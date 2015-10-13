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En güzel küçük koltuk takımları

Gül Korkmaz Gül Korkmaz
ANTONIO CARLOS RESIDENCE, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Eklektik Oturma Odası
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Şehir merkezlerindeki nüfusun kalabalıklaşmasıyla birlikte evlerin ve yaşam alanlarının her geçen gün biraz daha küçüldüğü ve daraldığı da bir gerçek. Modern hayatın bir sonucu olan küçük evlerin dekorasyonu da elbette yerleşim sorunu açısından çok daha zor oluyor. Ancak zamanın ihtiyaçlarına göre değişen ve gelişen dekorasyon ve tasarım tarzları sayesinde artık küçük evler için ideal mobilyalar da oldukça yaygın. Biz de bu yazımızda küçük oturma odalarına sahip olan okurlarımız için ilham verici nitelikte küçük koltuk takımlarıyla şık ve estetik dekorasyon örneklerini derledik.

İskandinav tarzı koltuk ve kanepeler

Residence at Raheja, Powai, JRarchitects JRarchitects Asyatik Oturma Odası
JRarchitects

Residence at Raheja, Powai

JRarchitects
JRarchitects
JRarchitects

Küçük bir oturma odasına sahipseniz tercih edebileceğiniz en iyi koltuk takımı seçeneklerinden biri pek tabii ki basit çizgilere sahip olan yalın, şık ve zarif görünümlü İskandinav tarzlı koltuk takımı modelleridir. Bu tür koltuk takımlarının iskelet kısımları hem oldukça sağlam hem de bir hayli basit ve az yer kaplayacak şekilde dizayn edildiğinden yaşam alanlarında hem zarif bir görünüm oluşmasına sebep oluyor hem de alandan tasarruf sağlıyor. Kanepelerin ve koltukların geniş kolçaklar yerine basit ahşap kol tasarımlarının kullanılması da sıra dışı ve elegan bir mobilya tarzı oluştururken küçük alanlarda geniş oturma alanları yaratılmasına olanak veriyor.

Modern ve konforlu

Hampstead Heath Apartment Bhavin Taylor Design Eklektik Oturma Odası
Bhavin Taylor Design

Hampstead Heath Apartment

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

Küçük oturma alanlarını en iyi şekilde değerlendirmenin yollarından biri de gösterişli ve  çok süslü koltuk takımı modellerinden sakınmak ve bunlar yerine daha modern ve minimal tarzlı koltuk takımları tercih etmektir. Gösterişli koltuk takımları az yer kaplayan türden olsalar bile üzerindeki işlemeler ve süsler onları kalabalıklaştırır ve bu da yaşam alanında boğucu bir atmosfer yaratılmasına sebep olur. Bol işlemeli, oymalı, renk geçişleri keskin olan klasik ve gösterişli koltuklar yerine örnekteki gibi basit, şık ve modern tasarımlı koltukları tercih ederseniz çok daha ferah bir yaşam alanı yaratabilirsiniz.

Küçük alanlar için özel tasarımlar

DUHESME, Géraldine Laferté Géraldine Laferté İskandinav Oturma Odası
Géraldine Laferté

Géraldine Laferté
Géraldine Laferté
Géraldine Laferté

Az yer kaplamaya odaklanarak üretilmiş özel tasarımlı koltuk tasarımları da dar alanları kullanışlı ve şık hale getiren modeller yaratıyor. Örneğin Fransız bir tasarım firmasının dizayn ettiği bu daracık alanda kullanılan İskandinav stili mini koltuk takımı kolsuz tasarımı ve minimal banklarıyla kullanışsız ve küçücük bir yaşam alanını şık bir oturma alanına dönüştürmüş.

Mobilya kalabalığı yaratmayan dekorasyon

homify Minimalist Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Küçük oturma odalarını şık ve göz alıcı bir şekilde dizayn etmenin en önemli püf noktalarından biri de pek tabii ki mobilya kalabalığından kaçınmak olabildiğince az mobilya ve aksesuar kullanarak modern ve minimal bir atmosfer yaratmaktır. Eğer küçük bir oturma odanız varsa gündelik mobilya ihtiyacınızdan fazlasını yaşam alanınıza sığdırmaya çalışmayın, mobilya kalabalığı ev dekorasyonlarında yapılan en yaygın hatalardan biridir ve evi olduğundan çok daha küçük göstererek boğucu ve yorucu bir atmosfer yaratır. Örnekteki gibi tek bir ikili koltuk ve puftan oluşan küçük bir oturma grubu bile şık ve fonksiyonel bir yaşam alanı yaratmak için yeterlidir.

Divan tarzı kanepe

Casa na Serra de Guaramiranga, Ceará, Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores Kırsal Oturma Odası
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores

Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores

Tekli koltuk olarak geniş ve şık tasarımlı sandalyelerin, üçlü kanepe olarak da divan tarzı kolları ve sırt kısmının oldukça basit şekilde tasarlandığı ama ana oturma yerinin geniş tutularak konforun sağlandığı koltuklardan oluşan oturma grupları da dar alanlar için ideal olan koltuk takımı örneklerinden sadece biri. Geniş berjerler yerine örnekteki gibi şık ahşap sandalyeler kullanarak sıra dışı ve estetik bir hava yaratabileceğiniz gibi, divan tarzı kanepelerle de doğal ve modern bir görünüm ve sıra dışı bir konfor yaratabilirsiniz.

Klasik modellerle asalet kazanan küçük yaşam alanları

Reflected Glory - Holland Park Renovation, Tyler Mandic Ltd Tyler Mandic Ltd Klasik Oturma Odası
Tyler Mandic Ltd

Reflected Glory – Holland Park Renovation

Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd

Salonunuz gösterişli klasik mobilyalar için yeterince geniş değilse ama siz yine de klasik doku ve dekorasyondan vazgeçmek istemiyorsanız çözüm basit: İkili Chesterfield koltuklar ya da kapitone dikişli klasik döşemeler! Klasik tarz dekorasyon denilince aklınıza avangart tarza yakın gösterişli, şaşalı ve süslü mobilyalar geliyor olabilir, ama aslında küçük salonlar için de ideal olan son derece sade klasik ve estetiğiyle göz dolduran koltuk modelleri de var. Örneğin sade bir dekorasyonla chester modeli bir üçlü koltuk hem ağırbaşlı hem klasik bir oturma odası yaratırken aynı zamanda bu şık ve seçkin tasarım için büyük alanlara sahip olmak zorunda da değilsiniz.

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Ölçülü bir klasik

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Hakan Helvacıoğlu tarafından dizayn edilen bu oturma alanı da hem klasik ve gösterişli görünümüyle dikkat çeken, hem de yorucu ve boğucu olmayan küçük alan dekorasyonları için ilham verici nitelikte. İki adet oryantal desenli klasik berjerin yine klasik modelli bir kanepeyle harmanlanmasıyla oluşan koltuk takımı yaşam alanına ölçülü bir gösteriş sunarken, halı ve aksesuarlarla klasik, zarif ve göz alıcı görünüm destekleniyor.

Kolçakları olmayan koltuklar

ANTONIO CARLOS RESIDENCE, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Eklektik Oturma Odası
Mauricio Arruda Design

ANTONIO CARLOS RESIDENCE

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

Dediğimiz gibi kolçakları olmayan koltuk modelleri yer tasarrufu açısından küçük oturma odaları için ideal modeller arasında yer alıyor. Bu örnekte gördüğümüz oturma odası dekorasyonu da küçük koltuk takımı modelleri arayanlara ilhan verebilecek nitelikteki dekorasyonlardan biri olma niteliği taşıyor. Siz de konforunuzdan vazgeçmeden şık ve modern görünümlü bir oturma odası yaratmak istiyorsanız resimdeki gibi rahat ve bol yastıklı bir ikili koltuğu kolsuz ve sandalyeyi andıran ama rahatlık açısından berjerlerden hiçbir eksiği olmayan tekli koltuklarla harmanlayabilirsiniz. Odanızda hareketlilik de olsun ve canlı bir dekorasyon yaratmak istiyorsanız da tıpkı bu resimdeki gibi hareketli, renkli ve sıra dışı orta sehpalar kullanarak küçük de olsa hem modern, hem sıra dışı, hem fonksiyonel, hem de bir hayli konforlu bir oturma odasına sahip olabilirsiniz.

Duvar dekorasyonuyla tamamlanan mobilya tercihi

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia Modern Oturma Odası
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

Hiç hareket olmayan düz ve basit tasarımlı minimal tasarımlardan hoşlanmıyor olabilirsiniz. Mobilya kalabalığı yaratmadan minimal ve küçük koltuk takımlarıyla hareketli bir oturma odası yaratmanın en şık, kolay ve pratik yolu mobilyalarınıza uygun aksesuar ve duvar dekorasyonuyla yaşam alanınızı hareketlendirmektir. Pek tabii ki bu örnekte gördüğümüz gibi bitki ve çiçeklerle de bu hareketli alanı çok daha canlı ve pozitif enerjili bir yaşam alanına dönüştürmek mümkün.

Sanatsal dokunuşlar

homify Eklektik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Siyah döşemelerle kaplanmış ahşap rustik detaylara sahip olan ve az yer kaplayan bir kanepe modeliyle yine rustik görünümlü heybetli bir sandalyenin bir araya geldiği bu koltuk takımı da, küçük alanda oldukça sanatsal bir etki yaratıyor. Duvardaki resim ve orta sehpanın sıra dışı tasarımı ise bu sanatsal etkiyi artistik dokunuşlarla kuvvetlendiren dekorasyon ayrıntılarından.

Bank modelinin modern bir yorumu

Mona Casa, Mona Casa Mona Casa Modern Oturma Odası
Mona Casa

Mona Casa

Mona Casa
Mona Casa
Mona Casa

İstanbul'da bulunan Mona Casa isimli firmanın imzasını taşıyan bu oturma odası dekorasyonu ise minik yaşam alanları için ilham verici özellikleriyle öne çıkıyor. Eğer yaşam alanınız bir koltuk takımı sığdıramayacağınız kadar küçükse, bunun gibi az yer kaplayan ama tasarımı ve dokusuyla büyüleyici bir görünüme sahip modern bir koltuk bile harika bir oturma alanı yaratmaya yetecektir. İskandinav stilli bu kanepe, bankı andıran bir fonksiyonelliğe sahipken aynı zamanda da özenle tasarlanmış minderli yapısıyla gerekli konforu da bünyesinde barındırıyor.

Küçük alanların vazgeçilmezleri: L çek-yatlar

Osmanoğulları Mobilya, OSMANOĞULLARI MOBİLYA OSMANOĞULLARI MOBİLYA Modern Oturma Odası
OSMANOĞULLARI MOBİLYA

Osmanoğulları Mobilya

OSMANOĞULLARI MOBİLYA
OSMANOĞULLARI MOBİLYA
OSMANOĞULLARI MOBİLYA

Ve elbette küçük oturma odalarının olmazsa olmazları: L koltuk modelleri. Osmanoğulları Mobilya tasarımlarından biri olan bu L koltuk modeli hem küçük yaşam alanları hem de misafir odası bulunmayan küçük evler için ideal bir dizayna sahip. L yapısıyla oturma alanının çok yer kaplamadan ve odayı daraltmadan genişletildiği bu kanepenin çek-yat özelliğine sahip olması, küçük evlere sahip olan kullanıcılara gerektiğinde yatılı misafir ağırlayabilme imkanı sunuyor.

Salonların baş tacı oturma odası grupları
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