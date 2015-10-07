Birbirinden yaratıcı genç yatak odası takımları

Modern tasarımlarla kendi başına bir kategoriyi hak eden genç yatak odası takımları, her tarzda ve her yaşa uygun modelleriyle göz dolduruyor. Birbirinden farklı ve zengin tasarımlarla sayamayacağımız kadar çok seçenek bulunan genç odaları, en az bir yetişkin yatak odası kadar özenle hazırlanmış oluyor. Zira yetişkin yatak odalarında bulunan her bir parça çocuğunuz için de titizlikle dizayn ediliyor.
Ancak genç yatak odalarının yetişkinlere oranla daha yaratıcı ve eğlenceli olduğunu teslim etmemiz lazım. Bilhassa belli bir konsept belirlemiş genç yatak odası takımları, ilgi alanına göre de değişebilen modelleriyle bir sürü alternatif barındırıyor. Aynı zaman çocuğunuza özel tasarımlar da yapabileceğiniz yatak odası takımları bu nitelikleriyle benzersiz hale gelmiş oluyorlar. Sizin için seçtiğimiz yatak odası örneklerine ek olarak ’Genç odası tasarımlarına 10 parlak fikir’ yazımıza da göz atabilirsiniz.
Mia Mobili markasının Magnolia projesine ait genç yatak odası takımı ahşap malzeme ağırlıklı mobilyalardan oluşuyor. Genç odalarında genellikle modern tasarımlar tercih edilir. Trend bir imaj sağlamak için de çoğu zaman renkli eşyalar kullanılır. Ancak doğal ahşap malzeme kullanarak da modern bir genç odası yapabilirsiniz. Cafcaflı görünüm bazen yaratıcılık yerine kolaycılığa sebep olur zira.
Her ne kadar pembenin kız çocuklarıyla mavinin de erkeklerle bütünleşmesi nahoş bir anlam barındırsa da pembe rengine karşı fobi geliştirmemiz saçma olacaktır. Zira canlı mı canlı şeker pembesi oldukça iç açıcı bir renk. Zaten resimde gördüğünüz genç yatak odası takımını yalnızca renkler üzerinden konuşmak haksızlık olur. Çünkü farklı yatak başlığından ilginç aksesuarlarına ve hatta halıya dek özenle hazırlanmış bir tasarım.
Şayet küçük bir odanız varsa hayalinizdeki genç yatak odası takımını yine de gerçekleştirebilirsiniz, korkmayın. Mesela örnek resimdeki gibi bir dizayn ile küçük bir odaya her türlü ihtiyacınızı gideren nefis bir dekorasyon yapabilirsiniz. Çeşitli aksesuar ve oyuncaklar için duvar rafları çok akıllıca. Tek kişilik yatağın altı boş, oraya da raf yapalım. Duvarlar neden boş? Hadi o da kara tahta oluversin.
Son derece modern tasarımlı genç yatak odası takımında tüm ihtiyaçlarınız düşünülmüş. Standart ebatlardan daha büyük olan yatağı gayet konforlu. Giysi dolabının geniş olması kadar estetik görünümü de unutulmamış. Tüm dolaplarda kendini belli eden naturel kulp detayı kullanılmış. Çalışma masasından ek dolaplara dek neredeyse eksiği yok fazlası var, muazzam bir tasarım.
Her çocuk abartılı tasarımlardan hoşlanır diye bir kaide yok. Gençler de ciddiye alınmak istiyor. Özellikle çocukluğun bitip erişkinliğin başladığı evreler. Resimdeki son derece şık gen yatak odası takımı mükemmel bir sadeliğe sahip. Her şey olması gerektiği gibi ve yerli yerinde. Göze çarpan bir farklılık olarak duvarlardaki sevimli kedi resimleri ve bu resimlere yansıyan spot ışıklar sayılabilir. Mini bir sergi havası vermemiş mi?
Resimde gördüğünüz genç yatak odası takımı alandan verim sağlayan akıllı yataklardan birine sahip. Bu tür akıllı modüler mobilyalar ile yalnızca gereksiz yer kaplamanın önüne geçmiyorsunuz, çok amaçlı düzenekleri sayesinde yatak odanız son derece pratik hale de geliyor. Özetle her bakımdan avantajlı tasarımlar. Bu yatağın en ilgi çeken özelliklerinden biri de yatağa çıkan merdivenlerin aynı anda çekmece olması.
Eğer çocuğunuz korsanları çok seviyorsa bu örnekte olduğu gibi konseptli bir tasarım yapabilirsiniz. Korsan ve gemi teması genç yatak odası takımının her bir detayında ince ince işlenmiş. Korsan bayraklarıyla süslenmiş yatak başlığından ayak ucuna yapılmış dümen ve çapa aksesuarlarına dek çocuğunuzu özel ve biricik hissettiren bir model. Dekorasyon bütünlüğü açısından da oldukça başarılı.
Genç yatak odası takımlarını yalnızca yatak ve giysi dolabından ibaret sanmayın. Şayet odanızda yer varsa mini bir oturma grubu da ekleyebilirsiniz. Örnekte gördüğünüz sevimli tasarım oturma grubu ve masa kullanımına dair başarılı bir örnek. Raflarından içinden çıkmış gibi duran zebra ise yaratıcı tasarıma dair ne yapılabilir sorusuna dair eğlenceli bir yanıt gibi.
Genç yatak odası takımının duvarında gördüğünüz oyuncak kamyon sergisi oyuncaklarından bir türlü vazgeçemeyen oğlunuzun kalbini fethedecek muhtelemen. Genç yatak odası takımı tasarlarken çocuğunuzun en sevdiği oyuncağa dair yaratıcı bir dekor yapmak sizin için küçük onları için büyük yeniliktir, unutmayın. Üstelik son derece pratik ve masrafsız bir dekorasyon fikri düşününce.
Muhakkak resimdeki gibi çatı katı şart değil, herhangi bir oda için de geçerli bir tasarım örneği karşımızdaki. Diğer genç yatak odası takımlarından farklı olarak yataklar yan yana değil karşılıklı olarak koyulmuş. Paravan olarak da mini raflı dolap tercih edilmiş. Televizyonun ne kadar vazgeçilmez olduğu düşünülürse bir televizyon ile konforlu koltuk takımı yerinde bir karar olmuş.
Şayet çocuğunuzun harita mühendisliğinde okumasını istiyorsanız aradığınız genç yatak odası takımı tam olarak karşınızda duruyor! Şaka bir yana korsan konseptinde olduğu gibi temalı bir dekorasyon çocuğunuzun yatak odasını benzersiz yapacağı gibi, onun ilgi alanlarına dair bir konsept belirlediğiniz takdirde belli bir alanda kendini geliştirmesine de yardımcı olacaktır. Bu anlamda başarılı bir çalışma diyebiliriz.
Genç yatak odası takımlarını şüphesiz en özel kılacak olan şey o dekorasyonda çocuğunuza dair bir şeyler bulunmasıdır. Bu illa mobilya anlamına gelmiyor. O odaya baktığınız zaman çocuğunuzun varlığını hissettiren bir detay. Tasarımcısı da benzer bir fikre kapılmış olacak ki bizzat oda sahibi çocuğun ismini duvara yazmayı düşünmüş. Pratik olmakla beraber yaratıcı bir fikir.
Eğer resimdeki kadar küçük bir odanız ve iki çocuğunuz varsa en pratik genç yatak odası takımı olarak ranza devreye girer. Çünkü iki yatağı yan yana koyma imkanınız olmadığından üst üste yatak fikri dekorasyon açısından hayat kurtarır. Üstelik yatağın boşta kalan kısımları da çoğu zaman dolap ilavesiyle değerlendirilir. Odanın ana malzemesi ahşap olduğundan yataklarda da ahşap kullanılmış.
Genç yatak odası takımları içinde en sıra dışı ve eğlenceli modellerden bir tane daha. Yatak başlığı yerine bizzat çatı kullanılan tasarımda, yatağın öne bakan kısmına kumaş eklenerek kapak yapılmış. Çocuklarınızın kendine ait bir alanı olması ve o alanı benimsemesi açısından da faydalı olan tasarım görünüş itibariyle de çok eğlenceli duruyor. Çocukların yaratıcıklarını kamçılaması bakımından da etkili.
Geometrik şekilli detayları olan genç yatak odası takımı, modern tasarım örneği. Yatak alçak tutularak zemine yakın tasarlanmış. Yatak başlığının arkasındaki siyah beyaz plaka ise tüm duvarı kaplamış. Plakanın pencereye bakan kısmına mini ahşap raflar eklenerek küçük aksesuarlarla süsleme imkanı sağlanmış. Duvarda yukarıdan aşağıya doğru dizilmiş üç resimle tavanda farklı hizalarda duran üç adet lamba dikkat çekici. Detaylardaki titizlik ve simetri ile ilgi çeken başarılı bir genç yatak odası takımı.