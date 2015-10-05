Antre ve koridorlar için dekorasyonu tamamlayan yolluk ve halı modelleri

Evlerimizin giriş kısımları, Fransızcadan dilimize geçen kelime ile ifade edecek olursak antrelerimiz evin genel havası ile ilgili ilk intibayı bırakan yerlerdir. Bizi ve konuklarımızı eve girerken ilk karşılayan mekanlar olan antrelerin ve odadan odaya geçmek için gün boyunca defalarca kullandığımız koridorların dekorasyonuna birçok insan fazla önem vermez, mekanın imkanları doğrultusunda bir portmanto ya da ayakkabılık koyup geçerdi. Neyse ki son yıllarda antre ve kordor dekorasyonu ile ilgili bilinç yavaş yavaş da olsa ülkemizde de oluşmaya başladı.
Eskiden odaların, özellikle de oturma odasının dekorasyonuna had safhada önem verilir, antre, koridor ve balkon gibi alanlar ya es geçilir ya da alelade dekore edilirdi. Oysaki ev dekorasyonu bir bütündür. Evin bir alanını dekore edip diğer alanlarını alakasız mobilyalarla öylesine döşemek evin atmosferini bozar ve döşenmiş olan kısmı mekanın bütünlüğünden ayırır; ayırmakla da kalmaz yapılan onca emeği ve masrafı değersizleştirir, zira eve gelen insanların aklında genelde ev ile ilk karşılaştıkları mekanlar olan antreler kalır. İlk izlenimi değiştirmenin yolu yoktur.
Yalnızca konuklarımız için de
değil, esas olarak kendimiz için evin antresini gönlümüze göre zevkli bir
şekilde dekore etmeliyiz. Evimiz bizi ve beğenilerimizi yansıtan, içinde
kendimizi en huzurlu hissettiğimiz yerlerdir ve kendi evimize her girişimizde
bir
Oh be! diyebilmenin önemi büyüktür.
Bu sayfamızda güzel dekore edilmiş antre ve koridorlar için ne tür yolluk ve halılar kullanılmış, bunları inceleyeceğiz. Umarız bu sayfa, hem beğendiğiniz tarzlarda göre hangi mobilyaları tercih etmeniz gerektiği konusunda hem de hangi mobilya ile hangi yolluk ve halıyı kombine edebileceğiz konusunda fikirler oluşturmanıza yardımcı olur.
Doğal ışık alan antreleri dekore etmek karanlık antrelere göre çok daha kolaydır. Renk seçimi konusunda bizi çok daha özgür bırakan aydınlık antrelerde hele ki bir de alan genişse koyu renkli mobilya ve halıları gönül rahatlığı ile kullanabiliriz. Fotoğraftaki antre de tam bu konuya örnek olur vaziyette. Hem evin giriş kapısının çevresinde hem de sağ duvarda yer alan pencereler sayesinde evin girişi son derece aydınlık. Alanın da geniş olması sayesinde koyu ahşap rengi konsol zarafet içinde kullanılmış. Konsolun üstünde mekanı daha da ferahlatan konsolla aynı renkte çerçeveli büyük bir ayna kullanılmış. Halı seçimi ise mobilyalarla uyum sağlayacak şekilde son derece klasik.
Faslı Berberilerin dünyaca ünlü Beni Ourain halıların bir türü bu modern dekorasyona sahip giriş holünde kullanılmış. Son yıllarda oldukça moda olan bu halılar beyaz üzerine siyah geometrik şekilleri sayesinde etnik detaylara sahip modern ve/veya eklektik ev dekorasyonlarına muhteşem uyum sağlıyor.
Antre dekorasyonu konusunda aydınlatıcı bilgiler için Antre dekorasyonu deyip geçmeyin, evinizin girişini güzelleştirin başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.
Country (kırsal) tarz dekorasyonda en çok kullanılan mobilyalardan bir çoğu çam ya da benzer şekilde açık renkli ağaçlardan imal ediliyor. Ferah bir antre yaratmak için tercih edilecek bu açık renge sahip ağaçlardan imal edilmiş portmanto seti ile kırık beyaz renkli uzun tüylü halı muhteşem bir uyum sergilemiş, ahşabın doğal deseni ile halının uzun tüyleri sayesinde sıcak bir görüntü yakalanmış.
Jüt, ıhlamurgillerden olan iki cins bitkiden elde edilir: Latince isimleriyle birisi, Corchorus capsularis, diğeri ise Corchorus olitorius'tur. İşlenmesi oldukça zahmetli olan jüt bitkileri sepetten çuvala, kilimden kağıt çöpü kovasına kadar birçok üründe kullanılır. Doğal yetiştirme bölgesi ağırlıklı olarak Hindistan ve Pakistan'dır. İskandinav tarz dekorasyonlar ile country tarz dekorasyonlarda oldukça sık kullanılan jüt malzemeleri ürünlerin en güzelleri halı ve yolluklardır. Doğal rengi ve sağlam ve kalın dokusu ile antreler için de harika bir seçenektir.
İskandinav mobilyaların zarif ve ciddi görünümlü yapılarını neşeli geometrik desenlerle kırmaya ne dersiniz? Fransız Les Ateliers Associe firmasının bu İskandinav model sehpa tasarımının altında geometrik folklörik desenlere sahip rengarenk bir kilim kullanılmış. Mavi kareler içinde insan, hayvan ve farklı geometrik figürlerin olduğu kilim mekana renk getirmek için şahane bir tasarım.
Siyah ve beyaz her ne kadar dekorasyonun en ünlü ve en sık kullanılan renk kombinasyonlarının başında gelse de aslında oldukça zor ve tehlikeli bir ikilidir. Dekorasyonu kitsch ya da basit ve kötü görünümlü hale getirmeden bu ikiliyi birlikte kullanabilmek ustalık ister. Yaptığım çoğu derlemede siyah ve beyazın birlikle ustaca kullanıldığı dekorasyonlara yer veriyorum ki doğru bir şekilde kullanılmış versiyonları okuyucularımıza da ilham kaynağı olsun. Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu örnek de cesur ve doğru bir siyah-beyaz dekorasyon örneği. Bembeyaz lakeli zemin ve beyaz duvar kağıdı ile kaplı duvarların olduğu modern antreye klasik tarzda siyah, şık bir konsol konulmuş. Gümüş rengi ayna ile konsolun kulpları muhteşem bir uyum içerisinde. Zeminde ise siyah beyaz çizgili bir kilim yolluk kullanılarak tasarımın modern görüntüsü kuvvetlendirilmiş.
Geleneksel desenli yolluk ve küçük halılar için alternatif bir kullanım şekli de yatak çevreleri. Yataklarımızın hem ayak ucuna hem de kenarına halı koymak isteriz. Bu nedenle de devasa boyutlu halılara ihtiyaç duyarız ancak bu durumda halının büyük bir kısmı yatağın altında kalır, tozlanır ve temizlemesi nispeten zor olur. Yatağın üç kenarına koyabileceğimiz, birbirine uyumlu üç adet yolluk ya da küçük halı ile odamızda hem hoş bir tarz yaratabilir hem de temizliği pratik bir hale getirebiliriz.
Birkaç yıl önce dekorasyon dünyasına bomba şeklide düşen ikat desenler güzelliklerini kusurlarında alıyor. Seri üretim olmadığı için her biri bir diğerinden farklı olan ikat desenler lüks etnik desen tutkunları için ideal. Elde parça parça boyanan ipliklerin yine el işçiliğiyle dokunması sonucu her seferinde farklı desenler çıkıyor, bu da ikat ürünlere neredeyse bir sanat eseri havası veriyor. Özellikle modern dekorasyonlarda etnik detaylar kullanmayı sevenlerin vazgeçilmez desenlerinden biri olan ikat halıları Seçil Özelmas Design Studio'dan temin edebilirsiniz.
Günümüzde çocukları eskiden bizlerin çıktığı kadar sokağa salamıyorum maalesef. Trafik, kötü niyetli olabilecek insanlar, oyun oynayacak alanlarının olmaması gibi nedenlerle evlere hapsolan çocuklara bir sokak oyunu olan sek sek desenli bir yolluk yaratmak işte bu nedenle dahiyane bir fikir. Çocuk odasında bizler için nostalji, çocuklar için ise eğlenceli bir oyun alanı yaratacak olan bu yolluğu açıkçası benim bile alasım geldi, böylece koridoru zıplaya zıplaya geçerek odalara gidebilirim.
Golden Carpet üzerine istediğiniz ismi yazdırabileceğiniz, kişiye özel halılar üreten İstanbullu bir firma.
Dünya dekorasyon modasını takip ediyorsanız mutlaka ilginizi çekmiştir: Kilimler. Geleneksel kilimlerimiz 2015 yılında dekorasyon dünyasına bomba gibi düştü. Hem etnik detayların popülerleşmesi sonucu hem de muhteşem renklere sahip geometrik desenli kilimlerimizin modern dekorasyonla muhteşem uyum sağladığının keşfedilmesi sonucu geleneksel kilimlerimiz dünyanın dört bir yanında modern tasarımlı evleri süslemeye başladılar. Birçok farklı renk kombinasyonuna ve boyuta sahip bu kilim modellerini İzmirli Zafer Carpet'tan bulabilirsiniz.