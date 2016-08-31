Yaratıcı mimarisiyle büyüleyen 5 olağanüstü ev

İlk örneğimiz Amerikalı Philip K. Smith tarafından tasarlanmış Kaliforniya'nın ıssız bir bölgesinde bulunan Lucid Stead adlı proje. 70 sene evvel inşa edilmiş eski bir kulübenin modern ve sanatsal yorumu olan proje, etrafını çevreleyen çöl sayesinde daha da ilginç görünüyor.

Proje meydana getirilirken ana fikir iklim değişikliğine dikkat çekmek. Bunun için de ahşap yüzey üzerine yatay paneller ekleyerek etkileyici bir tasarım yaratılmış. Yatay panellerin üzerindeki ayna, evi seyretmek isteyenler için çarpıcı bir manzara oluşturuyor. Ahşap ve ayna arasındaki ikilik ilkim değişiminin hızına dair düşündürücü bir çalışma.