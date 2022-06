Antre ve koridorlar için dekorasyonu tamamlayan yolluk ve halı modelleri

Evlerimizin giriş kısımları, Fransızcadan dilimize geçen kelime ile ifade edecek olursak antrelerimiz evin genel havası ile ilgili ilk intibayı bırakan yerlerdir. Bizi ve konuklarımızı eve girerken ilk karşılayan mekanlar olan antrelerin ve odadan odaya geçmek için gün boyunca defalarca kullandığımız koridorların dekorasyonuna birçok insan fazla önem vermez, mekanın imkanları doğrultusunda bir portmanto ya da ayakkabılık koyup geçerdi. Neyse ki son yıllarda antre ve kordor dekorasyonu ile ilgili bilinç yavaş yavaş da olsa ülkemizde de oluşmaya başladı.

Eskiden odaların, özellikle de oturma odasının dekorasyonuna had safhada önem verilir, antre, koridor ve balkon gibi alanlar ya es geçilir ya da alelade dekore edilirdi. Oysaki ev dekorasyonu bir bütündür. Evin bir alanını dekore edip diğer alanlarını alakasız mobilyalarla öylesine döşemek evin atmosferini bozar ve döşenmiş olan kısmı mekanın bütünlüğünden ayırır; ayırmakla da kalmaz yapılan onca emeği ve masrafı değersizleştirir, zira eve gelen insanların aklında genelde ev ile ilk karşılaştıkları mekanlar olan antreler kalır. İlk izlenimi değiştirmenin yolu yoktur.

Yalnızca konuklarımız için de değil, esas olarak kendimiz için evin antresini gönlümüze göre zevkli bir şekilde dekore etmeliyiz. Evimiz bizi ve beğenilerimizi yansıtan, içinde kendimizi en huzurlu hissettiğimiz yerlerdir ve kendi evimize her girişimizde bir Oh be! diyebilmenin önemi büyüktür.

Bu sayfamızda güzel dekore edilmiş antre ve koridorlar için ne tür yolluk ve halılar kullanılmış, bunları inceleyeceğiz. Umarız bu sayfa, hem beğendiğiniz tarzlarda göre hangi mobilyaları tercih etmeniz gerektiği konusunda hem de hangi mobilya ile hangi yolluk ve halıyı kombine edebileceğiz konusunda fikirler oluşturmanıza yardımcı olur.