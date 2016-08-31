Yaratıcı mimarisiyle büyüleyen 5 olağanüstü ev

Ömrümüzün büyük bir kısmını geçirdiğimiz evler bizim yaşam alanımızı oluştururlar. Bu sebeple çoğu insan hayatı boyunca bir ev sahibi olmayı arzular. Bu amaçla para biriktirir, yatırım yapar. Bununla birlikte barınma gibi temel bir ihtiyaç dışında da ev sahibi olabiliriz elbette. Örneğin yaz aylarını geçirmek için şehir dışında, denize yakın evler satın alırız. Veya kırsal yerlerde yaşamayı sevenler ek olarak bir çiftlik evi sahibi olabilir. Tüm bu saydığımız kişisel sebepler dışında bir şehri güzelleştiren, ona karakter katan mimari yapılar da vardır. Çoğu mimarın hayali de standart evler yerine yaratıcılığı kullanabileceği yapılar inşa etmektir. Bugün size farklı mimarların elinde çıkma, her biri kendine özgü, yaratıcı, büyüleyici 5 farklı ev projesi göstereceğiz. Hazırsanız yolculuk başlasın.
İlk örneğimiz Amerikalı Philip K. Smith tarafından tasarlanmış Kaliforniya'nın ıssız bir bölgesinde bulunan
Lucid Stead adlı proje. 70 sene evvel inşa edilmiş eski bir kulübenin modern ve sanatsal yorumu olan proje, etrafını çevreleyen çöl sayesinde daha da ilginç görünüyor.
Proje meydana getirilirken ana fikir iklim değişikliğine dikkat çekmek. Bunun için de ahşap yüzey üzerine yatay paneller ekleyerek etkileyici bir tasarım yaratılmış. Yatay panellerin üzerindeki ayna, evi seyretmek isteyenler için çarpıcı bir manzara oluşturuyor. Ahşap ve ayna arasındaki ikilik ilkim değişiminin hızına dair düşündürücü bir çalışma.
İtalya'nın Bolzano şehrinde bulunan bina ilk örneğimizde olduğu gibi aynalı bir ev. Ancak bu defa dış cephesi tamamen ayna kaplama. Peter Pichler Mimarlık tarafından inşa edilen yapı esasen yazlık bir bina olarak düşünülmüş. Bu sebeple evin ön bahçesinde lüks bir havuz mevcut. Sadece dış cephe görüntüsüyle dahi ilgi çekici olabilen evin etrafını ise elma ağaçları süslüyor. Evin içi de en az dışı kadar lüks ve modern. İçerisinde yatak odaları, mutfak, banyo ve depo bulunan evde havalandırma sistemi de bulunuyor.
Scarcity and Creative Studio tasarımı olan üçüncü örneğimiz en az ilk ikisi kadar büyüleyici bir çalışma. Norveç'in Oslo kentinde bulunan proje harap haldeki üç binanın yeniden tasarlanması üzerine kurulu. Bir balıkçı kasabası olan bölgede dev kayalıkların üzerinde eski kulübelerde tuzlama, balık yağı üretimi gibi faaliyetler yapılıyordu. Zamanla kullanılmaz hale gelen evler hem konaklama hem de kültürel aktiviteler için yeniden düzenlendi. Eski binalar yenilerek üzerine eklenen devasa ahşap bantlar basamaklar halinde kayalıkların üzerinde aşağı inerek sıra dışı bir iskele meydana getiriyor.
Sıradaki proje P+0 Arquitectura tarafından inşa edilmiş farklı boyutlarda asimetrik hizalanmış kutuları andıran bir bina tasarımı. Dışa doğru uzanan devasa boyutları soru işaretleri uyandırmasın. Çelikten yapılma ev son derece sağlam ve dayanıklı. Standar dış cephe tasarımı yerine büyük boşluklar ve camlı kaplı bina, bu tercihiyle de evi orijinal hale getiriyor. Binanın toprak tonu etrafı çevreleyen doğa ile uyumlu bir seçim.
Son örneğimiz yine son derece yenilikçi ve çağdaş mimari örneği. Meksika'da Sanzpont Mimarlık tarafından inşa edilen konut 103 metrekare olup adeta doğa ile bütünleşmiş. Evin bahçesi, çatısı, verandası tamamen yeşillere bürünmüş durumda. Bu açıdan bakıldığında çimenlikli bir yol altına inşa edilmiş gizli bir ev görünümündeki yapı aslında yalıtım amaçlı bu şekilde tasarlanmış.
Biyoklimatik ev tasarımı amaçlanan projede sürdürebilirlik ana amaç.
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