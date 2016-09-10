Rüyalarınızı süsleyecek bir aile evi

homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu mimarlık ve mühendisliğin bir sanat eserine nasıl dönüştürülebileceğine kanıt oluşturan muhteşem bir konut. Sayfamıza çok uzaklardan, Batı Avustralya'nın Perth ilinden gelen bu konut, mimarlık firması Moda Interiors tarafından tasarlanıp inşa edilmiş. Muazzam br genişliğe sahip olan ve her bir ayrıntısı özenerek tasarlanmış bu villayı gelin oda oda daha yakında inceleyelim.
Konutun oldukça hareketli bir cephesi var. Değişik formlarda geometrik şekiller, beyaz, antrasit ve pas kızılı gibi kontrast renkler ve farklı dokular bir arada kullanılarak dikkatlerini üzerine çeken, sıra dışı bir cephe oluşturulmuş. Konutun caddeye bakan ön cephesinde cam diğer kısımlara oranla daha az kullanılarak büyük ölçüde mahremiyet de sağlanmış. Otopark girişinin hemen solunda kalan ufak çim bahçe ve ağaç, doğal formları ile konutun keskin hatlara sahip yapısına büyük bir tezat oluşturarak bu birliğe bir sanat eseri havası katıyor.
Konutun geniş yaşam alanı açık planlı olarak dizyn edilmiş. Geniş bir mutfak ile konforlu oturma odasını ayıran tek şey ada ünite. Hem iki mekan arasında seperatör görevi hem de kahvaltı barı olarak işlev gören mutfak adası tıpkı evin ön cephesi gibi beyaz, antrasit ve kızıl tonlarına sahip. Alt kısımları ise dolpalr ve çekmeceler ile tamamlanan ada ünite mutfağa ekstra depolama alanı ve tezgah da sağlıyor.
Açık planlı iç mekan yaşam alanı geniş cam kapılar ile açık planlı bir dış mekan oturma alanı ile birleşiyor ve bu transparan ayrım iki mekanın arasındaki sınırların adeta ortadan kaybolmasını sağlıyor. Aynı şekilde, tamamen camdan oluşan çerçevesiz korkuluklar sayesinde manzara ile veranda arasında da hiçbir sınır kalmıyor. Verandada yer alan ikinci mutfakta, sol köşede yer alan kubbe çatılı bir de pizza fırını bulunuyor.
Konutun mutfağında beyaz renkli dopalar tercih edilmiş ve bu beyaz dolaplar sert bir kontrast oluşturacak şekilde siyah bir tezgah ile tamamlanmış. Üst dolap üniteleri ile tezgah arasındaki duvar ise komple cam, bu sayede de mutfak mükkemmel şekilde doğal gün ışığı alabiliyor.
Konutun son derece şık, stil sahibi bir de ofis odası bulunuyor. Bu home ofis katlanır kapılar aracılığıyla antreden ayrılıyor. Bu alanda ahşap parkeye koyu renkli mobilyalar eşilik ediyor. Fotroğrafta arka planda görünen antre ise boydan boya cam penceresi ve yüzen ahşap merdivenleri ile muhteşem bir dekorasyona sahip.
Evin yatak odalarının her biri farklı bir stilde dekore edilmiş. Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu yatak odası kelebek çizimleriyle dolu duvar kağıdı, rengarenk yatak kırlentleri ve mor yün battaniyesi ise sımsıcak bir atmosfer sahip.
Ebeveyn yatak odasında ise daha koyu renkler ve daha ciddi bir atmosfer sözkonusu. Yüksek yatak başı, devasa halı, bir duvarda damask duvar kağıdı, diğer duvarda modern bir çizim ve pirinç aydınlatma elemanı ile bu yatak odasında hem klasik hem de modern dekoratif detaylar görmek mümkün.
Bu muazzam konutun en çarpıcı mekanlarında biri de antresi. İki kat yüksekliğindeki yekpare cam pencere antre boyunca devam ediyor. Mermer zemine sahip bu alanda ahşap merdivenler yükseliyor; bu iki malzemenin oluşturduğu tezat kusursuz bir dekorasyon yaratmış. Merdivenler son dönemim en trendi tasarımlarından olan yüzen merdiven şeklinde. Bu alandaki yüzen merdivenler, dayalı oldukları duvar komple cam olduğu için cam boyunca devam eden metal bir parçaya monte edilmiş. Bu parçanın camda kötü görünmemesi içinse cam boyunca onu kesen başka parçalar daha eklenmiş. Sonuç: Bir problematiğin kusursuz çözümü.
Son dönemin en trendi merdiven çeşitlerinden biri olan yüzen merdivenlerle ilgili ’15 fantastik yüzen merdiven modeli’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.