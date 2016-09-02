Küçük bir daireden 8 parlak dekorasyon önerisi

Geniş ve mimari özellikleri her türlü dekorasyona elverişli bir evi döşemek oldukça kolaydır. Ferahlık ve aydınlık gibi özellikler hali hazırda mevcuttur ve dekorasyonun renk dengesi üzerine çok fazla düşünmeye gerek kalmaz. Peki evin mimari özellikleri her dekorasyona elverişli değilse ya da küçük ve farklı uygulamalar için yeterli alanı olmayan bir evse, dekorasyonda nelere dikkat etmek gerekir? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere küçük ama olabilecek en iyi şekilde dekore edilmiş bir ev tanıtacağız. Yatak odası, oturma odası, mutfak ve banyodan oluşan bu küçük eve uygulanan dekorasyon çözümleri, sizin dizaynınızın da ihtiyacı olabilir. Küçük evler için 8 farklı dekorasyon inceliğini tek bir evde bulacaksınız.
Küçük bir evin dekorasyonuna girişiyorsanız mutfak yenilemeleri hakkında fikirler bulabileceğiniz “4 mini mutfak ve 4 muhteşem dönüşüm” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Dekorasyonda alanı verimli kullanmanın etkili yöntemlerinden biri de doğru ve düzenli bir yerleşim sağlamaktır. Tek bir merkez etrafında düzenlenen dekorasyonlar geniş salonlar için çok uygundur ancak bu evdeki gibi dar salonlar için, bölmeler halinde yapılacak dekorasyon daha kullanışlı olacaktır. Odanın bir kısmını oturma ve televizyona bir diğer kısmını da yemek masasına ayırarak daha sağlıklı bir yerleşim oluşturabilirsiniz.
Beyaz renk geniş olmayan evlerin kurtarıcısı gibidir. Uygulandığı alanı daha geniş gösterebilen ve kusursuz bir ferahlık sağlayan beyaz rengi dekorasyonda ne kadar yoğun kullanırsanız o kadar etkili bir sonuç alırsınız. Zemin, duvarlar ve mobilyalarda beyaz rengin kullanıldığı bu dekorasyon, küçük bir alana sahip olmasına rağmen mükemmel bir ferahlık sunuyor. Siz de dekorasyonlarınızı açık renkler ile ferahlatmak isterseniz boyacılardan fikir alarak işe koyulabilirsiniz.
İç mekanların daha aydınlık ve ferah olmasını sağlamak için en iyi yöntem geniş pencere ve sürgülü cam kapılardır. Eğer odanızın balkona ya da terasa açılacak bir kapısı varsa bu kapıyı mutlaka sürgülü cam kapılar ile yenileyin. Eğer odanızın balkonu yoksa fransız pencereleri değerlendirebilirsiniz. Bu sayede gün ışığından daha verimli bir şekilde faydalanırsınız ve dekorasyonunuzda hissedilir bir ferahlık oluşur.
Dar bir odayı daha geniş göstermenin etkili yollarından biri de parlak yüzeylerdir. Cam ve lake gibi pürüzsüz yüzeylere sahip mobilyalar ışığı yansıtma özellikleri sayesinde odanın daha aydınlık olmasını sağlarlar. Özetle dekorasyonda ne kadar çok yansıtıcı yüzey kullanılmışsa o kadar ferah bir mekan oluşur.
Mutfak ve banyo dekorasyonlarında modüler tasarımlar giderek daha popüler oluyor. Bunun nedeni modüler tasarımda alanın çok verimli kullanılmasıdır. Mutfak ve banyonuzun ölçülerine göre özel olarak üretilip monte edilen modüler mobilyalar sayesinde odanın en kuytu köşelerini bile değerlendirebilirsiniz. Böylece çok daha fonksiyonel bir dekorasyon oluşturabilirsiniz.
İşlevi olmayan ve yalnızca görüntü için kullanılan eşyalar küçük alanlar için hiç de uygun değildir. Bu nedenle modern ve minimal gibi dekorasyonlar işlevi olmayan eşya ve aksesuarlara pek yer yoktur. Eğer küçük bir ev dekore ediyorsanız mümkün olduğunca az ve öz eşya kullanmakta yarar var. Evin her odasında bu özellik gözetilmiş.
Dekorasyonunuz ne kadar kullanışlı ve şık olursa olsun, sürdürülebilir olması için depolama alanlarına ihtiyacınız olacak. Bu nedenle evin bazı köşelerini gizli ve gömme depolama alanları barındıracak şekilde tasarlamakta yarar var.
Beyaz gibi açık ve nötr tonlar sade bir dekorasyonla birleşince ortaya son derece ferah mekanlar çıkarıyorlar. Bu nedenle yeterince geniş olmayan alanların dekorasyonunda ve ferahlığı ilk kriter olarak alan herkes için en iyi öneri, açık tonlarda ve minimal bir dizayn olacaktır.