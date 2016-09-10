Rüyalarınızı süsleyecek bir aile evi

Bu muazzam konutun en çarpıcı mekanlarında biri de antresi. İki kat yüksekliğindeki yekpare cam pencere antre boyunca devam ediyor. Mermer zemine sahip bu alanda ahşap merdivenler yükseliyor; bu iki malzemenin oluşturduğu tezat kusursuz bir dekorasyon yaratmış. Merdivenler son dönemim en trendi tasarımlarından olan yüzen merdiven şeklinde. Bu alandaki yüzen merdivenler, dayalı oldukları duvar komple cam olduğu için cam boyunca devam eden metal bir parçaya monte edilmiş. Bu parçanın camda kötü görünmemesi içinse cam boyunca onu kesen başka parçalar daha eklenmiş. Sonuç: Bir problematiğin kusursuz çözümü.

Son dönemin en trendi merdiven çeşitlerinden biri olan yüzen merdivenlerle ilgili ’15 fantastik yüzen merdiven modeli’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.