı bir hazinedir ve evlerimize bir hayli değer katabilir.

Bugün size 56 metrekarelik bir evin yeniden tasarım sonucu nasıl güzelleştiğini göstereceğiz. Aradaki duvarların kaldırılıp genişletildiği evde siz de küçük evinizle ilgili fikirler bulabileceksiniz. Evi geniş göstermek için üstün gayret gösterilen evde salon ve yatak odası da sürgülü kapıyla birbirine bağlanmış.