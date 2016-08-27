Küçük evler için harika fikirler

Evinizi yeniden tasarlarken iyi fikirler ve ustalık önem taşır. Ev ne kadar küçük ve kötü olursa olsun iyi bir düzenlemeyle her yer yaşanabilecek bir alana dönüşebilir.
Genelde evlerimizin gerçek değerini göz ardı ederiz ve görünenin ardındaki potansiyeli görmeyiz. Oysa belki de duvarlarımızı kaplayan sıvanın diğer tarafı bir hazinedir ve evlerimize bir hayli değer katabilir.
Bugün size 56 metrekarelik bir evin yeniden tasarım sonucu nasıl güzelleştiğini göstereceğiz. Aradaki duvarların kaldırılıp genişletildiği evde siz de küçük evinizle ilgili fikirler bulabileceksiniz. Evi geniş göstermek için üstün gayret gösterilen evde salon ve yatak odası da sürgülü kapıyla birbirine bağlanmış.
Evin en önemli özelliklerinden bir duvarların boyası ve sıvası kazındıktan sonra ortaya çıkan tuğla duvarların kullanımı. Tuğla duvar ve parke zemin döşemesi bu ev tasarımının baş rolünü oynuyor gibi görünüyor. Evde çok fazla yer olmamasından kaynaklı bu gibi mimari unsurların birer dekoratif unsur olarak kullanılmasına yol açmış. Ayrıca, bu unsurların kullanımına beyaz rengin saflığı eklenince ortaya son derece geniş ve ferah görünen bir oturma odası çıkmış. Oturma odasının ilgi çekici mobilyalarından biri de antik çizgilere sahip masa ve sandalye.
Bu da ters açıdan bir fotoğraf. Bu açıdan evin girişini ve mutfağını görüyoruz. Mutfak küçük olsa da gerekli tüm ekipmanla donatılmış vaziyette. Daha önce mutfak ve oturma odası arasındaki duvar komple kaldırılmış ve mutfaktaki daha fazla depolama alanı elde edilmiş.
Hiç şüphesiz, evimiz için dekorasyon yaparken, dekorasyonda karakterimizi yansıtmak çok önem taşıyor. Bu nedenle bu evin sahibi de seyahatlerinde kendini yansıtacak mobilya ve aksesuarlar satın almış ve evde onları kullanmış.
Yatak odasıyla oturma odasını sürgülü bir kapı ayırıyor. Yatak odasına beyaz rengin hakim olduğunu görüyoruz. Küçük alanları büyük göstermenin yollarından biri de beyaz renk kullanmak. Burada da beyaz renk kullanılarak ferah bir yatak odası elde edilmiş. Evinizi boyatmak istiyorsanız uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.
Yatak odasından banyoya geçiliyor. Banyoda da hakim renk beyaz. Ancak siyah tezgah iskeleti ve aplikler bu monotonluğu kırmış ve hoş bir kontrast yaratmış. Doğal malzemeden yapılmış sepetler de dekoratif bir unsur olarak banyoya hoş bir hava katmış.
Turumuzu tekrar yatak odasına geçerek tamamlıyoruz. Buradan bakıldığında evde gereksiz hiçbir ayrıntıya yer verilmediğini görüyoruz. Siz de küçük bir eve sahipseniz, evi gereksiz aksesuarlarla sıkıcı bir hale getirebilirsiniz. Oysa şu gördüğünüz resimde birer demet çiçeğin bile evin bütünlüğüne nasıl hizmet ettiğini görebiliyoruz.
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