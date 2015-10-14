Farklı tarz ve genişlikteki salonlar için L koltuk seçenekleri

Özellikle son yılların en çok tercih edilen kanepe modellerinden biri hiç şüphesiz ki L koltuklardır. Köşe koltuk olarak da adlandırılan L şeklinde dizayn edilmiş kanepeler her ne kadar başlangıçta küçük yaşam alanlarında köşelere yerleştirilerek daha fazla alan tasarrufu ve oturma alanı yaratmak için tasarlanmış olsalar da modern ve konforlu yapıları sayesinde model çeşitliliği her geçen gün biraz daha arttı ve sonuç olarak küçüğünden büyüğüne her boyutta yaratılan farklı dizaynlı seçenekleriyle özellikle de modern dekorasyonlu her eve uygun hale geldi. Küçük evlerde alan tasarrufu sağlayan ve mobilya kalabalığı yaratmadan geniş oturma alanları yaratan L koltuklar, geniş metrekareli salonlarda da farklı oturma alanlarını ayırmak için kullanılabiliyor. Bunların yanı sıra L koltukların farklı modelleri var: Uzun kenarlı, kısa kenarlı, uzanma koltuklu, çift kenarlı… Ayrıca L koltukların en önemli ve dekorasyonlarda hayat kurtaran özelliği ise modüler bir yapıya sahip olmaları ve böylelikle ev değiştirdiğinizde ya da dekorasyonunuzdan sıkıldığınızda bölüp farklı şekillerde de kullanabiliyor olmanız. Peki ama sizin oturma odanız için en uygun L koltuk hangisi? Aşağıda sizin için derlediğimiz farklı L koltuk stil ve modellerini inceleyerek buna karar vermek çok daha kolay olacak!
Küçük oturma odaları ve yaşam alanları için en ideal ve en çok tercih edilen modellerden biri uzanma koltuklu L kanepelerdir. Bir adet ikili kanepe ve bir uzanma koltuğunun modüler bir şekilde bir araya gelerek meydana getirdiği bu tasarım hem konfor açısından hem de estetik açıdan göz dolduran modellerden biri. Eğer oturma odanızda büyük kanepeler ya da koltuk takımları için yeterli alan yoksa ve kısıtlı ve dar bir alanda ferah bir oturma düzeni oluşturmak istiyorsanız bu tip L koltuklar aradığınız modeller olabilir.
Bu tarz L koltukların uzanan kenarının bitim yerinde kolçak yerine puf bulunuyor ve oldukça estetik ve çağdaş yapısıyla öne çıkan modellerden biri. Yeterince ferah bir alana sahip olan orta genişlikteki yaşam alanları için ideal olan bu modelin asimetrik yapısı çağdaş salon dekorasyonlarına hoş bir niteliğinde. Puf kısmının sehpa ya da oturma yeri olarak kullanılabileceği bu tarz L koltukların modüler yapılı olanlarında gerektiğinde pufu koltuğun önüne alıp uzanma koltuğu olarak da kullanabilirsiniz.
Geniş oturma odalarında uzun kenarları duvara dayanacak şekilde kullanıldığında harika bir estetik ve konfor yaratan bu modeller konfor açısından oldukça verimli ve dikkat çekici. Ayrıca sıklıkla ve çok sayıda misafir ağırlayan ev sahipleri için de ideal model olarak öne çıkıyor çünkü hem geniş oturma alanları yaratıyor hem de samimi ve sıcak bir atmosfer yaratıyor.
Yazının en başında da dediğimiz gibi, L koltuk modelleri de her geçen gün giderek çeşitleniyor ve zenginleşiyor. Bu örnekte yer alan modüler yapılı L koltuk ise sıradan modellerden çok farklı ve ezber bozan bir estetiğe sahip. Çağdaş tasarımıyla göz dolduran bu tarz L koltuk modelleri çok sayıda değiştirilebilir parçasıyla istediğiniz tasarımı kendinizin yaratmasına da olanak veren yaratıcı ve yenilikçi bir model olarak dekorasyon dünyasında öne çıkıyor.
Bir üçlü kanepeden bir de uzanma koltuğundan oluşan bu model ise dikdörtgen şeklinde uzanan salon ve oturma odaları için ideal modellerden biri olma niteliği taşıyor. Oturma odanızın uzun kenarına bu L koltuk modelinin üçlü kanepe kısmını yerleştirdiğinizde hem alandan tasarruf etmiş hem de mekanı en ideal şekliyle değerlendirmiş ve güzel bir dekorasyon yaratmaya olanak vermiş oluyorsunuz.
L koltuk denildiğinde hemen aklınıza gelen modellerin bu örnekteki modele hiç benzemediğine eminiz. Genelde görmeye alışık olduğumuz modellerden çok farklı bir tasarıma sahip olan bu kanepe örneği iç kısmında yer alan yuvarlak hatların dış kısmındaki keskin köşelerle oluşturduğu çağdaş kontrastla dikkat çekiyor. Çağdaş ve yenilikçi bir tarza sahip olan bu mobilyanın sırt kısmı da oldukça geniş ve bu kanepeye genel bir heybet ve yalın bir görkem katıyor. Hem canlı hem de sakinleştirici bir tonda tasarlanmış döşemenin sarısı da tasarımın sıra dışı etkisini kuvvetlendiriyor. Eğer siz de benzersiz ve göz alıcı bir salon yaratmaya niyetliyseniz bu tarz sıra dışı ve ezber bozan L koltuk modellerini incelemenizi tavsiye ederiz.
Aslında özünde modern bir çek-yat olan bu tarz L koltuklar ise, altında yer alan çekilerek büyütülebilen ekstra ünitesi sayesinde konforlu ve geniş bir iki kişilik yatağa dönüşebiliyor. Özellikle evinde bir misafir odası bulunmayanlar için son derece fonksiyonel ve kullanışlı.
Eğer oturma odanızda klasik dokunuşlara sahip modern bir doku yaratmak istiyorsanız tercih edeceğiniz koltuk ve kanepe takımları da buna uygun dizayn edilmiş olmalı pek tabii ki. Örneğin bu modeldeki gibi geniş aralıklı kapitone dikişlere sahip koyu renk bir L koltuk, şekliyle ve dikişlerin arasındaki uzun aralıklarla modern bir etki yaratacak; rengi, dokusu ve dikişlerle klasik süslemeleri ise bu modern etkiye klasik bir dokunuş oluşturacaktır.
Her L koltuk köşeli olacak diye bir kaide yok tabii ki, ama elbette genelde alışık olduğumuz yaygın modellerin hepsi köşeli. Oysa bu örnekteki capcanlı ve klasik dokulu L koltuk köşesizliğiyle dikkat çekiyor. Kapitone dikişleriyle chesterfield model koltuklardan ilham alan ve parlak renkleriyle klasik bir canlılık oluşturan bu L koltuk, gösteriş sevenler için harika bir mobilya!
Siyah rengin karizmasından ve havalı yapısından faydalanılarak dizayn edilmiş olan bu salonun şüphesiz ki en dikkat çekici ve en merkezde yer alan tasarım unsuru ortadaki L koltuk. Genelde L koltukların bir kenarlarında kolçak olmaz, ancak daha ağırbaşlı ve daha simetrik bir düzen yaratmak istiyorsanız bu tür iki kenarı da aynı uzunlukla olan ve iki ucunda da kolçak bulunan modelleri tercih edebilirsiniz.
Bilgece Tasarım tarafından dizayn edilen bu modern salonda bulunan L koltuk modeli ise, Lawson stili adı verilen, sırt minderleri kanepenin iskeletinden ayrı olan kanepe tarzının bir yorumu. Konfor açısından bir hayli ön çıkan bu modeller rahatlığından vazgeçmeyenler için ideal.
L koltuk tasarımlarındaki son yenilik ve trendlerden biri de bu örnekte de gördüğümüz, yer minderi görünümüne sahip oturma üniteleri olan kanepeler. Parçalı ve konforlu bir yapıya sahip olan bu model, altındaki ahşap panellerle yükseltilen yer minderlerinden oluşturulan tasarımıyla büyüleyici bir güzelliğe sahip. Bu tür L koltuklar bir hayli sıra dışı ve estetik görünmelerinin ve oturma ünitesi olarak son derece konforlu olmalarına rağmen, parçalı yapılarından ötürü uzanmak için uygun değillerdir.
Eğer orta boy bir salonunuz varsa, köşeye yerleştirilmiş ve iki kenarı iki duvar boyunca uzanan L koltuklarla odanızda hem dolu bir tasarım hem de ağırbaşlı ve etkili bir atmosfer yaratabilirsiniz. Ayrıca bu modellerin kullanıldığı yaşam alanlarında orta alanlar çok daha ferah ve aydınlık bir his yaratıyor.