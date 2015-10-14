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Farklı tarz ve genişlikteki salonlar için L koltuk seçenekleri

Gül Korkmaz Gül Korkmaz
homify Modern Oturma Odası
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Özellikle son yılların en çok tercih edilen kanepe modellerinden biri hiç şüphesiz ki L koltuklardır. Köşe koltuk olarak da adlandırılan L şeklinde dizayn edilmiş kanepeler her ne kadar başlangıçta küçük yaşam alanlarında köşelere yerleştirilerek daha fazla alan tasarrufu ve oturma alanı yaratmak için  tasarlanmış olsalar da modern ve konforlu yapıları sayesinde model çeşitliliği her geçen gün biraz daha arttı ve sonuç olarak küçüğünden büyüğüne her boyutta yaratılan farklı dizaynlı seçenekleriyle özellikle de modern dekorasyonlu her eve uygun hale geldi. Küçük evlerde alan tasarrufu sağlayan ve mobilya kalabalığı yaratmadan geniş oturma alanları yaratan L koltuklar, geniş metrekareli salonlarda da farklı oturma alanlarını ayırmak için kullanılabiliyor. Bunların yanı sıra L koltukların farklı modelleri var: Uzun kenarlı, kısa kenarlı, uzanma koltuklu, çift kenarlı… Ayrıca L koltukların en önemli ve dekorasyonlarda hayat kurtaran özelliği ise modüler bir yapıya sahip olmaları ve böylelikle ev değiştirdiğinizde ya da dekorasyonunuzdan sıkıldığınızda bölüp farklı şekillerde de kullanabiliyor olmanız. Peki ama sizin oturma odanız için en uygun L koltuk hangisi? Aşağıda sizin için derlediğimiz farklı L koltuk stil ve modellerini inceleyerek buna karar vermek çok daha kolay olacak!

Uzanma koltuklu L kanepeler

Transversal Expression, Susanna Cots Interior Design Susanna Cots Interior Design Modern Oturma Odası
Susanna Cots Interior Design

Transversal Expression

Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design

Küçük oturma odaları ve yaşam alanları için en ideal ve en çok tercih edilen modellerden biri uzanma koltuklu L kanepelerdir. Bir adet ikili kanepe ve bir uzanma koltuğunun modüler bir şekilde bir araya gelerek meydana getirdiği bu tasarım hem konfor açısından hem de estetik açıdan göz dolduran modellerden biri. Eğer oturma odanızda büyük kanepeler ya da koltuk takımları için yeterli alan yoksa ve kısıtlı ve dar bir alanda ferah bir oturma düzeni oluşturmak istiyorsanız bu tip L koltuklar aradığınız modeller olabilir.

Sırtsız puflarla biten kenarlı modeller

Moderne recreatiewoning, Bongers Architecten Bongers Architecten Modern Oturma Odası
Bongers Architecten

Bongers Architecten
Bongers Architecten
Bongers Architecten

Bu tarz L koltukların uzanan kenarının bitim yerinde kolçak yerine puf bulunuyor ve oldukça estetik ve çağdaş yapısıyla öne çıkan modellerden biri. Yeterince ferah bir alana sahip olan orta genişlikteki yaşam alanları için ideal olan bu modelin asimetrik yapısı çağdaş salon dekorasyonlarına hoş bir niteliğinde. Puf kısmının sehpa ya da oturma yeri olarak kullanılabileceği bu tarz L koltukların modüler yapılı olanlarında gerektiğinde pufu koltuğun önüne alıp uzanma koltuğu olarak da kullanabilirsiniz.

Bir üçlü bir ikili kanepeden oluşan modeller

Departamento CM, kababie arquitectos kababie arquitectos Modern Oturma Odası
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

Geniş oturma odalarında uzun kenarları duvara dayanacak şekilde kullanıldığında harika bir estetik ve konfor yaratan bu modeller konfor açısından oldukça verimli ve dikkat çekici. Ayrıca sıklıkla ve çok sayıda misafir ağırlayan ev sahipleri için de ideal model olarak öne çıkıyor çünkü hem geniş oturma alanları yaratıyor hem de samimi ve sıcak bir atmosfer yaratıyor.

Çağdaş tasarım

Villa Freundorf / Österreich, project a01 architects, ZT Gmbh project a01 architects, ZT Gmbh Modern Oturma Odası
project a01 architects, ZT Gmbh

project a01 architects, ZT Gmbh
project a01 architects, ZT Gmbh
project a01 architects, ZT Gmbh

Yazının en başında da dediğimiz gibi, L koltuk modelleri de her geçen gün giderek çeşitleniyor ve zenginleşiyor. Bu örnekte yer alan modüler yapılı L koltuk ise sıradan modellerden çok farklı ve ezber bozan bir estetiğe sahip. Çağdaş tasarımıyla göz dolduran bu tarz L koltuk modelleri çok sayıda değiştirilebilir parçasıyla istediğiniz tasarımı kendinizin yaratmasına da olanak veren yaratıcı ve yenilikçi bir model olarak dekorasyon dünyasında öne çıkıyor.

Uzun ve uzanma koltuklu

Herman Miller, Herman Miller México Herman Miller México Modern Oturma Odası
Herman Miller México

Herman Miller México
Herman Miller México
Herman Miller México

Bir üçlü kanepeden bir de uzanma koltuğundan oluşan bu model ise dikdörtgen şeklinde uzanan salon ve oturma odaları için ideal modellerden biri olma niteliği taşıyor. Oturma odanızın uzun kenarına bu L koltuk modelinin üçlü kanepe kısmını yerleştirdiğinizde hem alandan tasarruf etmiş hem de mekanı en ideal şekliyle değerlendirmiş ve güzel bir dekorasyon yaratmaya olanak vermiş oluyorsunuz.

Farklı tasarımlar, canlı renkler

THESPIAN APARTMENTS - WNĘTRZA DLA WYMAGAJĄCYCH, KODO projekty i realizacje wnętrz KODO projekty i realizacje wnętrz Modern Oturma Odası
KODO projekty i realizacje wnętrz

KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz

L koltuk denildiğinde hemen aklınıza gelen modellerin bu örnekteki modele hiç benzemediğine eminiz. Genelde görmeye alışık olduğumuz modellerden çok farklı bir tasarıma sahip olan bu kanepe örneği iç kısmında yer alan yuvarlak hatların dış kısmındaki keskin köşelerle oluşturduğu çağdaş kontrastla dikkat çekiyor. Çağdaş ve yenilikçi bir tarza sahip olan bu mobilyanın sırt kısmı da oldukça geniş ve bu kanepeye genel bir heybet ve yalın bir görkem katıyor. Hem canlı hem de sakinleştirici bir tonda tasarlanmış döşemenin sarısı da tasarımın sıra dışı etkisini kuvvetlendiriyor. Eğer siz de benzersiz ve göz alıcı bir salon yaratmaya niyetliyseniz bu tarz sıra dışı ve ezber bozan L koltuk modellerini incelemenizi tavsiye ederiz.

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Yatağa dönüşebilen kanepeler

Klimatyczne mieszkanie w Bielsku-Białej, in2home in2home Eklektik Oturma Odası Gri
in2home

in2home
in2home
in2home

Aslında özünde modern bir çek-yat olan bu tarz L koltuklar ise, altında yer alan çekilerek büyütülebilen ekstra ünitesi sayesinde konforlu ve geniş bir iki kişilik yatağa dönüşebiliyor. Özellikle evinde bir misafir odası bulunmayanlar için son derece fonksiyonel ve kullanışlı.

Modern bir klasik

Дом для отдыха в Ялте, Перспектива Дизайн Перспектива Дизайн Eklektik Oturma Odası
Перспектива Дизайн

Перспектива Дизайн
Перспектива Дизайн
Перспектива Дизайн

Eğer oturma odanızda klasik dokunuşlara sahip modern bir doku yaratmak istiyorsanız tercih edeceğiniz koltuk ve kanepe takımları da buna uygun dizayn edilmiş olmalı pek tabii ki. Örneğin bu modeldeki gibi geniş aralıklı kapitone dikişlere sahip koyu renk bir L koltuk, şekliyle ve dikişlerin arasındaki uzun aralıklarla modern bir etki yaratacak; rengi, dokusu ve dikişlerle klasik süslemeleri ise bu modern etkiye klasik bir dokunuş oluşturacaktır.

Yuvarlak hatlı L koltuklar

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Her L koltuk köşeli olacak diye bir kaide yok tabii ki, ama elbette genelde alışık olduğumuz yaygın modellerin hepsi köşeli. Oysa bu örnekteki capcanlı ve klasik dokulu L koltuk köşesizliğiyle dikkat çekiyor. Kapitone dikişleriyle chesterfield model koltuklardan ilham alan ve parlak renkleriyle klasik bir canlılık oluşturan bu L koltuk, gösteriş sevenler için harika bir mobilya!

İki kenarı aynı uzunlukta

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Siyah rengin karizmasından ve havalı yapısından faydalanılarak dizayn edilmiş olan bu salonun şüphesiz ki en dikkat çekici ve en merkezde yer alan tasarım unsuru ortadaki L koltuk. Genelde L koltukların bir kenarlarında kolçak olmaz, ancak daha ağırbaşlı ve daha simetrik bir düzen yaratmak istiyorsanız bu tür iki kenarı da aynı uzunlukla olan ve iki ucunda da kolçak bulunan modelleri tercih edebilirsiniz.

Lawson stili konfor

Didem & Serkan Ozbakan, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
Bilgece Tasarım

Didem & Serkan Ozbakan

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım tarafından dizayn edilen bu modern salonda bulunan L koltuk modeli ise, Lawson stili adı verilen, sırt minderleri kanepenin iskeletinden ayrı olan kanepe tarzının bir yorumu. Konfor açısından bir hayli ön çıkan bu modeller rahatlığından vazgeçmeyenler için ideal.

Yer minderi görünümlü

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

L koltuk tasarımlarındaki son yenilik ve trendlerden biri de bu örnekte de gördüğümüz, yer minderi görünümüne sahip oturma üniteleri olan kanepeler. Parçalı ve konforlu bir yapıya sahip olan bu model, altındaki ahşap panellerle yükseltilen yer minderlerinden oluşturulan tasarımıyla büyüleyici bir güzelliğe sahip. Bu tür L koltuklar bir hayli sıra dışı ve estetik görünmelerinin ve oturma ünitesi olarak son derece konforlu olmalarına rağmen, parçalı yapılarından ötürü uzanmak için uygun değillerdir.

Köşe koltuk

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.K. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Eğer orta boy bir salonunuz varsa, köşeye yerleştirilmiş ve iki kenarı iki duvar boyunca uzanan L koltuklarla odanızda hem dolu bir tasarım hem de ağırbaşlı ve etkili bir atmosfer yaratabilirsiniz. Ayrıca bu modellerin kullanıldığı yaşam alanlarında orta alanlar çok daha ferah ve aydınlık bir his yaratıyor.

Modern oturma odaları için modern koltuk takımları
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