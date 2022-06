Farklı tarz ve genişlikteki salonlar için L koltuk seçenekleri

Özellikle son yılların en çok tercih edilen kanepe modellerinden biri hiç şüphesiz ki L koltuklardır. Köşe koltuk olarak da adlandırılan L şeklinde dizayn edilmiş kanepeler her ne kadar başlangıçta küçük yaşam alanlarında köşelere yerleştirilerek daha fazla alan tasarrufu ve oturma alanı yaratmak için tasarlanmış olsalar da modern ve konforlu yapıları sayesinde model çeşitliliği her geçen gün biraz daha arttı ve sonuç olarak küçüğünden büyüğüne her boyutta yaratılan farklı dizaynlı seçenekleriyle özellikle de modern dekorasyonlu her eve uygun hale geldi. Küçük evlerde alan tasarrufu sağlayan ve mobilya kalabalığı yaratmadan geniş oturma alanları yaratan L koltuklar, geniş metrekareli salonlarda da farklı oturma alanlarını ayırmak için kullanılabiliyor. Bunların yanı sıra L koltukların farklı modelleri var: Uzun kenarlı, kısa kenarlı, uzanma koltuklu, çift kenarlı… Ayrıca L koltukların en önemli ve dekorasyonlarda hayat kurtaran özelliği ise modüler bir yapıya sahip olmaları ve böylelikle ev değiştirdiğinizde ya da dekorasyonunuzdan sıkıldığınızda bölüp farklı şekillerde de kullanabiliyor olmanız. Peki ama sizin oturma odanız için en uygun L koltuk hangisi? Aşağıda sizin için derlediğimiz farklı L koltuk stil ve modellerini inceleyerek buna karar vermek çok daha kolay olacak!