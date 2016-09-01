Banyolarınız için şaşırtıcı dekorasyon önerileri

Hem temizlik ihtiyaçlarımız hem de bedensel arınma ve dinlenme için kullandığımız banyoların, ev dekorasyonunda oldukça önemli bir yeri vardır. Temiz, çekici ve modern bir banyo dekorasyonu bir eve değer kazandıran özelliklerdendir. Banyo dekorasyonunu daha kullanışlı ve çekici hale getiren unsurları tek tek saymak gerekirse; modern bir dekorasyon, kullanışlı depolama alanları, ferahlık ve kaliteli ekipmanlar ilk sıraları alacaktır. Peki banyo dekorasyonunu alışılmışın dışında ögelerle daha fonksiyonel bir hale getirmek mümkün mü? Hem sıra dışı hem de son derece işlevsel bir banyo dekorasyonu hayal ediyorsanız bu yazımızda size sorunuzun cevabını veriyoruz. Birbirinden güzel örnek tasarımlarla hazırladığımız yazımızda banyo dekorasyonu için ilginç fikirler sunacağız. Eğer banyo dekorasyonu için kolları sıvadıysanız bu yazıya göz atmadan işe başlamayın.
Banyo dekorasyonuna sıfırdan başlamıyorsanız ve ufak yenileme fikirlerine ihtiyacınız varsa “Banyoları yenilemek için 9 ilginç fikir” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Banyoya girdiğiniz zaman ilk gözünüze çarpan aksamlardan biri de lavabolardır. Küçük ve sıradan lavabo havzaları çoğu zaman banyolara sıkıcı bir hava verebilir. Bu nedenle geniş ve farklı tasarımlara sahip banyo havzalarını tavsiye edeceğiz. Banyo dekorasyon stiliniz ne olursa olsun, hangi renkleri tercih ederseniz edin, geniş ve farklı tasarıma sahip bir lavabo ile daha çekici bir banyo tasarımına sahip olabilirsiniz. Farklı lavabo havzası tasarımları için mutfak ve banyo aksamları uzmanlarına danışabilirsiniz.
Banyo dekorasyonu deyince aklınıza yalnızca bilindik banyo aksesuarları ile tasarlanan mekanlar gelmesin. Banyo dekorasyonunuzda stilinize ve banyonuzun mimari özelliklerine göre dilediğiniz ögeleri kullanabilirsiniz. Mesela bu dekorasyonda kullanılan büyük tavan lambası oldukça dikkat çekici bir öge. Banyoya gösterişli bir hava kazandıran bu aydınlatma ögesi salonda bile kullanılabilecek şıklıkta.
Banyo dekorasyonunuzu sıradanlıktan kurtarmak istiyorsanız işe sıra dışı duş tasarımlarıyla başlayabilirsiniz. Duş aksamları ve duşakabin gibi ürünlerin oldukça farklı modellerini bulmak mümkün. Bu dekorasyonda kullanılan duş kullanışlı ve farklı yapısıyla hayli ilgi çekiyor. Üstelik ışıklandırmalar ve dekoratif detayları ile de göz alıcı bir şıklığa sahip.
Banyo dekorasyonu denince aklınıza seramik ve benzeri döşeme malzemeleri gelebilir fakat banyo dekorasyonlarında kullanabileceğiniz birçok farklı duvar dekorasyon ürünü mevcut. Farklı renk ve desenleriyle dikkat çeken, neme ve suya dayanıklı duvar kağıtları banyolarda muhteşem dekorasyonlar oluşturabiliyor. Özellikle akdeniz, tropikal gibi stillere ya da egzotik temalara uygulanan orman desenli duvar kağıtları oldukça popüler. Farklı ve canlı bir banyo dekorasyonu istiyorsanız duvar dekorasyonunun etkisini küçümsemeyin.
Banyo dekorasyonlarında genelde pek akla gelmese de, ihtiyaç duyulabilecek ürünlerden biri de koltuk ve banklardır. Suya ve neme dayanıklı herhangi bir oturma ürünü veya sandalye ile banyo dekorasyonunuzu daha konforlu bir hale getirebilirsiniz. Bu dekorasyonda kullanılan ahşap duvar bankı hem dekorasyonu zenginleştirmiş hem de alana işlev kazandırmış.
Banyoların olmazsa olmazı aynaların daha dekoratif ve farklı tasarımlara sahip olanları, banyoları güzelleştirmek için oldukça etkili bir çözüm. Klasik tek parça ve küçük aynaların yerine, büyük ve özgün tasarımlara sahip modeller değerlendirerek banyo dizaynınızı güzelleştirebilirsiniz. Üstelik büyük aynalar yeterince geniş olmayan banyoları daha ferah göstermek için de işe yarar bir çözümdür.
Banyolarınızı sadece temizlenmek için değil keyifli vakit geçirmek ve dinlenmek için de kullanmayı seviyorsanız banyonuza bir minibar ekleyebilirsiniz. Dekorasyonunuza uygun bir banyo minibarı sayesinde hidromasajlı küvet ve küvet keyfinizi sevdiğiniz içkilerle tatlandırabilirsiniz. Üstelik dekorasyonunuzu da zengin ve ayrıcalıklı gösterecektir.