Küçük bir daireden 8 parlak dekorasyon önerisi

Geniş ve mimari özellikleri her türlü dekorasyona elverişli bir evi döşemek oldukça kolaydır. Ferahlık ve aydınlık gibi özellikler hali hazırda mevcuttur ve dekorasyonun renk dengesi üzerine çok fazla düşünmeye gerek kalmaz. Peki evin mimari özellikleri her dekorasyona elverişli değilse ya da küçük ve farklı uygulamalar için yeterli alanı olmayan bir evse, dekorasyonda nelere dikkat etmek gerekir? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere küçük ama olabilecek en iyi şekilde dekore edilmiş bir ev tanıtacağız. Yatak odası, oturma odası, mutfak ve banyodan oluşan bu küçük eve uygulanan dekorasyon çözümleri, sizin dizaynınızın da ihtiyacı olabilir. Küçük evler için 8 farklı dekorasyon inceliğini tek bir evde bulacaksınız.

Küçük bir evin dekorasyonuna girişiyorsanız mutfak yenilemeleri hakkında fikirler bulabileceğiniz “4 mini mutfak ve 4 muhteşem dönüşüm” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.