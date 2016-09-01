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Evi daha derli toplu tutmak için 10 basit öneri

nihal e. nihal e.
419, JUMA architects JUMA architects Modern Çalışma Odası
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Dağınıklık, oraya buraya yığılmış eşyalar göze batan bir şeydir çoğumuz için. İdeal olan her zaman düzenli ve derli toplu bir evdir. En azından evimize davet ettiğimiz konuklarımız için bu böyledir. Oysa günümüzde özellikle büyük şehirlerde oturanlar çalışmak durumunda olduğu için ev işlerine istedikleri kadar zaman ayıramazlar. Üstelik evin dağınıklığı ve temizlik işleri kısıtlı zamanımızdan ne kadar fedakarlık gösterirsek gösterelim sürekli karşımıza çıkar. O halde genel temizlik kuralları dışında daireleri düzenli tutmak için bazı pratik önerileri listeleyelim. 

1- Boş alanları değerlendir

homify Modern Çalışma Odası
homify

homify
homify
homify

Eğer evinize kitaplık kuracaksan boş bir duvar aramak yerine atıl kalan bölümleri değerlendir. Resimde odanın merkezinde bulunan ahşap şöminenin etrafı kitaplığa dönüştürülmüş. Böylece hem o duvar boş kalmamış oldu hem de ezber bozan bir dizayn meydana gelmiş.

2- Askı kullan

Aanbouw en interieurplan woning , Jolanda Knook interieurvormgeving Jolanda Knook interieurvormgeving Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Jolanda Knook interieurvormgeving

Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving

Kapı girişinde her zaman bir karmaşa mı var? Aradığın şeyleri bulamıyor musun? O zaman senin için çok kolay bir çözüm var. Antre duvarına ekleyeceğim bir askı ile bu sorunu halledebilirsin. Böylece eve yorgun argın geldiğinde alışveriş poşetlerini, anahtarları, montunu, şapkanı ve benzeri tüm eşyalarını zahmetsizce yerleştirirsin.

3- Dekoratif çözümler

homify İskandinav Çalışma Odası
homify

homify
homify
homify

Bu başlık kolay olmakla birlikte yaratıcılık istiyor. Eğer belli bir yeri olmayan bir sürü ıvır zıvırın varsa onları gözükmeyecek bir şeyin içinde saklayarak dağınıklığı önleyebilirsin. Örnek resimde büyük küçüğe üst üste yerleştirilmiş bavullar bu iş için iyi bir çözüm. Üstelik eski olmasından ötürü dekoratif de görünüyor.

4- Ofis malzemelerini düzenle

homify Modern Çalışma Odası
homify

homify
homify
homify

Eğer çalışma masan varsa, buna kütüphane de dahil, ofis malzemelerini görünür şekilde düzenleyebilirsin. Bir önceki öneride gözükmeyecek şekilde saklayın demiştik. Oysa ofis malzemeleri derli toplu yerleştirildiği takdirde evi dağınık göstermez. Dilersen rengine göre de dizebilirsin.

​5- Duvar rafları

Fotobehang BN Design Studio, BN International BN International Modern Çalışma Odası
BN International

BN International
BN International
BN International

Her ne kadar evi düzenli göstermek için saklama yolunu tercih etsek de bazı eşyalar için açık raflar gerekir. Ancak bu demek değil ki evin her bir köşesini dolapla doldur. Uygun duvar boşluklarına duvar rafı ekleyerek ek depolama alanı oluşturman sorunu çözer.

​6- Masa düzeni

419, JUMA architects JUMA architects Modern Çalışma Odası
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

Evin en dağınık gözüken yerlerinden biri de çalışma masasıdır. Sürekli masa toplamamak için bazı küçük tedbirler alabilirsin. Örneğin her malzemenin kendine ait bir yeri olmalı, bu sayede hem aradığını kolayca bulursun hem de daha tertipli olur.

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​7- Aynı şeyleri bir arada tut

Kerkwoning 1884 , ontwerpplek, interieurarchitectuur ontwerpplek, interieurarchitectuur Modern Çalışma Odası
ontwerpplek, interieurarchitectuur

ontwerpplek, interieurarchitectuur
ontwerpplek, interieurarchitectuur
ontwerpplek, interieurarchitectuur

Bir önceki başlıkta bahsettiğimiz durumun daha genel hali de diyebiliriz bu öneriye. Mesela salonun çeşitli yerlerinde duran dergiler için uygun bir yer bulup üst üste dizerek karışıklığı önlersin. Resimde çalışma masasındaki aynı tür malzemeler kutu, torba gibi ürünlerin içinde muhafaza edilmiş.

​8- Kıyafetleri ayır

Inloopkast, slaap/Badkamer, Hoogerheide, Leonardus interieurarchitect Leonardus interieurarchitect Modern Giyinme Odası
Leonardus interieurarchitect

Leonardus interieurarchitect
Leonardus interieurarchitect
Leonardus interieurarchitect

Sabahları işe veya okula giderken hızlıca üstümüzü değiştirdiğimiz giyinme odaları da ev düzenine dahil. O halde bu alanı verimli kullanmak için giysilerini kullanım türlerine göre ayırabilirsin. Bu sayede aradığını bulman çok daha hızlı olacaktır.

​9- Kutulardan yararlan

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Eklektik Giyinme Odası
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Bazı insanların evi küçük bazılarının ise alabildiğine geniştir. Evi büyük olan insanların pek fazla depolama sıkıntısı olmaz. Çünkü her şey için yeteri kadar dolap vardır. Ancak yine de dilediğin kadar çekmecen ve rafın olsa dahi açıkta bulunan bazı eşyalar odanı dağınık gösterebilir. O halde fazla yerin olsa dahi kutulardan yararlan, dolapların bile daha güzel görünecek.

​10- Dolabı ayır

Apto Zanon, Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura Klasik Giyinme Odası Beyaz
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

Eğer giysi dolabın tek parça halinde değilse ve çoğunlukla açık raflardan oluşuyorsa yan yana dizilmiş tüm o rengarenk giysiler göz karmaşası yaratabilir. Bunu önlemek için küçük bir tüyo olarak dolapları ayırabilirsin. Resimde karşılıklı duran iki dolap arasında makyaj masası yerleştirilmiş. Bu sayede çok daha estetik ve ferah görünüyor oda.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Minik bir evden 9 parlak fikir’ başlığına bakabilirsiniz.

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