Rahat koltuk takımları ile konforlu yaşam alanları

Dekorasyon ve tasarım dünyasında mobilya türleri arasında Lawson tarzı kanepe adı verilen bu kanepe ise son yıllarda giderek yaygınlaşan ve özellikle ekonomik fiyatlarıyla ve eşsiz bir konfor sağlayan dizaynıyla öne çıkan modellerden biri. Lawson tarzı kanepelerin en ayırt edici karakteristik özellikleri sırt minderlerinin de oturma minderlerinin de kanepenin iskeletinden ayrı olması. Bu tasarımın esas amacı klasik ve alışılmış koltuklardan çok daha yumuşak ve rahat bir kanepe modeli yaratmakmış. Sırt yastıklarının ve oturma minderlerinin iskeletten ayrı olması ise bu yumuşaklığı sağlıyor ve modele eşsiz bir rahatlık sağlıyor. Lawson tarzı koltuklar bugün en popüler ve yaygın kanepe modellerinden biri ve çoğu mobilya mağazında farklı renk ve modellerine rastlanabiliyor. Otururken mükemmel bir rahatlık sağlamasının yanı sıra, üçlü olanların büyük sırt yastıklarını kaldırdığınızda misafirler için de geniş ve konforlu bir yatak halini alabiliyor. Aynı zamanda temizliğinin sağlanması da iskeletiyle minderleri bir olan koltuk ve kanepe modellerine göre çok daha kolay.