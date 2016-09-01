Evi daha derli toplu tutmak için 10 basit öneri

Bazı insanların evi küçük bazılarının ise alabildiğine geniştir. Evi büyük olan insanların pek fazla depolama sıkıntısı olmaz. Çünkü her şey için yeteri kadar dolap vardır. Ancak yine de dilediğin kadar çekmecen ve rafın olsa dahi açıkta bulunan bazı eşyalar odanı dağınık gösterebilir. O halde fazla yerin olsa dahi kutulardan yararlan, dolapların bile daha güzel görünecek.