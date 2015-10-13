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Rahat koltuk takımları ile konforlu yaşam alanları

Gül Korkmaz Gül Korkmaz
Apartamento Colorido - Antes e Depois, Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores Modern Oturma Odası
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Oturma odalarımızı dizayn ederken alanın merkezinde bulunan koltuk takımları en çok dikkat edilen dekorasyon öğelerini oluşturur ve bu yüzden de koltuk takımı tercihlerimizi yaparken estetik açıdan oldukça dikkatli ve seçici davranırız. Ancak koltuk takımı satın alırken dikkat etmemiz gereken en önemli şey aslında koltukların konforlu olup olmadığıdır. Estetiği de ikinci plana atmadan hem şık hem de konforlu koltuklarla dizayn edilen oturma odası ve salonlara sahip olmayı kim istemez ki? Biz de bu yazımızda sizin için hem konforlu ve rahat hem de şıklığıyla göz dolduran ve dikkat çekici koltuk takımı ve oturma gruplarını derledik. İşte oturma odasını yenilemek isteyen okurlarımıza ilham verebilecek farklı ve rahat koltuk takımı modelleri…

Bol yastık, bol konfor

Apartamento Colorido - Antes e Depois, Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores Modern Oturma Odası
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

Koltuk takımı modelinizi seçerken yastıkların büyüsünü de ihmal etmeyin. Dünyanın her yerinde rahatlık ve konfor denilince akla gelen ilk nesnedir şüphesiz ki yastık. Sebebi basit: Bu pofuduk ve yumuşacık şeyler bedenimizi eşsiz bir şekilde dinlendiren objelerdir. Koltuk ve kanepe modellerinde de özellikle modern tarzlı dekorasyon ve tasarımlarda yastık kullanımı giderek arttı. Konforlu bir koltuk takımı istiyorsanız ama koltuk takımınızı yenileme imkanınız yoksa o halde bir sürü yastıkla koltuklarınızı ve kanepelerinizi hem daha yeni ve modern hem de çok daha konforlu hale getirmeniz mümkün.

Modüler L koltuklar

Beyaz Ev - Mersin Çeşmeli Yazlık Projesi Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. Minimalist Oturma Odası
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

Beyaz Ev – Mersin Çeşmeli Yazlık Projesi

Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

Rahat koltuk takımı denilince akla gelen ilk modellerden biri pek tabii ki L koltuklardır. Küçük oturma odalarını dizayn etmek için şık ve güzel küçük koltuk takımları arayanlar için de ideal bir seçenek olan L koltuklar hem fonksiyonel hem de şık özelliklere sahip olmalarıyla bugün en çok kullanılan mobilya modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Emre Urasoğlu İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu salonda da modüler bir L koltuk takımı kullanılmış.

Lawson tarzı kanepeler

Mona Casa, Mona Casa Mona Casa Modern Oturma Odası
Mona Casa

Mona Casa

Mona Casa
Mona Casa
Mona Casa

Dekorasyon ve tasarım dünyasında mobilya türleri arasında Lawson tarzı kanepe adı verilen bu kanepe ise son yıllarda giderek yaygınlaşan ve özellikle ekonomik fiyatlarıyla ve eşsiz bir konfor sağlayan dizaynıyla öne çıkan modellerden biri. Lawson tarzı kanepelerin en ayırt edici karakteristik özellikleri sırt minderlerinin de oturma minderlerinin de kanepenin iskeletinden ayrı olması. Bu tasarımın esas amacı klasik ve alışılmış koltuklardan çok daha yumuşak ve rahat bir kanepe modeli yaratmakmış. Sırt yastıklarının ve oturma minderlerinin iskeletten ayrı olması ise bu yumuşaklığı sağlıyor ve modele eşsiz bir rahatlık sağlıyor. Lawson tarzı koltuklar bugün en popüler ve yaygın kanepe modellerinden biri ve çoğu mobilya mağazında farklı renk ve modellerine rastlanabiliyor. Otururken mükemmel bir rahatlık sağlamasının yanı sıra, üçlü olanların büyük sırt yastıklarını kaldırdığınızda misafirler için de geniş ve konforlu bir yatak halini alabiliyor. Aynı zamanda temizliğinin sağlanması da iskeletiyle minderleri bir olan koltuk ve kanepe modellerine göre çok daha kolay.

Kanatlı tekli koltuklar

Casa PL, Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Modern Oturma Odası
Atelier d&#39;Arquitetura Lopes da Costa

Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa
Atelier d&#39;Arquitetura Lopes da Costa
Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa

Kanatları ve yüksek sırtıyla konforun ana odak noktası olduğu bu tasarım ise kanepelerinizin yanına ekleyebileceğiniz rahatlık veren berjer tarzı modellerden biri. Eğer oturma odası ve salonlarınızın oturma kapasitesini genişletmek istiyorsanız ve bunun için de oturma grubunuza uygun tekli koltuk seçeneklerini değerlendiriyorsanız bu tarz kanatlı ve yüksek sırtlı modellere de bakmanızı tavsiye ediyoruz.

Döşeme kumaşının rahatlığa etkisi

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors Eklektik Oturma Odası
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

Yumuşak minderli ve kadife, süet ya da nubuk gibi dokusu hoş ve ferah bir his veren döşemeli koltuk ve kanepe takımları da modern bir konfor isteyenler için eşsiz örnekler olarak tasarım dünyasında öne çıkıyor. Unutmayın ki konfor ve rahatlık yalnızca minderin yumuşaklığıyla ya da oturma alanının genişliğiyle ölçülemez; aynı zamanda koltuğunuzun döşemesinin imal edildiği kumaşın da rahatsız edici sert kumaşlardan olmaması, aksine kendini hissettirmeyen ince ve yumuşak kumaşlardan ya da bahsettiğimiz gibi dokunulduğunda ferahlık ve konfor hissi veren bu tür kumaşlardan oluşması gerekir.

Kalıpları yıkan modeller

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE Akdeniz Oturma Odası
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

Kalıpları yıkan ve ezber bozan sıra dışı çağdaş koltuk ve kanepe modelleri nedense hep ilk bakıştı konforsuz ve rahatsız görünür çünkü şekil itibariyle alışık olduğumuz koltuk ve kanepe modellerine hiç mi hiç benzemezler. Ancak bu örnekte gördüğümüz çağdaş kanepe modeli ezber bozmanın da ezberini bozuyor ve hem sıra dışı ve etkileyici bir görünüm yaratıyor hem de inanılmaz ve yine sıra dışı bir rahatlığa sahip. Yer minderlerinde oturmayı kim sevmez ki? Ama yer minderlerini oturma odanıza öylece dizemezsiniz elbette, odayı dolduran ve bütünlüklü ve karakterli bir yaşam alanı yaratan koltuklara ihtiyaç duyarsınız. İşte bu örnekte de yer minderleri rengarenk ve capcanlı bir kanepeye dönüştürülmüş ve ortaya akılda kalıcı sıra dışı ve bir hayli konforlu bir model çıkmış.

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Kübik tasarımlar

homify Modern Oturma Odası Beyaz
homify

homify
homify
homify

Oturma odalarınızın televizyon izlenen bölümünde sıra dışı bir rahatlık yaratmak isterseniz ikonik bir model olan ve Petite Modèle olarak adlandırılan bu koltuk örnekleri sizin için ideal bir seçim olabilir. Kübik şekliyle içine gömülebileceğiniz bu koltuklar önlerindeki puflarıyla birlikte konforlu ve keyifli bir sinema salonu atmosferi yaratıyor.

Uzanma koltukları

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu Eklektik Oturma Odası
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

Uzanma koltukları da özellikle televizyon başında çokça vakit geçirenler için ideal oturma odası mobilya seçeneklerinden biri. Oturma grubunuza uygun bir uzanma koltuğu ekleyerek televizyon keyfinizi arttırabileceğiniz ve daha rahat ve keyifli bir hale getirebileceğiniz gibi bu tür koltukları çalışma odalarınızda da dinlenme ya da kitap okuma mobilyası olarak kullanabilirsiniz.

Klasik tarzlı berjerler

APARTAMENTO EIXAMPLE DE BARCELONA, Time2dsign Time2dsign Modern Oturma Odası
Time2dsign

Time2dsign
Time2dsign
Time2dsign

Klasik tarzlı kulaklı berjer modelleri de geçmişten bugüne kullanılan en rahat ve konforlu koltuk modelleri olarak öne çıkıyor, üstelik klasik tarzın estetik ve şıklığını da barındırıyor. Klasik tarzlı bir salon ya da oturma odası dekorasyonuna sahip olan okurlarımız için en ideal rahat koltuk örneklerini pek tabii ki klasik berjerler oluşturuyor.

Parçalı minderlerle masaj etkisi yaratan koltuklar

Tetem Lofts, IAA Architecten IAA Architecten Endüstriyel Oturma Odası
IAA Architecten

IAA Architecten
IAA Architecten
IAA Architecten

Silindir şeklinde parçalı minderlerin bir araya gelmesi ile oluşturulan bu sıra dışı çağdaş koltuk modeli de her ne kadar ilk bakışta konforu çağrıştırmasa ve öncelikli olarak estetik ve farklı yapısıyla dikkat çekse de aslında bir hayli rahat modellerden biri. Uzanarak televizyon izlenebilen farklı bir televizyon koltuğu olarak kullanılabilecek bu tasarım, parçalı yapılı minder ve döşemesi sayesinde masaj etkisi yaratma özelliğine sahip. Yine rahat, şık ve zarif bir kili kanepe ile bir araya getirilerek kombin yapılmış olan bu model, oturma gruplarına eklenebilecek konforlu seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Şark köşesi

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer Akdeniz Oturma Odası
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

Koltuk ve kanepelerde oluşan bir oturma grubu yerine koltuk minderlerinden oluşturulmuş bir şark köşesine ne dersiniz? Yerde oturmanın keyfi ve konforu bambaşkadır pek tabii ki. Rahat ve şık minderlerin oturma odanızın ya da salonunuzun bir köşesine özenle yerleştirilmesi ile oluşturacağınız böyle bir oturma alanı konforlu ve sofistike bir dinlenme ve sohbet alanı oluşturacaktır. Bu fikrin hem geleneksel hem de yenilikçi bir tasarım uygulaması fikri olması da cabası!

Çoklu kullanım seçeneği

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Fonksiyonel ve çoklu kullanım seçeneğine sahip mobilyalar da her zaman rahatlıklarıyla öne çıkan modeller arasına girmeyi başarıyorlar. Örnekteki modelde ise koltuğun sırtı istenildiği taktirde yükseltilerek ve önüne bir puf konularak başınızı geriye yaslayabileceğiniz konforlu bir televizyon koltuğuna dönüşüyor. Daha düzenli ve ağırbaşlı bir koltuk takımı istediğiniz an ise tek yapmanız gereken baş kısmını alçaltmak.

Salonlarınızı zenginleştirecek köşe takımı modelleri
Bu rahat koltuk takımlarını siz nasıl buldunuz?

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